Что любители Линукса только не придумают, чтобы выставить Linux чем-то лучшим, чем есть на самом деле... Вариантов бывает огромное множество.

Но сколько бы тестов я не проводил, итог всегда один. Не важно, AMD или Intel, Radeon или GeForce - даже на старых ноутбуках Linux показал себя весьма посредственно. Даже игровая Nobara не то что до уровня Windows недотягивала, но и даже до уровня Chimbalix не дотянула.

И тут всплывает дистрибутив Linux под названием CachyOS. Судя по некоторым новостям в Интернете, этот дистрибутив даже лучше, чем Windows.

CachyOS якобы настолько оптимизирован, что практически в три раза превосходит Windows по производительности в некоторых играх. И даже запускает игры, которые Windows якобы не смогла запустить!

Правда, есть маленький нюанс. Весь секрет в эмуляции трассировки лучей. Только это всё не заслуга Linux, как пытаются подать. А Windows не виновата, что игра не запускается. Виноваты несостоятельные драйверы AMD Radeon без костылей мало на что способны.

Некоторые даже утверждали, что Radeon RX 5000 серии якобы поддерживает трассировку лучей. Но это настолько было неуклюже, что даже скриншот утилиты GPU-Z разбивает в прах эту дезинформацию. Однако на этот раз, говоря про Linux и поддержку трассировки лучей со старыми AMD Radeon, автор публикации хотя бы удосужился назвать реализацию программной. Это радует.

Хотя правильнее было бы назвать не программной реализацией, а костылями, когда люди сами прикручивают функционал к видеокартам Radeon, который должна была бы предоставить компания AMD, как это давно сделала NVIDIA, официально реализовав поддержку трассировки лучей для видеокарт GTX 1000 серии.

В любом случае этого хватило, чтобы я заинтересовался Линуксом под названием CachyOS. Тем более, на официальном сайте прямо заявляют, что цель дистрибутива — предоставить лучшую скорость, безопасность и простоту использования! А мне как раз нужен Линукс для проведения сравнительных тестов, а то только Windows и свой Chimbalix тестирую, ибо пока не нашлось ничего лучшего в использовании.

По поводу заявленной безопасности промолчим, ибо это утверждение по отношению к Linux у меня вызывает только смех. А вот на скорости и простоте использования остановимся. Тем более эти два понятия сильно взаимосвязаны.

Меня только один нюанс напрягает на странице загрузки. Это предупреждение пользователю, что придётся потанцевать с бубном и репозиториями в интернете, чтобы выбрать желаемое рабочее окружение. Ладно, загружаем, что есть, ибо выбора всё равно нет.

Можно ли установить CachyOS на старый ноутбук? Конечно же, можно. Но стоит ли оно того? Вот запустил ChimbaBench и сразу столкнулся с проблемами. Окно программы прилипло к левому краю экрана и его невозможно перетянуть вправо. Только вверх и вниз. Полагаю, это одна из множества проблем Wayland. Но это ещё полбеды.

Ещё я заметил, что тень у окна программы как-то мерцает. Потом запустил GPU Heavy тест и хвалёный игровой Линукс просто посыпался. Может, Windows по вине кривых драйверов AMD для Radeon HD 4330 и не могла запустить тесты ChimbaBench, но Chimbalix запускал и работал. А вот CachyOS буквально развалилась, мерцая изображением между чёрным экраном, фоном рабочего стола и всем, что запущено. В общем, система поломалась окончательно.

Ладно, с видеокартой AMD Radeon не срослось. Хвалёный CachyOS поломался сам собой на первом же тесте. Но как там дела на другом ноутбуке, с видеокартой NVIDIA GeForce? Первые впечатления неплохие. Даже драйвер NVIDIA версии 580.105 прибит гвоздями к системе. Не нужно будет руками устанавливать, но и нельзя будет обновить или откатить до предыдущей версии.

Даже иконки у исполняемых файлов Windows отображаются! Только запустить их невозможно, ведь в дистрибутиве нет встроенного WINE. Да и боюсь заглядывать под капот системы. Ведь извлечение иконок из таких файлов порой бывает очень ресурсозатратным занятием в Линуксах.

Единственное, что удалось запустить — это ChimbaBench. Больше ничего не удалось запустить из тестового набора под управлением хвалёного CachyOS. Увы.

Ладно. Пробую прикрутить WINE LG (Proton на стероидах) просто скопировав файлы из другого дистрибутива. И тут сталкиваюсь с новой линуксоидной проблемой. Я не могу запустить файловый менеджер через sudo! Линуксоидный Dolphin просто отказывается запускаться через sudo, требуя запускать с параметром --sudo. Разработчики где-то просчитались и запустить Проводник с root правами оказалось невозможно.

Чтобы запустить несчастный файловый менеджер с root правами, требуется зависимость, которой просто не существует, исходя из сообщений с ошибками. По факту линуксоиды просто поломали то, что нормально работало, а новое сделали криво. Стоит ли говорить, какое будущее у Линуксов с таким подходом?

В общем, мне пришлось танцевать с терминалом, колдуя всевозможные заклинания, вместо того, чтобы просто скопировать файлы двумя кликами мыши. Это был ужасный пользовательский опыт. Такое даже в худших Линуксах сложно встретить. Особенно многоэтажные вложения в меню Проводника, чтобы добраться до настройки отображения скрытых файлов.

Так или иначе, WINE LG не запустился. Похоже на очередной Ад зависимостей, характерный для Линуксов. Делать тут больше нечего. Дистрибутив пустой, как ведро без дна. Даже центра приложений нет. Хотя он и так был бы абсолютно бесполезен без доступа к интернету.

Ради интереса запустил чистый Chimbalix 24.8 с драйвером NVIDIA 580.95. Конечно, драйвер пора бы обновить, но я получил 105 fps в тесте GPU Heavy и 6040 fps в тесте Simple Box. В дистрибутиве CachyOS было 103 и 6335 fps. Это при разрешении 640x360 с видеокартой RTX 3060 Mobile и процессором i7-10875H, ограниченным до 15 Вт.

Некоторые уже начнут кричать, что CachyOS выдала на пять процентов больше fps в тесте Simple Box! Но чёрт кроется в деталях. Пять процентов — это не так уж и много, учитывая, что дистрибутив Chimbalix никогда не позиционировался как быстрый и простой в использовании, в отличие от CachyOS. Ну а в плане функциональности и удобства использования CachyOS не выдерживает никакой критики, в отличие от Chimbalix.

Я даже пытался скачать WINE для дистрибутива CachyOS, но всё чего добился — это ошибки и проблемы. Даже команда Make не найдена. Это насколько нужно не любить пользователей, чтобы даже базовых утилит лишить? В дистрибутиве даже архиватора нет из коробки. Даже элементарный Zip архив невозможно распаковать. Хорошо, что у меня под рукой валялся скомпилированный 7-Zip архиватор для Linux.

И это разработчики дистрибутива называют простым в использовании? Как по мне, CachyOS — это один из худших дистрибутивов Linux, которые я пробовал. Даже Nobara была лучше этого недоразумения.

Про удобство использования уже и так всё сказано. Хвалёной CachyOS просто невозможно по-человечески пользоваться. Я думал этим Линуксом заменить полностью провалившуюся Pop!_OS на старом ноутбуке, но, судя по всему, не судьба.

Возможно, я просто установлю ещё один Chimbalix, но со старым ядром Linux 6.1 для совместимости со старыми видеокартами NVIDIA, чтобы и дальше проводить разнообразные сравнительные тесты между Windows и Linux.

Если честно, я только сейчас обратил внимание на список популярных страниц дистрибутивов на сайте DistroWatch. Первое место занимает именно CachyOS.

Выглядит как накрутка рейтинга. Потому что даже чистый Debian, по моему личному опыту, намного функциональнее и пригоднее для использования из коробки, чем CachyOS.

