Пока геймеры всего мира наблюдали за награждением Clair Obscur: Expedition 33 в рядах любителей стратегий был свой праздник. Creative Assembly отмечает 25 лет игровой серии Total War и радует своих поклонников новыми крупными анонсами. Редкое событие и приятное послевкусие. Сегодня хочется продаться ностальгии и мечтам.

Предисловие

В этом году отмечается 25 лет с выхода первой игры серии Total War. Поклонники стратегий с нетерпением ждали первых чисел декабря в ожидании вкусностей и крышесносных новостей, и Creative Assembly не разочаровала. Сразу три мощнейших анонса за неделю. Невероятное событие для студии, что тихим сапом выпускала нишевой продукт. Небольшая британская команда явно готовилась к данному событию и сумела удивить геймеров.

Релиз дополнения Tides of Torment — маленькая ложка дёгтя в бочке мёда

На этой неделе вышло крупное дополнение для Total War: Warhammer III с четырьмя новыми фракциями и глобальным ребалансом рас. Солидный контент-пак с ворохом вкусняшек. Уже успел пройти три кампании из четырёх и остался слегка разочарованным. С одной стороны, всё отлично, но куча багов, глючащий искусственный интеллект и минорность происходящего оставляют двоякое впечатление.

Геймеры давно просили переработать фракции из второй части, так как они не соответствовали новым реалиям, но изменения оказались второстепенными. Добавление свежих функций не меняет ровным счётом ничего. Как Сёстры Авелорна являлись «думстаком» пять лет назад, так ими и остаются — ничто на них не влияет. Как мамонты разносили всё вокруг, так и продолжают доминировать. Новые механики кажутся лишними. Только Слаанеш получил тяжёлобронированную пехоту, меняющую баланс сил на поле боя.

Как получить дополнение Tides of Torment бесплатно

Я против пиратства и махинаций, но данная игра и все её дополнения официально не продаются на территории России и Беларуси. Более того, даже купленные ключи невозможно активировать, так как они имеют региональные ограничения. В ноябре 2025 года вышел месячный бандл для Humble Bundle, и в него входила базовая игра Total War: Warhammer III. Если вы пропустили эту халяву, то на торговых площадках игру отдают за бесценок.

После активации игры на своём аккаунте необходимо найти утилиту CreamInstaller и с её помощью активировать весь дополнительный контент.

Более подробно описывал в материале:

Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI





Сделаю ещё одну пометочку. Creative Assembly — студия крайне лояльная к своей пользовательской базе. Каждое новое обновление состоит из двух частей — платного контента и бесплатного пакета. Бесплатная часть составляет до половины всего дополнения и доступна всем. Если вас мучает совесть, то бесплатная часть — это 70–100 часов минимум.

Анонс дополнения Lords of the End Times для Total War: Warhammer III

Главное дополнение и финальный аккорд десятилетней истории Total War: Warhammer. Последняя битва всей саги Warhammer Fantasy Battles. Кульминация всего сущего и эпическое завершение вселенной.



Games Workshop закрыла свою вселенную и покончила с миром Warhammer. Пятьдесят лет истории, сотни книг, десятки редакций, множество настолок — всё под нож. Больше не существует мира Warhammer Fantasy Battles. Lords of the End Times — это итог всего происходящего, подведение черты под эпохальной историей. Апокалипсис, разрушивший Старый Свет. Не стало Эльфов, Гномов, Лизардменов, Орков, Нежити, Скавенов, Царей гробниц.

Согласно лору, на поле боя сошлись живые, порождения Хаоса и нежить. В глобальном противостоянии вселенная погибла, а жалкие остатки переселились в новую реальность Warhammer: Age of Sigmar.

Warhammer Fantasy Battles и Warhammer Age of Sigmar — две разные вселенные с минимальными пересечениями. Games Workshop перерегистрировала названия рас, и теперь она продвигает Сильванетов, Серафонов, Найтхаунтов, Лумспайтов и других. Новый лор вводит чёткое деление на четыре альянса — Order, Chaos, Death, Destruction.

Анонс Total War: Medieval III

Моя любимая серия. Именно с неё увлёкся Total War и полюбил таблички и стрелочки. Огромный спектр боевых отрядов и тактик взаимодействий.

Во время анонса рассказали множество интересных особенностей новой игры. Сделали акцент на разрушаемость окружения и жесткость поединков. Новый движок отлично работает с физикой и позволяет реализовывать массу непривычных вещей. Именно эти акценты дали богатую пищу для размышлений. В обычной стратегии подобные элементы почти не используются и не нужны, если их не создают специально под новую, ещё не определённую игру.

Анонс Total War: Warhammer 40k

Кульминация и самый долгожданный анонс этой недели. Слухи о разработке ходили с начала весны, но интрига держалась до старта юбилейного празднования. Намеки, крупицы информации, финансовая аналитика. И вот, 12 декабря 2025 года показали новый трейлер.





Люди, далёкие от вселенной и истории стратегий, даже не поняли, что произошло. Очередная игра по очередной франшизе — и забыли через минуту. Но если оглянуться назад, станет ясно, что Creative Assembly — законодатель жанра, и студия способна развивать вселенную десятилетиями. Не одна игра, о которой забудут сразу после релиза, а долгий путь развития. Сегодня в Total War: Warhammer III доступно более 80 фракций со своим лором, миром и набором механик.

Будущее серии игр Total War

Сегодня глобальные крупнобюджетные стратегии становятся исчезающим жанром. Зумеры не любят долгие и вдумчивые игровые сессии. Нужно быстрое пиу-пиу и сразу в дамки. Ярко, эмоционально и бесполезно. По сути, на рынке осталась только Creative Assembly, создающая высококачественный продукт для аудитории 40+.

У людей чуть за сорок есть особенность — они не любят перемен и годами сидят в одной песочнице. Эти геймеры более консервативны и предпочитают то, что работает, а не гоняться за новинками в поисках чего-то необычного. И тут возникает проблема — готова ли существующая армия поклонников перейти в новую игру и поддерживать её рублем на дистанции? Например, крайне негативно воспринял Empire: Total War — не тот сеттинг, не тот вкус, слишком отличающиеся механики.

Total War: Warhammer 40k и Total War: Medieval III

Нам представили два крупных проекта в мире стратегий. Событие интереснейшее, но возникает вопрос — сможет ли небольшая британская студия вести параллельно две огромные игры и поддерживать обе контентом? С одной стороны, есть опыт трёх частей Warhammer и параллельное существование Total War Saga, где исторические игры провалились. С другой — студия отлично учится на собственных ошибках.