Глава NVIDIA Дженсен Хуанг, компании, которая сейчас стоит триллионы долларов, рассказал на ВЭФ об одной из самых невыгодных покупок в своей жизни.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава NVIDIA Дженсен Хуанг, по данным WCCFTech, поделился личной историей, которая стала яркой иллюстрацией взлета его компании. Он вспомнил, как после IPO NVIDIA продал часть акций при тогдашней оценке в 300 миллионов долларов, чтобы сделать родителям дорогой подарок, — и назвал это решение ошибкой.

«Единственное, о чем я жалею, это то, что после IPO я захотел купить родителям что-нибудь хорошее», — приводит издание слова Хуанга. Он продал акции и купил Mercedes S-Class. Сейчас, когда капитализация NVIDIA приближается к 5 триллионам долларов, этот автомобиль он с иронией называет «самым дорогим в мире».

Основная же часть его выступления с Ларри Финком (Larry Fink) из BlackRock была посвящена искусственному интеллекту. Хуанг заявил, что мир находится в процессе «крупнейшего в истории человечества строительства инфраструктуры», движимого ИИ. По его оценке, в эту сферу уже вложили сотни миллиардов долларов, а необходимы будут инвестиции на триллионы.

При этом он отметил, что остановить этот процесс невозможно. NVIDIA, по его словам, играет центральную роль в этой «революции», предоставляя как оборудование, так и ключевое программное обеспечение вроде CUDA. В итоге анекдот о неудачной продаже акций стал контрастным фоном для рассказа о гигантских инвестициях в отрасль, которую сам Хуанг и помогает создавать.