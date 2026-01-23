Сохранение военного присутствия в стране не имеет смысла после потери СДС контроля над территориями

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что США рассматривают полный вывод войск из Сирии. Такое решение могут принять на фоне полного разгрома Сирийских демократических сил (СДС), которые были союзником США во время гражданской войны в Сирии. Однако СДС значительно ослабли после свержения Асада, а очередная наступательная кампания нового правительства привела к фактическому роспуску этого объединения.

В материале издания напоминают, что в Сирии находится порядка 1 тысячи американских военнослужащих, которые занимаются борьбой с терроризмом. Основной континент войск США расположен на северо-востоке Сирии, который был под контролем СДС. Теперь же, после поражения СДС, сохранение присутствия войск не имеет смысла.

По данным The Wall Street Journal, во время наступательной операции Сирии войска страны подошли близко к военной базе США. Впоследствии американские военные сбили один из сирийских дронов, который, судя по всему, представлял угрозу для военной базы США. Сохранение присутствия в таких условиях, когда твои войска фактически окружены Сирией, представляет лишь излишние расходы. Тем более Вашингтон ещё в прошлом году начал постепенно выводить войска, учитывая отсутствие серьёзных очагов терроризма. Источники издания утверждают, что США хотят забрать с собой заключённых, которые находились в тюремных объектах под контролем СДС.

Следует подчеркнуть, что правительство Сирии также пользуется поддержкой США. По этой причине американские военные по-прежнему могут сохранить формальное присутствие в регионе, хотя уже не в таких масштабах, каким оно было.