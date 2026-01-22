Сайт Конференция
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800

Когда технологии перестают быть узким местом, главный вопрос звучит иначе: зачем спешить с новым поколением, если старое регулярно приносит деньги.
Sony последовательно расширяет границы своего влияния и наступает по широкому фронту: выход на конкурирующих платформах, пересечения с киноиндустрией, коллаборации с чужими франшизами, спонсирование внешних разработчиков — японцы пробуют себя везде. Вместо привычного экстенсивного пути развития компания раздвигает рамки, наращивая присутствие на новых рынках. На фоне подобных шагов выпуск нового поколения устройств выглядит глупо и нерационально. Зато расширение линейки игровых гаджетов для новой аудитории — решение логичное, последовательное и рациональное.

Дисклеймер

Нижеописанный материал не является утечкой или достоверной информацией, но базируется на личных познаниях рынка консолей, экономическом обосновании и некоторых закономерностях, явно указывающих на определённые факты. Нижесказанное — гипотетическое утверждение, подкреплённое несколькими наблюдениями.

За последнее время произошло несколько заметных событий, явно намекающих на возможный релиз третьего поколения PlayStation 5 с горизонтом планирования в два года. Постараюсь кратко и ясно изложить точку зрения.

AMD снижает поддержку видеокарт RDNA 1 и 2

В ноябре 2025 года AMD перевела старые видеокарты серий 5000 и 6000 в режим обслуживания. Для «древних» мастодонтов больше не будут выходить оптимизации и новые режимы работы. Карты останутся без новейших вариантов генерации кадров и растягивания изображения.

Нас данный момент интересует в разрезе устаревания архитектуры игровых консолей. PlayStation 5 базируется на первой версии RDNA с кастомными оптимизациями второй итерации. Но у PlayStation 5 Pro другой путь развития: более мощное устройство имеет наработки из свежих архитектур.

Данная информация важна для понимания того, что консоли и настольный сегмент двигаются параллельно, без явных пересечений. AMD активно расширяет возможности на уровне железа, Sony использует кастомные решения с оптимизациями под конкретные условия.

PlayStation Spectral Super Resolution, он же PSSR

Эксклюзивная функция PlayStation 5 Pro по улучшению изображения за счёт архитектурных заимствований, взятых из RDNA 3 и 4. Sony активно развивает собственную технологию, нацеленную на парк машин в пару миллионов штук. Некоторые считают, что это задел на будущее и обкатка технологий.

В марте 2026 года, по официально неподтверждённой информации, выйдет PSSR 2.0 с возможностью улучшения изображения в ряде игр через алгоритмы постобработки без дополнительных патчей от разработчиков. Огромный шаг вперёд и технология, сильно отличающаяся от функций базовой PS5.

Данная информация нужна, чтобы понимать: внутри одного поколения возможно развитие не только в сторону увеличения производительности, но и через внедрение новых технологий.

Энергосберегающий режим в консолях PlayStation 5

Летом 2025 года вышла новая прошивка для консолей с серьёзными изменениями — появился «экономичный режим работы» с пониженным качеством изображения и потреблением энергии. Ниже представлен скриншот с тестами от Digital Foundry и сравнением картинки. Если сильно приглядеться, разницу найти можно.

Лично протестировал игру Days Gone Remastered и могу смело утверждать: на большом 4K-телевизоре в режиме энергосбережения — жесточайшее мыло и месиво, играть некомфортно. Имеется три версии игры, и даже по сравнению с вариантом от PS4 Pro новая версия выглядит ужасно. Ни одной причины запускать игру в подобном режиме не находится. Картинка «жёстко зашакалена»: если верить экспертам Digital Foundry, разрешение по вертикали урезано в два раза и используется метод временной реконструкции.

PSSR плюс энергосберегающий режим

Если рассматривать совокупность двух технологий, появляется вероятность устройства, которое сможет при помощи ИИ восстанавливать изображение до приемлемого уровня и при этом потреблять заметно меньше электроэнергии.

Некоторые представители общественности утверждают, что подобный шаг явно намекает на возможный выпуск портативного устройства. В сети давно ходят слухи о подобном девайсе, но явных подтверждений нет. Достаточно правдоподобный и логически выверенный слух.

Портативная PlayStation

Для выпуска такого устройства не хватает лишь одного элемента — уложиться в 30 ватт энергопотребления. По тестам стационарных консолей энергопотребление Slim-версий на 6 нм снизилось с 210 до 95 ватт. Отличный показатель, но недостаточный для портативного гаджета. Уменьшение техпроцесса, упрощение схемотехники, удаление громоздких элементов, новые технологии — теоретически возможно создать игровое устройство в портативном исполнении.

Возникает вопрос: это будет подсерия PlayStation 5 или свежая PlayStation 6?

Специалисты прогнозируют выход устройства в ближайшие пару лет. С трудом представляется, что портативный гаджет потянет даже урезанные версии игр для PlayStation 5. Но если рассуждать о будущей портативной версии PlayStation 6, чем она будет выделяться на фоне текущих устройств? Исключительно лучами и функциями ИИ? Покупка новой консоли только ради продвинутого апскейла и лучей выглядит сомнительно.

Целевой релиз портативной PlayStation в 2027 году

Наиболее вероятный период. Фабрики научатся массово выпускать устройства на 3-нм техпроцессе, и можно будет уложиться в рамки энергопотребления. Следующие 1,6 нм массовыми станут только к 2030 году. Окно выхода можно определить достаточно точно, если опираться на физические ограничения: тепловыделение, производительность, стоимость кристалла.

Если портативное устройство относится к пятому поколению, его поддержка составит ещё минимум пять лет. Никто не будет выпускать портативку и одновременно запускать шестое поколение консолей.

PlayStation 5 Ultra выйдет в ноябре 2027 года

Уже известно, что в рамках одного поколения возможны эволюционные изменения с внедрением дополнительных функций. В PS5 Pro добавили блоки для работы с ИИ, а также улучшили работу с отражениями и лучами — небольшой «костыль» для улучшения картинки. Одновременно с этим готовится новое портативное устройство с заметно меньшей производительностью и новыми функциями рендеринга и постобработки.

Для портативного форм-фактора требуется жёсткое снижение и урезание по всем фронтам. Возникает прямое противоречие: разработчики будут выпускать игры для nextgen, которые идут на слабом портативном устройстве, а более мощные стационарные гаджеты уйдут в небытие.

С другой стороны, возможно расширение возможностей нового стационарного устройства с вписыванием его в текущую линейку — с добавлением лишь косметических функций.

Простая и экономически обоснованная логика: издатели создают игры под одну архитектуру, и всем устройствам без путаницы и лишних затрат доступна единая библиотека с некоторыми визуальными отличиями.

Послесловие

Если информация о предполагаемом релизе портативной консоли в обозримом будущем верна, ни о каком новом поколении речи быть не может. Японцы собираются выжать текущую итерацию досуха и получить максимум выгоды. Для энтузиастов выйдет более продвинутое устройство с улучшенной картинкой, для гиков добавят портативное решение, а всех остальных порадуют новыми шедевральными проектами за большие деньги.

Чёткий и прагматичный подход — меньше телодвижений, больше возможностей.

playstation 5 васютин ps5 pro портативная консоль игровые технологии энергосбережение pssr playstation 5 ultra sony стратегии
Комментарии Правила

