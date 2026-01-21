Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
По мнению MWM, через поставки белорусских реактивных ударных дронов «Беркут-БМ» Индия получает доступ к передовым российским технологиям, уже получившим опытное применение в бою.

Индийские вооружённые силы начали получать белорусские одноразовые ударные дроны «Беркут-БМ», чья эффективность уже была подтверждена в ходе реальных конфликтов. Этот реактивный аппарат разработки компании «Индела», вероятно, создан при поддержке России, что позволяет делиться ценным боевым опытом и технологиями в обход прямых ограничений.

«Беркут-БМ» оснащён турбореактивным двигателем Swiwin. Использование реактивной тяги обеспечивает скорость до 0,34 Маха, что сокращает время реакции цели. Это делает дрон эффективным против мобильных объектов. При этом тесная интеграция оборонных секторов России и Беларуси в рамках Союзного государства указывает на ключевую роль российских наработок в этом проекте.

Российская армия обладает самым масштабным в мире опытом боевого применения одноразовых ударных дронов. Знания, полученные Россией в современных конфликтах,  были использованы при доработке и оптимизации белорусского «Беркута-БМ» для поражения таких сложных целей, как пусковые установки РСЗО.

Данная поставка позволяет Индии получить доступ к передовым и проверенным в бою технологиям ударных БПЛА, не прибегая к прямым закупкам у России. Это усиливает ударные возможности индийской армии, особенно в контексте противостояния с Пакистаном и Китаем, где важны скорость и точность поражения мобильных целей.

Таким образом, сделка через Беларусь является для Индии стратегическим ходом, позволяющим модернизировать арсенал с помощью современных технологий, опирающихся на актуальный боевой опыт, при минимизации потенциальных политических осложнений.

#россия #индия #дроны #производство #беларусь #союзное государство #ударные беспилотники #беспилотные аппараты #дрон камикадзе #шахед 238
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
9
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
2
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
+
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума
1
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
1
The Times: Германия может повысить арендную плату для военных баз США в стране
2
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
18
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
27
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
6
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
13

Сейчас обсуждают

DTS
17:34
А вы учите русский язык перед тем как начинать писать безграмотные комментарии на всеобщее обозрение.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Offtop2006
17:31
Выбор в качестве блока питания марки "Воротаванус" (ExeGate) - это, я считаю, "зачёт".
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:30
А вы пойте... у вас таланта...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:29
Поплачь еще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:28
Ваше отечество мне любить не за что...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Мистер правдоруб
17:28
Наверное в одном экземпляре и останется! У британцев скажем так самые отстойные танки в мире!
В Великобритании состоялись первые стрельбы из модернизированного прототипа танка Challenger 3
DTS
17:25
А вы, судя по всему, известый нелюбитель отечества и рифмоплет. Не говорят, а пишут, если быть точным, но куда там вам.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:23
Я уж думал вы чего умного скажите... Вы судя по всему известный любитель отечества... Капиталистов, попов и купечества... И да вопросов вам не задают, вам говорят. Знак вопроса в предложении стоит ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
swr5
17:22
Администрация давно в доле. Больше срача на сайте - больше денег.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DTS
17:22
Абсалямов, ты так быстро меняешь твои вопросы, напиши когда закончишь копипастить методичку. Может быть соизволю ответить на твои вопросы.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter