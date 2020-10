Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





А теперь в жестокие реалии нашей страны. Так как мы уже 20 лет входим в топ5(нет) стран мира с ведущей экономикой, для многих из нас не стоит остро вопрос покупки новой видеокарты за 70к.

К сожалению, я не вхожу в список форбс, поэтому приходится крутиться, чтобы и поиграть в новые игры на комфортных фпс и на стул удобный сесть. Так же не могу обойти стороной и консоли, Xbox с его Fable 2 и Bayonetta, PS4 c их Last Of Us 2 и Uncharted 4…



Посему у и меня стоит хбокс360(как заметили), который я в скором(хз) времени прошью и планирую приобретение пс4… О, сейчас многие воскликнут, зачем брать пс4 когда можно взять пс5 с её космическим дизайном и народной версией без привода…

Вот тут и скрылся тот-кого-нельзя-называть:

Как известно первые версии чего либо страдают от непродуманости/непроработанности и просто из-за поторапливаний несчастных инженеров. Любой компанией правят маркетологи, а это бич всего сущего. Эти люди не понимают в чём варяться, не понимают мат часть, они живут в другом мире(как мчиновники) где сложнейший процесс от эскиза до готового продукта протекает за весьма короткий срок. По мнению маркетологов: выпуском новой консоли должен заниматься 1 инженер, 1 проектировщик, 1 сборщик, а то ишь, ходят толпой со своими бумажками с иероглифами указывают, на сырость продукта, просят время на доработку и вообще надо уволить сборщика пусть инженер собирает. Для минимизации расходов, ёпта. Цена за 1 диск. Компания Сони, как известно, подняла цены на игры, даже на старые. ВТФ? Не на некстген, а именно на старые, пройденные игры. Я до сих пор не могу понять, почему покупая цифровую версию игры, плачу столько же, сколько и чувак купивший диск? Для диджитал версии, не нужно клепать диски, не нужно печатать обложку, не нужны транспортные расходы, даже в конце концов платить за место на полке в магазине. А цена одинаковая! Да ещё теперь и выросла, ну капец. По слухам, не получиться менять, продавать диски от консоли. Нужно будет приобретать новые. А приобретать особо нечего, эксклюзивы ААА на пс4 можно пересчитать на пальцах 1 ноги. God of War, Uncharted 4: Путь Вора, BloodBorne, Marvel's Spider-Man, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Until Dawn (шикарная игра), The Order: 1886, Days Gone, The Last Guardian, Gran Turismo Sport и Shadow of the Colossus… Ладно, 3 ног! И это за 6 лет. Грубо говоря, по 2 эксклюзива в год… То есть купил консоль за 38к, купил 2 игры за 10к, ждёшь следующего года чтобы купить ещё 2 игры. Это в лучшем случае, в худшем по 1 игре, и это не мои фантазии, увы, сейчас разрабы уже не приносят в жертву девственниц, ради шикарных игр. Они штампуют ремейки! Может девственницы перевелись… А может маркетологи (чтоб их набутылили) опять вмешались. Кароч, тенденция не здоровая.

Нет, я не отказываюсь от будущей продукции Сони, я лишь подожду пару лет, пока появится достаточное кол-во эксклюзивов, допилят консоль, что-то противопоставит Майкрософт. Вот потом, на сэкономленные с завтраков денежки и потопаю в ближайший магазин.





Вернёмся к пс4, у меня она уже была, я покупал в 2017 году за 18к по какой-то там акции в феврале. И наигравшись, успешно продал за 17к в 2019. К слову, она была абсолютно не юзаная, в идеале и с 10 играми.

Сейчас, когда уже вышла ласт оф ас2, дейс гон, призрак тцусимы, пора и взять консоль в днс по уценке за 11 или 14к. Да-да, всё так же считаем каждый цент, сейчас не 2017. Доллар давно упрыгал вверх по социальной лестнице.

Может даже прошью(хз) так как мультиплеер на консоли, мне не особо интересен. В первую очередь, нет интересных игр, чтобы по сетке да с братюнями шпилить. Вот бы например Ведьмак в мультиплеере, где выбираешь себе школу, цвет глаз, причёску, а потом идёшь за заданием в ближайшую деревню. Через месяц уже соблазняешь прекрасных эльфиек, бьёшь морды древним вампирам, бухаешь с другими ведьмаками и стебёшь зажравшихся чародеев. Вот только за это можно купить плойку в максималке. Эх, мечты, эх моя элитная винодельня в Тусенте, эх Плотва!





Та самая сцена, с бухлом и издевательством над чародеем

Хбокс 360, а не Xbox Series S/X потому что консоль майков окончательно слилась с ПК, и на бокс нет эксклюзив. Да, про экслюзивы - это мой любимый аргумент и веский довод(сделал знак рукой) не брать(пока) их новую консоль. Хотя если версию S да ещё и с подпиской на год... Этот вариант интересен, но ради Фэйбл2 и Байоннеты, я не готов на крупные траты. С другой точки зрения, если у человека слабый пк, он сейчас на распутье и готов уже продать душу за ртх3090... Шайтан коробка будет наиболее привлекательным вариантом нежели потом страдать в Геенне огненной.



Мой основной выбор: это боярский пк: лёгкость в ремонте, комфорт от работы, простой апгрейд, удобство использования ОС.

Поменять саморучно видяху – купи видяху(на авито/юле/дьявола). Надоела клавиатура на мембране без ргб, да ещё и залил морсом… Пф, иди и купи новую, хотя лучше не ходи, а закажи онлайн.

Видяха не выдаёт 300 фпс в 4к на ультрах, да ещё и отказывается майнить по 300 мегахш … Правильно! Купи новую! Какие вопросы?!

А если вдруг хочется поиграть в Legend of Zelda: Breath of the Wild… Нет, не покупай нинтендо, скачай эмулятор! Профит!

Или например,мне лень ехать к сестре и смотреть, почему не запускается скайп. Я удобно разваливаюсь в своём кресле за 1к, запускаю энидеск и переустанавливаю скайп. И снова ПРОФИТ!!!11



Естественно в автобусе/самолёте ноутбук или планшет будет удобнее, но я редко езжу в автобусе и ещё реже летаю на самолёте. Посему онли пк.