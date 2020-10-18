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Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
Отказ от PS5 и Xbox Series X/S, а так же мощного ПК на базе 10900К и RTX 3090. Почему я сделал этот выбор, что меня к этому подтолкнуло. Это и многое другое сегодня в выпуске.

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А теперь в жестокие реалии нашей страны. Так как мы уже 20 лет входим в топ5(нет) стран мира с ведущей экономикой, для многих из нас не стоит остро вопрос покупки новой видеокарты за 70к.
К сожалению, я не вхожу в список форбс, поэтому приходится крутиться, чтобы и поиграть в новые игры на комфортных фпс и на стул удобный сесть. Так же не могу обойти стороной и консоли, Xbox с его Fable 2 и Bayonetta, PS4 c их Last Of Us 2 и Uncharted 4…

Посему у и меня стоит хбокс360(как заметили), который я в скором(хз) времени прошью и планирую приобретение пс4… О, сейчас многие воскликнут, зачем брать пс4 когда можно взять пс5 с её космическим дизайном и народной версией без привода…

Вот тут и скрылся тот-кого-нельзя-называть:

  1. Как известно первые версии чего либо страдают от непродуманости/непроработанности и просто из-за поторапливаний несчастных инженеров. Любой компанией правят маркетологи, а это бич всего сущего. Эти люди не понимают в чём варяться, не понимают мат часть, они живут в другом мире(как мчиновники) где сложнейший процесс от эскиза до готового продукта протекает за весьма короткий срок. По мнению маркетологов: выпуском новой консоли должен заниматься 1 инженер, 1 проектировщик, 1 сборщик, а то ишь, ходят толпой со своими бумажками с иероглифами указывают, на сырость продукта, просят время на доработку и вообще надо уволить сборщика пусть инженер собирает. Для минимизации расходов, ёпта.
  2. Цена за 1 диск. Компания Сони, как известно, подняла цены на игры, даже на старые. ВТФ? Не на некстген, а именно на старые, пройденные игры. Я до сих пор не могу понять, почему покупая цифровую версию игры, плачу столько же, сколько и чувак купивший диск? Для диджитал версии, не нужно клепать диски, не нужно печатать обложку, не нужны транспортные расходы, даже в конце концов платить за место на полке в магазине. А цена одинаковая! Да ещё теперь и выросла, ну капец.
  3. По слухам, не получиться менять, продавать диски от консоли. Нужно будет приобретать новые. А приобретать особо нечего, эксклюзивы ААА на пс4 можно пересчитать на пальцах 1 ноги. God of War, Uncharted 4: Путь Вора, BloodBorne, Marvel's Spider-Man, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Until Dawn (шикарная игра), The Order: 1886, Days Gone,  The Last Guardian, Gran Turismo Sport и Shadow of the Colossus… Ладно, 3 ног! И это за 6 лет. Грубо говоря, по 2 эксклюзива в год… То есть купил консоль за 38к, купил 2 игры за 10к, ждёшь следующего года чтобы купить ещё 2 игры. Это в лучшем случае, в худшем по 1 игре, и это не мои фантазии, увы, сейчас разрабы уже не приносят в жертву девственниц, ради шикарных игр. Они штампуют ремейки! Может девственницы перевелись… А может маркетологи (чтоб их набутылили) опять вмешались. Кароч, тенденция не здоровая.

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Нет, я не отказываюсь от будущей продукции Сони, я лишь подожду пару лет, пока появится достаточное кол-во эксклюзивов, допилят консоль, что-то противопоставит Майкрософт. Вот потом, на сэкономленные с завтраков денежки и потопаю в ближайший магазин.

Вернёмся к пс4, у меня она уже была, я покупал в 2017 году за 18к по какой-то там акции в феврале. И наигравшись, успешно продал за 17к в 2019. К слову, она была абсолютно не юзаная, в идеале и с 10 играми.
Сейчас, когда уже вышла ласт оф ас2, дейс гон, призрак тцусимы, пора и взять консоль в днс по уценке за 11 или 14к. Да-да, всё так же считаем каждый цент, сейчас не 2017. Доллар давно упрыгал вверх по социальной лестнице.

Лучше чем распотрошенная на авито

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Может даже прошью(хз) так как мультиплеер на консоли, мне не особо интересен. В первую очередь, нет интересных игр, чтобы по сетке да с братюнями шпилить. Вот бы например Ведьмак в мультиплеере, где выбираешь себе школу, цвет глаз, причёску, а потом идёшь за заданием в ближайшую деревню. Через месяц уже соблазняешь прекрасных эльфиек, бьёшь морды древним вампирам, бухаешь с другими ведьмаками и стебёшь зажравшихся чародеев. Вот только за это можно купить плойку в максималке. Эх, мечты, эх моя элитная винодельня в Тусенте, эх Плотва!


Та самая сцена, с бухлом и издевательством над чародеем

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Хбокс 360, а не Xbox Series S/X потому что консоль майков окончательно слилась с ПК, и на бокс нет эксклюзив. Да, про экслюзивы - это мой любимый аргумент и веский довод(сделал знак рукой) не брать(пока) их новую консоль. Хотя если версию S да ещё и с подпиской на год... Этот вариант интересен, но ради Фэйбл2 и Байоннеты, я не готов на крупные траты. С другой точки зрения, если у человека слабый пк, он сейчас на распутье и готов уже продать душу за ртх3090... Шайтан коробка будет наиболее привлекательным вариантом нежели потом страдать в Геенне огненной.

Мой основной выбор: это боярский пк: лёгкость в ремонте, комфорт от работы, простой апгрейд, удобство использования ОС.
Поменять саморучно видяху – купи видяху(на авито/юле/дьявола). Надоела клавиатура на мембране без ргб, да ещё и залил морсом… Пф, иди и купи новую, хотя лучше не ходи, а закажи онлайн.
Видяха не выдаёт 300 фпс в 4к на ультрах, да ещё и отказывается майнить по 300 мегахш … Правильно! Купи новую! Какие вопросы?!
А если вдруг хочется поиграть в Legend of Zelda: Breath of the Wild… Нет, не покупай нинтендо, скачай эмулятор! Профит!
Или например,мне лень ехать к сестре и смотреть, почему не запускается скайп. Я удобно разваливаюсь в своём кресле за 1к, запускаю энидеск и переустанавливаю скайп. И снова ПРОФИТ!!!11


Естественно в автобусе/самолёте ноутбук или планшет будет удобнее, но я редко езжу в автобусе и ещё реже летаю на самолёте. Посему онли пк. 


Если и летать, то с комфортом

 

И если подводить итог… Нет итога, каждый др*чет как он хочет. Не вижу смысла брать товар на старте продаж, когда дефицит подкреплён кривыми драйверами/проблемами с устройством, а из эксклюзивов лишь ремейки. Лично для меня, сейчас наилучшим выбором является пк+хбокс360+пс4.

 
Кому-то удобнее придти с работы и сразу оказаться в мире киберспортивного насилия, без установки драйверов и постоянной подгрузки шейдеров. А кому-то нравится мучать свой пк в погоне за рекордами и несколькими процентами быстродействия. Тут нет верного направления, тут каждый сам решает.

Немного послесловия. Мой знакомый на днях продал rx5700 за 24к, проц 3600(хз за скок), мать от аорус на 570 чипсете(хз за скок), только потому что «очень устал» настраивать тайминги озу, разгонять проц и ловить фризы в мафии3. Возможно купит себе хбокс/пс и будет счастлив. Затем купит макбук, начнёт инвестировать в тинькоф инвестиции, затем купит себе машину, затем дом, элитную недвижимость за рубежом, выиграет выборы в местную администрацию, затем переедет в Москву, будет нюхать кокс с грудей мисс Мск/Спб и только потому что перестал тратить время на игры…  Да не, хрень какая-то.


Устал человек, ну

 

На сегодня всё! Берегите себя и своих близких!

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