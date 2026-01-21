Ajax известен как проблемный БМП с несовершенной конструкцией, из-за которой в госпиталь попали десятки военных

На оборонной выставке International Armoured Vehicles 2026 (20 - 22 января 2026 года) в городе Фарнборо (Великобритания) компания Patria представила разработанную ей комбинацию боевой машины пехоты (БМП) Ajax с 120-мм миномётной системой Nemo.

Судя по всему, целью демонстрации было привлечь внимание потенциальных заказчиков, поскольку о существовании такого варианта Ajax стало известно только неделю назад, когда Patria впервые анонсировала публичную демонстрацию миномётной модификации БМП.

На кадрах можно обратить внимание, что модуль Nemo на корпусе Ajax кажется небольшим. Объясняется это тем, что Nemo изначально разрабатывали для менее габаритных бронемашин, например, Patria 6x6 или AMV, LAV II.

Впрочем, сочетание новой британской БМП с миномётной системой должно повысить проходимость и живучесть бронемашины. Другой вопрос в том, что сочетание Nemo с более лёгким Patria 6x6 кажется логичнее и эффективнее. Справедливости ради, Ajax с Nemo всё же выглядит «футуристичнее», но, вероятнее всего, на этом преимущества заканчиваются.

Patria 6x6 с 120-мм миномётной системой Nemo

Пока непонятно, кто планирует приобретать миномётную модификацию Ajax, учитывая репутацию этой БМП. Великобритания могла бы стать потенциальным покупателем, но пока в Лондоне не объявляли о подобных планах.

