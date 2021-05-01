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Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1

2006 год был по-настоящему ударным в плане крупных игровых релизов: фактически каждый месяц выходили проекты, заслуживающие внимания и места на жестком диске. Давайте вспомним, какие игры гремели в своих жанрах 15 лет назад.
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2006 год был по-настоящему ударным в плане крупных игровых релизов: фактически каждый месяц выходили проекты, заслуживающие внимания и места на жестком диске. Давайте вспомним, какие игры гремели в своих жанрах 15 лет назад. 

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Star Wars: Empire at War

В 2003 году выходцы из легендарной Westwood Studios основали в Лас-Вегасе студию Petroglyph Games. Первым проектом компании стала масштабная стратегия Star Wars: Empire at War. Игру журили за повторяющиеся характер боев и недостаточную глубину, но в целом Empire at War понравилась игрокам и критикам за стиль, атмосферу и изобретательность. Со временем Star Wars: Empire at War стала классикой. До сих пор это одна из лучших игр по «Звездным войнам» и, вероятно, лучшая RTS по этой вселенной. 

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The Elder Scrolls IV: Oblivion

В 2006 году Bethesda Game Studios отправила игроков в Сиродил закрывать врата Обливиона. Столичный регион Тамриэля поражал своими видами, а геймплей нового поколения — своими возможностями. Многие вещи в Oblivion сегодня, конечно, безбожно устарели, но для 2006 года они были прорывными. Тот же Skyrim эволюционно подтянул основные «фишки» Oblivion и ничего впечатляющего, в общем-то, не предложил.

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Oblivion все еще довольно неплохо играется, так что в ней вполне можно скоротать время в ожидании The Elder Scrolls 6.  

Tomb Raider: Legend

Tomb Raider: Legend сумела удивить хорошим уровнем постановки и какой-то запредельной динамикой игрового процесса. Игра постоянно подкидывала новые задачки, удивляла интересными сценами и геймплейными механиками. И еще Legend очень вовремя заканчивалась, оставляя после прохождения приятное послевкусие и легкий голод. Без сомнений, это отличный экшен и одна из лучших глав в приключениях Лары Крофт.

Rise of Nations: Rise of Legends

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Rise of Legends — спин-офф стратегии Rise of Nations, который вместо реальной истории демонстрировал оригинальный альтернативный мир на стыке магии и технологий. В этом мире существовало три уникальные расы: Винчи, Куотли и Алины. Каждая со своими уникальными технологиями, юнитами, строениями и особенностями. Одиночный режим предлагал три сюжетные кампании за каждую из рас.

В Rise of Legends были классная графика и замечательный игровой процесс, корнями уходящий в Rise of Nations и еще глубже — в Age of Empires. К сожалению, несмотря на неплохие оценки, финансовые показатели проекта Big Huge Games оставляли желать лучшего. После неудовлетворительных продаж Rise of Legends линейку стратегий Rise of Nations больше не продолжали и не развивали. А жаль. 

Heroes of Might and Magic 5

Пятые «Герои» были пиком творчества и крутости российской Nival Interactive. Компания старательно отработала все ожидания и достойно справилась с монструозных грузом ответственности. А ответственность была действительно серьезная. Все-таки Heroes — культовая серия пошаговых игр, которая на просторах СНГ является чуть ли не объектом поклонения. На рубеже 90-х и 2000-х в третью часть запоем играли, кажется, все от мала до велика. Дома, в школах, в клубах и на работах.    

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Для Heroes of Might and Magic 5 Nival сочинила мощную самостоятельную историю, которая не оглядывалась на события прошлых частей. А вот с геймплеем студия мудрить не стала, почерпнув лучшие идеи из третьей части и в меньшей степени — из четвертой. Как итог — прекрасная пошаговая стратегия, достойно продолжившая великую серию. Heroes of Might and Magic 5 не переплюнула третью часть (это, наверное, уже невозможно), но надо отметить, что и саму пятую часть многочисленные продолжения впоследствии переплюнуть не смогли. 

Hitman: Blood Money 

Blood Money на момент выхода аккумулировала лучшие идеи прошлых игр про лысого убийцу со штрих-кодом на затылке. Датчане сделали классное, уверенное продолжение с массой нововведений и возможностей для устранения целей. Проект ругали разве что за туповатый A.I. и немного корявое управление. А в целом игра удалась. Но это был еще не предел серии. Собственно, пределу все еще нет конца — IO Interactive продолжает активно совершенствовать франшизу Hitman.

Half-Life 2: Episode One

В 2006 году Valve начала свое подлое дело с эпизодами к Half-Life 2, не доведя его до конца и оборвав на самом интересном месте. В первом эпизоде Гордон Фримен с боем выбирался из обреченного Сити-17. Как и планировала Valve, получилось бодрое, зрелищное и компактное дополнение, которое удалось быстро сделать и отдать на суд публике. Публика, кстати, осталась в восторге. Игроки вмиг одолели Episode One и стали ждать, что там будет дальше. А дальше, как известно, был «Эпизод Два» и самый большой облом в истории игровой индустрии.

Titan Quest 

Titan Quest появилась очень вовремя. К моменту ее выхода Diablo 2 была уже затерта до дыр и сидела в печенках. Всем хотелось чего-то похожего и в то же время немного нового. И Titan Quest прекрасно подошла на роль Diablo-заменителя. Заветы Diablo идеально легли на сеттинг мифов Древней Греции, Египта и Востока.

В Titan Quest была очень уютная атмосфера, отличный баланс, огромное количество лута, просторные уровни, оригинальные боссы, крутая ролевая система и железный запас прочности — проходить игру в лучших традициях жанра получалось и два, и три, и десять раз подряд. И всякий раз она удивляла чем-то новым и давала прочувствовать мощь нашего героя. Сегодня Titan Quest — живая классика, в которую все еще приятно возвращаться. 

FlatOut 2

Через 2 года после первой части студия Bagbear выпустила ультимативный FlatOut 2. Вторая часть расширяла и умножала возможности первой части. А еще FlatOut 2 в сравнении с оригинальной игрой стала более аркадной и доступной. Теперь это было чистой воды развлечение. Про скорость, драйв, адреналин, разбитые машины и, естественно, про водителей, вылетающих через лобовые стекла.

Prey

В 2006-ом до релиза, наконец, доплелась многострадальная Prey. Игру начали делать в 3D Realms еще в конце 90-х, но технологии того времени не позволили разработчикам реализовать свои амбиции. В нулевых игру на движке Doom 3 создавала заново Human Head Studios. Получился у нее далеко не шедевр, но все же крепкий шутер с парой интересных механик и оригинальным подходом к дизайну. Игра вполне заслуживала одного прохождения.

Большим хитом Prey не стала и едва добралась до порога окупаемости. В производство запустили сиквел игры, но с ним у Human Head не заладилось. Тогда вторую часть отдали новым разработчикам из Arkane. Они полностью переосмыслили бренд и выдали Prey образца 2017 года. И это уже был несомненный шедевр.  

Конец первой части.

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