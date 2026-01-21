Интересно, что что выход преемника N2 запланирован уже на вторую половину следующего года

Несмотря на то, что Дженсен Хуанг подтвердил наличие чипа серии N1 в DGX Spark, потребительская версия, похоже, всё ещё находится в разработке. По всей видимости, анонс запланирован на этот квартал, а запуск ожидается в следующем квартале. DigiTimes, который первым сообщил об этом, также утверждает, что серия чипов N2 также уже находится в планах. Ожидается, что чипы дебютируют в третьем квартале 2027 года, возможно, примерно в то время, когда будет обсуждаться запуск графических процессоров следующего поколения.

Утверждается, что GB10 Superchip, используемый в DGX Spark, имеет почти идентичные характеристики с серией N1. Оба включают ядра ЦП Arm с ядрами Blackwell, в то время как память останется раздельной. Это говорит о том, что чипы N1/N1X могут поставляться с меньшим объемом памяти, что важно в текущей ситуации.

GB10 представляет собой двухкристальную конструкцию, сочетающую 20-ядерным процессор MediaTek на базе Arm v9.2, 256-битный интерфейс LPDDR5X-9400, мощность 140 Вт, а также поддержку трех выходов DisplayPort и одного выхода HDMI 2.1a. Более ранние утечки о N1X указывали на 48 шейдерных блоков с 6144 ядрами CUDA, что соответствует характеристикам настольной GeForce RTX 5070.

Пока неясно, в чем будет разница между N1 и N1X. N1X часто описывается в качестве настольного чипа, но в данном контексте это может означать мини-ПК, похожий на систему ASUS ROG NUC. Использование N1X в паре с дискретной графикой также кажется маловероятным, поскольку интегрированный графический процессор уже позиционируется как высокопроизводительный вариант.