Транзисторы давно известны человечеству и применяются в различных схемах, но мало кто знает, что транзисторы можно использовать и в различных радиолюбительских конструкциях дома. Вот в этой статье вы узнаете, как собрать компактный повышающий преобразователь напряжения на одном транзисторе. В первой схеме рассмотрим преобразователь, который выполнен на ферритовом кольце и питается от одной пальчиковой батарейки напряжением 1.5 вольта и способен засветить светодиод напряжением питания 3 вольта. Схема выполнена на основе блокинг-генератора, который работает на частоте от 25 килогерц до 80 килогерц. На выходе базы транзистора установлен резистор, для смещения базы. Его номинал может составлять от сотен Ом, до десятков КилоОм, зависит это от напряжения питания и от силы тока.

Ферритовое кольцо можно достать из балласта лампы дневного света, а так же в любом сгоревшем блоке питания компьютера или с материнской платы компьютера. Провод медный, сечением 0.3-0.5 мм. который мотается сразу двумя жилами и составляет 10 - 15 витков распределяющиеся по всему кольцу. По окончании намотки необходимо припаять конец одной обмотки к началу второй обмотки, в результате чего у вас получится средняя точка или как его еще называют - отвод от середины.

Далее берем любой транзистор малой или средней мощности и после изучения его даташита в интернете, определите выводы транзистора, это "База", "Коллектор" и "Эмиттер". Теперь вам нужно подключить оставшиеся два вывода обмотки к выводам транзистора, сначала припаиваем одну обмотку к выводу "коллектора", это будет коллекторная обмотка, а вторую обмотку припаиваем через ограничительный резистор к "базе" транзистора, это будет базовая обмотка.

реклама

Теперь остается припаять высокочастотный диод или диод шоттки анодом к точке соединения коллекторной обмотки и "коллектора" транзистора. А уже к катоду диода припаять сглаживающий полярный конденсатор. Осталось только припаять питание к "эмиттеру" транзистора и к средней точке. Обычно "минус" питания подается на "эмиттер" транзистора, а "плюс" питания к средней точке трансформатора, но это только в том случае, если у вас транзистор имеет структуру npn. А если у вас структура pnp, то к "эмиттеру" подается "плюс" питания схемы, а к средней точке "минус" питания.

Всем удачного повторения!!!