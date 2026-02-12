Конгрессмены требуют запретить не только поставки машин, но и их ремонт или обслуживание.

Американские законодатели решили, что прежние санкции против китайской полупроводниковой промышленности были слишком мягкими. Группа конгрессменов во главе с председателем спецкомитета по Китаю Джоном Муленааром и главой комитета по иностранным делам Брайаном Мастом направила письмо госсекретарю Марко Рубио и министру торговли Говарду Лютнику. Требование одно: запретить поставки в Китай практически всего оборудования для производства микросхем. Исключением может стать только то, что китайцы уже умеют делать сами.

Источник изображения: ASML

Может быть интересно

Сейчас американские компании могут получить лицензию на экспорт в КНР оборудования, которое официально не используется для производства передовых чипов. Формально под ограничения попадают станки для логики 14/16 нм, памяти DRAM 18 нм и 3D NAND от 128 слоёв. Но на практике лазейки остаются, и законодатели хотят их закрыть раз и навсегда.

ASML из Нидерландов и Tokyo Electron из Японии поставляют в Китай критически важное оборудование — литографы, установки травления и осаждения. Сейчас ограничения касаются только конкретных китайских компаний, но не действуют на уровне страны в целом. Авторы письма требуют от Вашингтона надавить на союзников, чтобы те ввели общенациональные запреты. И дают понять: если партнёры не подтянутся, США готовы действовать в одиночку — например, запретить использовать американские компоненты в оборудовании, которое едет в Китай.

Проверять, как китайцы используют импортные машины, почти невозможно. Чтобы попасть на предприятие, американским инспекторам нужно одобрение Пекина, но оно приходит неделями или месяцами, а сам визит проходит под присмотром. В результате SMIC и другие компании спокойно осваивают передовые техпроцессы, а структуры, связанные с Huawei или государством, занимаются обратным проектированием.

Китай продолжает закупать компоненты для ремонта и обслуживания оборудования, и более того, эти детали изучают, копируют и пытаются производить самостоятельно. Если не перекрыть этот канал, рассуждают законодатели, через какое-то время Китай сможет заменить иностранные машины отечественными аналогами, считают в США.

Источник изображения: ASML

Авторы письма предлагают ударить и по сервисному обслуживанию. Сейчас правила ремонта соответствуют экспортным ограничениям: если оборудование уже стоит у одобренного покупателя, его можно обслуживать. Но без постоянной техподдержки даже самые сложные станки быстро превращаются в груду металла. Ограничение сервиса является эффективным способом сократить реальный срок службы уже ввезённых машин.

«Окно возможностей для сохранения превосходства Америки в полупроводниках сужается», — считают политики.

Конгрессмены просят администрацию в течение месяца представить стратегию по координации с союзниками и чёткие сроки введения общенациональных запретов. И подчёркивают: готовы работать на двухпартийной основе, чтобы экспортный контроль наконец заработал в полную силу.

Фактически речь идёт о тотальной блокаде китайской полупроводниковой индустрии. Вопрос только в том, готовы ли они ради этого крупные игроки на рынке жертвовать своим бизнесом.

