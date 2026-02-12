Carscoops сообщает, что Джони Айв, экс-глава дизайна Apple, раскритиковал использование сенсорных экранов в автомобилях.

Carscoops пишет о выходе Ferrari Luce — электрического суперкара, который интересен не столько батареей и мощностью, сколько салоном. Над ним работал Джони Айв (Jony Ive). Тот самый, который в Apple убирал кнопки с телефонов и планшетов. В Ferrari он сделал обратное: нашпиговал торпедо переключателями, регуляторами и тумблерами. И объяснил, почему это не консерватизм, а здравый смысл.

Айв дал интервью Autocar. Там он четко разделил: телефон и автомобиль — принципиально разные среды. Сенсорный экран в iPhone решал задачу универсальности. Одно устройство заменяло калькулятор, камеру, пишущую машинку. Физические клавиши под каждую функцию сделали бы аппарат громоздким и неудобным.

В машине, по словам Айва, задача другая. Водитель не должен смотреть на экран, чтобы понять, куда нажать. Ему нужна обратная связь от пальцев. Разные переключатели должны ощущаться по-разному. Поэтому в Luce дизайнер сделал ставку на физические элементы управления: тумблеры климат-контроля, поворотные регуляторы громкости, кнопки на рулевом колесе.

Сенсорные экраны в Ferrari остались. Приборная панель имитирует классические циферблаты с помощью OLED-дисплеев Samsung. В центре консоли стоит вертикальный тач-экран. Но базовые функции — двигатель, климат, музыка — выведены на физику. Даже стрелка на приборке сделана из анодированного алюминия и подсвечена светодиодами.

Айв считает, что автопроизводители последних лет просто поддались тренду. Тактильное управление стало маркером современности. В погоне за технологичностью компании забыли спросить, уместна ли эта технология за рулем. Его ответ — нет.

* все фото издания Сarscoops