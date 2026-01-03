Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему CachyOS — непригодный для использования Linux

Некоторые любители Линуксов очень хвалят новомодный CachyOS. Но сейчас мы проверим, что этот Linux на самом деле представляет собой.
49

Что любители Линукса только не придумают, чтобы выставить Linux чем-то лучшим, чем есть на самом деле... Вариантов бывает огромное множество.

Но сколько бы тестов я не проводил, итог всегда один. Не важно, AMD или Intel, Radeon или GeForce - даже на старых ноутбуках Linux показал себя весьма посредственно. Даже игровая Nobara не то что до уровня Windows недотягивала, но и даже до уровня Chimbalix не дотянула.

И тут всплывает дистрибутив Linux под названием CachyOS. Судя по некоторым новостям в Интернете, этот дистрибутив даже лучше, чем Windows.

CachyOS якобы настолько оптимизирован, что практически в три раза превосходит Windows по производительности в некоторых играх. И даже запускает игры, которые Windows якобы не смогла запустить!

Правда, есть маленький нюанс. Весь секрет в эмуляции трассировки лучей. Только это всё не заслуга Linux, как пытаются подать. А Windows не виновата, что игра не запускается. Виноваты несостоятельные драйверы AMD Radeon без костылей мало на что способны.

Некоторые даже утверждали, что Radeon RX 5000 серии якобы поддерживает трассировку лучей. Но это настолько было неуклюже, что даже скриншот утилиты GPU-Z разбивает в прах эту дезинформацию. Однако на этот раз, говоря про Linux и поддержку трассировки лучей со старыми AMD Radeon, автор публикации хотя бы удосужился назвать реализацию программной. Это радует.

Хотя правильнее было бы назвать не программной реализацией, а костылями, когда люди сами прикручивают функционал к видеокартам Radeon, который должна была бы предоставить компания AMD, как это давно сделала NVIDIA, официально реализовав поддержку трассировки лучей для видеокарт GTX 1000 серии.

В любом случае этого хватило, чтобы я заинтересовался Линуксом под названием CachyOS. Тем более, на официальном сайте прямо заявляют, что цель дистрибутива — предоставить лучшую скорость, безопасность и простоту использования! А мне как раз нужен Линукс для проведения сравнительных тестов, а то только Windows и свой Chimbalix тестирую, ибо пока не нашлось ничего лучшего в использовании.

По поводу заявленной безопасности промолчим, ибо это утверждение по отношению к Linux у меня вызывает только смех. А вот на скорости и простоте использования остановимся. Тем более эти два понятия сильно взаимосвязаны.

Меня только один нюанс напрягает на странице загрузки. Это предупреждение пользователю, что придётся потанцевать с бубном и репозиториями в интернете, чтобы выбрать желаемое рабочее окружение. Ладно, загружаем, что есть, ибо выбора всё равно нет.

Можно ли установить CachyOS на старый ноутбук? Конечно же, можно. Но стоит ли оно того? Вот запустил ChimbaBench и сразу столкнулся с проблемами. Окно программы прилипло к левому краю экрана и его невозможно перетянуть вправо. Только вверх и вниз. Полагаю, это одна из множества проблем Wayland. Но это ещё полбеды.

Ещё я заметил, что тень у окна программы как-то мерцает. Потом запустил GPU Heavy тест и хвалёный игровой Линукс просто посыпался. Может, Windows по вине кривых драйверов AMD для Radeon HD 4330 и не могла запустить тесты ChimbaBench, но Chimbalix запускал и работал. А вот CachyOS буквально развалилась, мерцая изображением между чёрным экраном, фоном рабочего стола и всем, что запущено. В общем, система поломалась окончательно.

Ладно, с видеокартой AMD Radeon не срослось. Хвалёный CachyOS поломался сам собой на первом же тесте. Но как там дела на другом ноутбуке, с видеокартой NVIDIA GeForce? Первые впечатления неплохие. Даже драйвер NVIDIA версии 580.105 прибит гвоздями к системе. Не нужно будет руками устанавливать, но и нельзя будет обновить или откатить до предыдущей версии.

Даже иконки у исполняемых файлов Windows отображаются! Только запустить их невозможно, ведь в дистрибутиве нет встроенного WINE. Да и боюсь заглядывать под капот системы. Ведь извлечение иконок из таких файлов порой бывает очень ресурсозатратным занятием в Линуксах.

Единственное, что удалось запустить — это ChimbaBench. Больше ничего не удалось запустить из тестового набора под управлением хвалёного CachyOS. Увы.

Ладно. Пробую прикрутить WINE LG (Proton на стероидах) просто скопировав файлы из другого дистрибутива. И тут сталкиваюсь с новой линуксоидной проблемой. Я не могу запустить файловый менеджер через sudo! Линуксоидный Dolphin просто отказывается запускаться через sudo, требуя запускать с параметром --sudo. Разработчики где-то просчитались и запустить Проводник с root правами оказалось невозможно.

Чтобы запустить несчастный файловый менеджер с root правами, требуется зависимость, которой просто не существует, исходя из сообщений с ошибками. По факту линуксоиды просто поломали то, что нормально работало, а новое сделали криво. Стоит ли говорить, какое будущее у Линуксов с таким подходом?

В общем, мне пришлось танцевать с терминалом, колдуя всевозможные заклинания, вместо того, чтобы просто скопировать файлы двумя кликами мыши. Это был ужасный пользовательский опыт. Такое даже в худших Линуксах сложно встретить. Особенно многоэтажные вложения в меню Проводника, чтобы добраться до настройки отображения скрытых файлов.

Так или иначе, WINE LG не запустился. Похоже на очередной Ад зависимостей, характерный для Линуксов. Делать тут больше нечего. Дистрибутив пустой, как ведро без дна. Даже центра приложений нет. Хотя он и так был бы абсолютно бесполезен без доступа к интернету.

Ради интереса запустил чистый Chimbalix 24.8 с драйвером NVIDIA 580.95. Конечно, драйвер пора бы обновить, но я получил 105 fps в тесте GPU Heavy и 6040 fps в тесте Simple Box. В дистрибутиве CachyOS было 103 и 6335 fps. Это при разрешении 640x360 с видеокартой RTX 3060 Mobile и процессором i7-10875H, ограниченным до 15 Вт.

Некоторые уже начнут кричать, что CachyOS выдала на пять процентов больше fps в тесте Simple Box! Но чёрт кроется в деталях. Пять процентов — это не так уж и много, учитывая, что дистрибутив Chimbalix никогда не позиционировался как быстрый и простой в использовании, в отличие от CachyOS. Ну а в плане функциональности и удобства использования CachyOS не выдерживает никакой критики, в отличие от Chimbalix.

Я даже пытался скачать WINE для дистрибутива CachyOS, но всё чего добился — это ошибки и проблемы. Даже команда Make не найдена. Это насколько нужно не любить пользователей, чтобы даже базовых утилит лишить? В дистрибутиве даже архиватора нет из коробки. Даже элементарный Zip архив невозможно распаковать. Хорошо, что у меня под рукой валялся скомпилированный 7-Zip архиватор для Linux.

И это разработчики дистрибутива называют простым в использовании? Как по мне, CachyOS — это один из худших дистрибутивов Linux, которые я пробовал. Даже Nobara была лучше этого недоразумения.

Про удобство использования уже и так всё сказано. Хвалёной CachyOS просто невозможно по-человечески пользоваться. Я думал этим Линуксом заменить полностью провалившуюся Pop!_OS на старом ноутбуке, но, судя по всему, не судьба.

Возможно, я просто установлю ещё один Chimbalix, но со старым ядром Linux 6.1 для совместимости со старыми видеокартами NVIDIA, чтобы и дальше проводить разнообразные сравнительные тесты между Windows и Linux.

Если честно, я только сейчас обратил внимание на список популярных страниц дистрибутивов на сайте DistroWatch. Первое место занимает именно CachyOS.

Выглядит как накрутка рейтинга. Потому что даже чистый Debian, по моему личному опыту, намного функциональнее и пригоднее для использования из коробки, чем CachyOS.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Добавить в закладки

Теги

обзор тест linux chimbal chimbalix линукс test проверка использование cachyos
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
1
Побеждаем кризис оперативной памяти
16
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
7
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
5
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
27
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
4
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+
Новый 75-тонный российский бульдозер D40 начал работать на алмазном прииске в Якутии
+
Экшен Samson протестирован на Core i7-14700F и RTX 5070 в различных режимах и разрешениях
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
171
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
67
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
14
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Александр Распутько
09:45
А можно узнать какие это именно "уходил за допустимые параметры"?
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Dentarg
09:27
Думаю там как раз работали лучшие умы. Чтобы разъём работал на пределе, а после нескольких подключений-отключений гарантированно уходил за допустимые параметры. Мощные карты более-менее надёжно должны...
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
TartaR
09:19
Ни одного знакомого нет , кто взял бы в вк-плюй себе что-то 😂 Мах это УГ ,а не мессенджер - отзывы самих пользователей кстати ,среди знакомых т.к представьте себе ,людям есть с чем сравнивать 😏 В...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Pavel_Priluckiy
08:52
Кто вам сказал такую глупость?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Andrey Kovalchuk
08:52
Мля, а сделайте его просто уже золотым, а? Понятно, что золото может и уступает серебру по электропроводности, зато окисляться уже точно не будет? Ну маразм же нельзя останавливать на достигнутом, дав...
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Алексей Кузнецов
08:14
А как было бы хорошо, заменив например депутатов на манипуляторы с нейронкой. Ну не говнюки будут жать кнопку ЗА всё говно мира, а ИИ - но какая будет экономия на ЗП и льготах говноедов!
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Алексей Кузнецов
07:55
Смысл любого белого списка в том, что запрещено вообще всё, кроме малюсенького разрешенного списочка. В списочем можно попасть только за взяточку. Это бизнес модель такая - нагнуть и оттрахать всех и ...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
F1oRiDa
07:42
Вы что курите? Новости 2 месяца.
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
Windmark_
07:09
Потому что нахрен никому не надо . Сверху сказали состряпать новый разъем , а как это будет с технической точки зрения , куртке похрен. Самое главное дальше стричь бабло
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
vl
07:05
проблему создала не Asus, не она придумала разъём 12V-2×6 и соответствующую схему на видеокартах, она лишь придумала более надёжный кабель. Другое интересно, почему нет информации по улучшению схемот...
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter