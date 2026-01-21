По мнению MWM, через поставки белорусских реактивных ударных дронов «Беркут-БМ» Индия получает доступ к передовым российским технологиям, уже получившим опытное применение в бою.

Индийские вооружённые силы начали получать белорусские одноразовые ударные дроны «Беркут-БМ», чья эффективность уже была подтверждена в ходе реальных конфликтов. Этот реактивный аппарат разработки компании «Индела», вероятно, создан при поддержке России, что позволяет делиться ценным боевым опытом и технологиями в обход прямых ограничений.

«Беркут-БМ» оснащён турбореактивным двигателем Swiwin. Использование реактивной тяги обеспечивает скорость до 0,34 Маха, что сокращает время реакции цели. Это делает дрон эффективным против мобильных объектов. При этом тесная интеграция оборонных секторов России и Беларуси в рамках Союзного государства указывает на ключевую роль российских наработок в этом проекте.

Российская армия обладает самым масштабным в мире опытом боевого применения одноразовых ударных дронов. Знания, полученные Россией в современных конфликтах, были использованы при доработке и оптимизации белорусского «Беркута-БМ» для поражения таких сложных целей, как пусковые установки РСЗО.

Данная поставка позволяет Индии получить доступ к передовым и проверенным в бою технологиям ударных БПЛА, не прибегая к прямым закупкам у России. Это усиливает ударные возможности индийской армии, особенно в контексте противостояния с Пакистаном и Китаем, где важны скорость и точность поражения мобильных целей.

Таким образом, сделка через Беларусь является для Индии стратегическим ходом, позволяющим модернизировать арсенал с помощью современных технологий, опирающихся на актуальный боевой опыт, при минимизации потенциальных политических осложнений.