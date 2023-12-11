10 декабря 1993 года мир компьютерных игр изменился навсегда. "Doom" уничтожил 2D-платформеры так же, как Nirvana погубила глэм-метал. Детище Джона Ромеро и Джона Кармака под названием "Doom" произвело эффект разорвавшейся бомбы в игровой индустрии, отголоски которого ощущаются до сих пор во всём – от трехмерных движков, которые теперь позволяют взаимодействовать почти со всеми объектами в игровом мире до многопользовательских режимов в которых участвуют тысячи игроков.

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Об игре "Doom" написано бесчисленное количество статей и даже полноценные книги, о том, как игра была создана и какое наследие оставила. В этой статье я не буду вдаваться в историю и перечислять последующие восторженные отзывы критиков, споры и все остальное, чем привлекало внимание геймеров в последующие годы. Вместо этого речь пойдёт исключительно об игровом процессе и факторах, обеспечивших феноменальный успех Doom.

Революционный шутер от первого лица "Doom" закрепил свой статус на вершине компьютерных игр своим ультрабыстрым 3D-движком и безостановочному экшену. Автор: Id Software

Развитие шутеров от первого лица

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Сюжетная линия Doom, если ее можно так назвать, заключается в том, что вы играете за морского пехотинца, который застрял на военной базе на Фобосе, одном из двух крошечных спутников, вращающихся вокруг Марса. Военное руководство отправило вас сюда в наказание за донесение на своего офицера. Выяснилось, что ученые экспериментировали с телепортацией предметов и людей между Фобосом и Деймосом. Но что-то пошло не так, Деймос исчез, а на Фобос вторглись ужасные монстры из ада, убивающие всех на своем пути. Будучи последним выжившим, вы сражаетесь с полчищами демонов и нежити на 27 различных уровнях, пополняя свое здоровье и боеприпасы по мере возможности. Вот и все, никаких роликов или диалогов в игре не предусмотрено.

На самом деле Doom даже не был полностью трёхмерной игрой – использовалась двухмерная версия метода двоичного позиционирования пространства для отрисовки лишь видимых элементов обзора. Стрельба также ведется в двух измерениях в полуавтоматическом режиме – необходимо прицелиться так, чтобы цель находилась на той же плоскости, что и вы. Уровни не содержат каких-то сложных головоломок, кроме поиска цветных карточек-ключей, чтобы попасть в определенные зоны. В локациях нету никаких секретных дверей, которые нужно найти, комбинаций, которые нужно угадать, или чего-то, напоминающего сюжет. Иногда вы сталкиваетесь с ямами, полными токсичных отходов, или потолками, которые опускаются и могут вас раздавить.

В основном эта игра представляет собой стрельбу и бесконечный экшн. Вам противостоят солдаты-мутанты, коричневые импы, розовые демоны, невидимые призраки, летающие красные какодемоны, гигантские пауки и потерянные души, которые представляют собой пылающие черепа с рогами. Среди боссов попадаются минотавроподобные Бароны Ада, метающие зеленые огненные шары, гигантский Кибердемон с ракетной установкой на левой руке и финальный босс, который останется для вас сюрпризом.

В начале игры вы получаете только пистолет. Этого будет достаточно только на короткое время. Автор: Id Software

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В начале игры вам предоставляется скромный арсенал оружия, который переключается с помощью цифровых клавиш, начиная с пистолета под номером 2 и вашей бесполезной пары кулаков под номером 1. Ваша непосредственная задача заключается в том, чтобы найти как можно больше патронов для вашего пистолета, а затем выяснить, где находится дробовик (переключается клавишей 3). Как только вы его найдете, с дробовиком уже можно эффективно расчищать путь от врагов, наслаждаясь анимацией отдачи и перезарядки, а также непередаваемой звуковой поддержкой (на тот момент этим могли насладиться геймеры только с совместимой звуковой картой). Клавиша 4 предназначена для пулемета, где отдельные пули не наносят большого урона (примерно так же, как и пистолет), но можно было выстрелить дюжину пуль в секунду.

В конце концов, вы найдете бензопилу, которая заменит ваши кулаки на клавише 1 и вы сможете резать своих врагов, как в знаменитом фильме ужасов. Клавиша 5 не будет использоваться до более поздних этапов; она открывает огромный наплечный реактивный гранатомет - безумное оружие для того, чтобы уничтожать огромных боссов мощными ракетами. Плазменная винтовка (клавиша 6) мощнее пулемёта, но не такая эффектная с точки зрения анимации. И наконец, легендарная BFG9000, которая заряжается несколько долгих секунд, прежде чем выстрелить зелёным лучом, но как только она это сделает, вы попрощаетесь почти со всеми врагами перед собой. На всякий случай расскажу вам, что BFG9000 — это вымышленное футуристическое оружие, встречающееся во всех компьютерных играх серии Doom и Rage 2.

Легендарное оружие добралось до последней версии Doom Eternal.

Doom может напугать некоторых геймеров своим дизайном уровней, но это не игра про ужасы, если не считать большого количества пиксельной крови. Выстрелите во врага достаточно близко из дробовика или с любого расстояния из ракетницы, и вы услышите отвратительный булькающий звук, когда его тело разорвется на куски, а кровь и кишки разбрызгаются повсюду. Это было мерзко на момент выхода игры, но и весело в этот же момент. Сейчас конечно этим не удивить заядлых геймеров.

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Технологический прорыв

Что отличало Doom, помимо революционного 256-цветного графического движка VGA и непрерывного экшена, так это скорость игры и эффект погружения. Было очень приятно уничтожать солдат и пришельцев, а частота кадров не имела себе равных при таком уровне детализации. По данным id Software, для Doom требовался как минимум процессор 386SX, но для максимального погружения и быстрого отклика вам нужен был 486. Поиграйте в 1993 году в Doom на 486DX-33 или 486DX2-66, как это делали редкие счастливчики, и частота кадров покажется вам идеальной. На этих машинах тоже не было 60 кадров в секунду, но тогда никто не считал FPS, все были слишком заняты, изумляясь происходящему в игре.

Doom наполнен множеством монстров, оружия и уровней. Здесь показано начало третьего эпизода, Inferno. Автор: Id Software

Я играл в эту игру с помощью клавиатуры, а не мыши, и у меня это хорошо получалось, но скорость, с которой можно было поворачиваться с помощью клавиатуры, тоже была ограничена. В Doom это не имело большого значения, но имело значение в будущих шутерах от первого лица. Запустите оригинальную игру Doom, и вы почувствуете всю ее прелесть, которой наслаждались старые геймеры (олды) в далеком 1993 году.

Музыкальное сопровождение Бобби Принса (Bobby Prince) было еще одной составляющей совершенства. Он придумал, как записывать MIDI-треки, используя то, что любой профессиональный музыкант назвал бы дрянными приглушенными звуками электрической гитары, и запрограммировал ноты так, чтобы имитировать те, которые можно получить, играя медиатором по струнам электрогитары. Даже могучая звуковая карта Roland Sound Canvas SCC-1 не могла никого обмануть, заставив думать, что в треке звучит настоящая электрогитара, но Принс мудро держался подальше от мощных аккордов и других громких звуков. В результате это звучало как металл, как будто он взял ту же безумную энергию, мощные барабанные заполнения, пулеметные двойные удары и неумолимые риффы из Master of Puppets от Metallica и запихнул их все в MIDI-файлы.

Многопользовательское безумие и моды

Doom также стал первооткрывателем нескольких других уникальных функций, которые разработчики добавили в следующие несколько месяцев. Первой была поддержка многопользовательской игры по локальной сети (LAN), что означало, что от двух до четырех игроков могли играть совместно для прохождения уровней. Геймеры могли устроить смертельные бои, режим все против всех, в которых вы убиваете своих друзей, и все это на бесплатной основе. Тысячи геймеров высоко оценили новые возможности.

За вами охотятся бесчисленное количество солдатов-мутантов и что-то гораздо опаснее. Автор: Id Software

Игроки также могли создавать свои собственные уровни с помощью прилагаемых инструментов. Полученные файлы получили название WAD (аббревиатура от Where's All the Data?). Вскоре пользователи стали делиться в интернете сотнями таких WAD-файлов, содержащих не только уровни, но и новую графику, текстуры и даже монстров; единственным условием id Software было то, что WAD должны оставаться бесплатными.

Один из самых популярных модов для Doom был даже больше, чем просто WAD. "Aliens TC" (сокращение от Aliens Total Conversion), разработанный Джастином Фишером, был создан по образу фильма 1986 года и включал новое оружие и звуки. Весь первый уровень, огромный по своим размерам, оказался совершенно пустым. Как и второй. Когда вы наконец спуститесь туда, где обосновались все пришельцы, вы сразу поймете задумку автора. Переход был ошеломляющим, и к этому моменту вы уже были напуганы до смерти. В конце концов, вы сможете использовать один из желтых энергопогрузчиков из фильма в качестве оружия.

Рождение легенды

Кармак и Ромеро уже знали, что условно-бесплатная модель хорошо зарекомендовала себя в Commander Keen и Wolfenstein 3D, где они поощряли людей делать копии бесплатной версии, а не бороться с пиратством. Doom состоял из трех эпизодов, названных "По колено в мертвецах", "Берега ада" и "Инферно". В каждом эпизоде было девять уровней, причем первый эпизод был бесплатным. Одних бесплатных уровней хватало, чтобы поразить воображение игроков невиданным доселе качеством графики и скоростью игры на персональных компьютерах.

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Doom был написан в основном на языке программирования C с отдельными фрагментами на ассемблере для критичных к производительности участков кода. Это упростило перенос игры на другие платформы, ведь нужно было переделать только ассемблерные процедуры, и в результате уже через несколько лет в Doom можно было играть на чем угодно, кроме микроволновой печи мощностью 1100 ватт. Однако именно персональный компьютер оставался лучшей платформой для неё. Запустите Doom на мощном для тех лет компьютере ( ну или на эмуляторе) и вы окунётесь в незабываемый игровой опыт, который до сих пор не превзойдён.