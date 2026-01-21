Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5 — первую в мире тактическую систему с боевой частью массой 8–9 тонн. Армия РК начала ее развертывание в рамках стратегии рассчитанной на уничтожение подземных командных центров, баз и заводов КНДР.

Армия Республики Корея приступила к первому развёртыванию новой тактической баллистической ракеты «Хёнму-5» (Hyunmoo-5). Ключевой особенностью комплекса стала интеграция самой крупной тактической боевой части в мире, масса которой оценивается в 8-9 тонн. Разработка ракеты велась в рамках стратегии «массированного наказания и возмездия». Её основное предназначение - поражение подземных объектов КНДР, включая глубоко заглубленные командные центры и военные базы.

Для достижения цели «Хёнму-5» использует комбинацию гиперзвуковой скорости удара, высокой кинетической энергии и прецизионного наведения. Это позволяет БЧ углубиться в грунт перед детонацией, что теоретически делает её самым мощным неядерным боеприпасом подобного класса. Практически все современные тактические баллистические ракеты, такие как российский «Искандер-М» или американский ATACMS, несут боевые части массой от 227 до 1000 кг.

Ранее подобная масса полезной нагрузки была характерна только для стратегических межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками, например, российского «Сармата». Однако при стартовой массе в 36 тонн доля боевой части в конструкции «Хёнму-5» беспрецедентно высока. Это ограничивает дальность полета, но сохраняет возможность запуска с мобильных колесных шасси, в отличие от стационарных шахтных установок.

Развертывание нового комплекса является прямым ответом на масштабную программу подземного фортификационного строительства в КНДР. Северокорейская инфраструктура включает в себя многокилометровые тоннели, подземные заводы и многоэтажные военные объекты, что делает обычные средства поражения малоэффективными. Для уничтожения особо защищенных целей возможно применение нескольких ракет «Хёнму-5» по одному району.

В свою очередь, КНДР также активно развивает аналогичные системы. На вооружении уже состоит ракета KN-23B с боевой частью в 2,5 тонны, а в 2024 году был испытан вариант «Хвасон-11» с боевой частью массой 4,5 тонны. До появления «Хёнму-5» это был мировой рекорд для тактических баллистических ракет. Ожидается, что КНДР продолжит как разработку, так и экспорт своих ракетных технологий.

Таким образом, Корейский полуостров становится полигоном для местной гонки вооружений, где ключевым параметром становится не дальность, а масса и проникающая способность обычной боевой части. Обе стороны демонстрируют технологическую возможность создания неядерных средств, способных выполнять задачи, ранее доступные только стратегическим ядерным силам.