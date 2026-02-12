Ученые надеются исследовать природу общей теории относительности с помощью возможного пульсара, обнаруженного в центре Млечного пути, рядом со сверхмассивной черной дырой.

Издание Popular Mechanics пишет, что астрофизики из Института SETI (SETI Institute) и Колумбийской астрофизической лаборатории (Columbia Astrophysics Laboratory) зафиксировали странный ритмичный сигнал. Источник находится на расстоянии около 0,3 светового года от Стрельца A* — сверхмассивной черной дыры массой 4 миллиона солнц. Объект совершает один оборот за 8,19 миллисекунды, и каждый оборот сопровождается радиоимпульсом. Исследователи полагают, что это пульсар — быстро вращающееся ядро погибшей звезды, каким-то образом уцелевшее рядом с объектом, который разрушает все, что подходит слишком близко.

Автор фото: Danielle Futselaar/Breakthrough Listen

Пульсары интересны физикам не сами по себе, а как измерительные приборы. Они вращаются с такой точностью, что любые внешние воздействия мгновенно сбивают тайминг их сигналов. Гравитация — не исключение.

Согласно общей теории относительности, массивное тело искривляет пространство-время. Луч света, проходя мимо такого тела, вынужден двигаться по искривленной траектории. Это занимает больше времени, чем если бы пространство оставалось плоским. Задержка тем заметнее, чем массивнее объект и чем ближе к нему проходит луч.

В случае с пульсаром, расположенным у черной дыры, ученые получают возможность измерить эту задержку напрямую. Славко Богданов (Slavko Bogdanov) из Колумбийской лаборатории поясняет: теория Эйнштейна предсказывает конкретные числовые значения отклонения лучей и времени их запаздывания. Если реальные параметры, полученные с пульсара, совпадут с расчетными, общая теория относительности получит еще одно подтверждение. Если нет — физикам придется объяснять, почему гравитация ведет себя не по Эйнштейну.

Карен Перес (Karen Perez) из SETI подчеркивает: статус объекта пока не подтвержден. Сигнал соответствует характеристикам пульсара, но нужны повторные наблюдения, чтобы исключить помехи или интерпретационные ошибки. Если существование пульсара подтвердится, ученые получат инструмент для изучения пространства-времени в зоне его сильнейшей деформации.