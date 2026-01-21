Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Ноутбуки на базе чипа NVIDIA N1X/N1 дебютируют в первом квартале 2026 года
Интересно, что что выход преемника N2 запланирован уже на вторую половину следующего года

Несмотря на то, что Дженсен Хуанг подтвердил наличие чипа серии N1 в DGX Spark, потребительская версия, похоже, всё ещё находится в разработке. По всей видимости, анонс запланирован на этот квартал, а запуск ожидается в следующем квартале. DigiTimes, который первым сообщил об этом, также утверждает, что серия чипов N2 также уже находится в планах. Ожидается, что чипы дебютируют в третьем квартале 2027 года, возможно, примерно в то время, когда будет обсуждаться запуск графических процессоров следующего поколения.

Утверждается, что GB10 Superchip, используемый в DGX Spark, имеет почти идентичные характеристики с серией N1. Оба включают ядра ЦП Arm с ядрами Blackwell, в то время как память останется раздельной. Это говорит о том, что чипы N1/N1X могут поставляться с меньшим объемом памяти, что важно в текущей ситуации.

GB10 представляет собой двухкристальную конструкцию, сочетающую 20-ядерным процессор MediaTek на базе Arm v9.2, 256-битный интерфейс LPDDR5X-9400, мощность 140 Вт, а также поддержку трех выходов DisplayPort и одного выхода HDMI 2.1a. Более ранние утечки о N1X указывали на 48 шейдерных блоков с 6144 ядрами CUDA, что соответствует характеристикам настольной GeForce RTX 5070.

Пока неясно, в чем будет разница между N1 и N1X. N1X часто описывается в качестве настольного чипа, но в данном контексте это может означать мини-ПК, похожий на систему ASUS ROG NUC. Использование N1X в паре с дискретной графикой также кажется маловероятным, поскольку интегрированный графический процессор уже позиционируется как высокопроизводительный вариант.

#nvidia #процессоры #arm #процессоры для ноутбуков #nvidia n1x #gb10 superchip #nvidia n1
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
4
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
+
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
+
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
4
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D уже смогли разогнать его до 5,75 ГГц по всем ядрам
3
RTX 5070 Ti и RX 9070 XT начали терять позиции на ведущих торговых площадках
+

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
13
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
17

Сейчас обсуждают

max1024
09:48
Это мое трактоввание модели, для увеличенной до 22 Гб RTX 2080 Ti LOL т.к официального навзания этой модели нет, то почему бы и нет - 2090, аналогия к дутым объемам памяти в 4090 и 5090 )) а так же от...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
ExtenZ
09:42
игры для пс 2-3 где найти? пиратская-бухта?
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
il-nul il-nul
09:40
Любой кризис это не только букет эмоций "ПечальБеда" но и открывает огромные возможности для тех, кто бы в мирное время дольше бы достигал вершин успеха. Давайте на вскидку подумаем, кто реально может...
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
КОТ
09:28
Это точно, там хоть предустановлены 4 вентилятора на 140 с хорошими характеристиками и водянку можно на 420 установить.
GAMDIAS представила панорамный Mid-Tower корпус ATLAS M4 с регулируемой рамкой для вентиляторов
КОТ
09:21
Цены на Мини ПК с ОЗУ и SSD тоже в космос полетели. Просто пока этот пузырь ИИ раздувается, все хотят под шумок бабла нагрести.
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
Purga
09:17
Цены и так уже космос, 1тб ссд дешманского от 15000р, а было от 4500р.
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
UzBas
09:12
Geometric Future Model 5
GAMDIAS представила панорамный Mid-Tower корпус ATLAS M4 с регулируемой рамкой для вентиляторов
Родион Вестов
08:52
Есть один нюанс. США танки не выпускает, только модернизирует). Они производство то наладили? Или опять, все в планах и пожеланиях?)
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
Xenosag
08:49
Как-то разом всё, ИИ уже ведь не первый год разрабатывается, а тут прям вот именно сейчас всем захотелось строить свой центр ИИ
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
Павел Трофимов
08:43
какойже мой болгенос классный, не то что другие а вот мой болгенос то огогого ух бл какой у меня болгенос, посмотрите мой болгенос, уляля
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter