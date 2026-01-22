Сайт Конференция
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD

Игровой ПК среднего уровня постепенно превращается в роскошь, позволить которую себе могут далеко не все геймеры.
+
+

Большинство геймеров и обычных пользователей ПК прореагировали на кризис на рынке комплектующих предсказуемым образом, заняв выжидательную позицию. Спустя время цены на модули ОЗУ и SSD-накопители придут в норму, вот только ждать этого придется, по мнениям экспертов, не менее пары лет. И если у вас есть ПК, на котором можно пересидеть тяжелые времена, то можно не переживать и со стороны глядеть на всю эту шумиху в СМИ и дикие цены в магазинах.

Однако, достаточно одной поломки, из-за которой вы окажетесь без привычного компьютера, и ситуация радикально изменится. ПК нужен большинству из нас не только для игр, но и для работы, общения, просмотра фильмов и прослушивания музыки и не все готовы переложить эти функции на смартфон, без удобной клавиатуры, мыши и с маленьким экранчиком. Я и сам месяц назад оказался в подобной ситуации, когда пришлось заменить старую материнскую плату AM4 в моем бюджетном и морально устаревшем ПК.

Не было бы кризиса на рынке ОЗУ и SSD, и я бы просто собрал новый ПК на базе процессора Ryzen 5 7500F и видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Но отдавать более 40000 рублей за тот же объем ОЗУ, пусть и более быстрой, который стоит у меня в компьютере уже шесть лет, мне показалось безумным расточительством. Отдать 11000 рублей за материнскую плату AM4 в конце 2025 года тоже не самое оптимально решение, ведь за такие деньги можно было купить материнскую плату AM5 для Ryzen 5 7500F, но цены на рынке не оставили мне выбора.

И наверняка таких историй, которые заставят людей покупать комплектующие и новые ПК в 2026 году, будет немало. И в наиболее сложном положении окажутся те, кому придется собирать игровой ПК с нуля. Особенно в том случае, если денег на это немного и расширить выделяемый на покупку бюджет никак не получается. И сегодня я предлагаю сделать универсальную сборку ПК, для игр и работы, переплатив как можно меньше по сравнению с низкими ценами полугодовалой давности. При этом получив как можно меньшую потерю производительности ПК.

Это будет сборка из новых комплектующих, так как весьма приличная часть геймеров не хочет связываться с поиском комплектующих на вторичном рынке. Это всегда риск, и практически любой опытный пользователь ПК может вам рассказать историю о том, как он столкнулся с недобросовестными продавцами. Да еще и времени это займет больше, особенно если придется добираться до продавца на окраине города по забитым после снегопада пробками улицам.

Примеры стоимости комплектующих, как обычно, возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с процессора.

Процессор

Начав складывать комплектующие в корзину, я по привычке добавил туда процессор Ryzen 5 5600, который работает с ОЗУ DDR4 и уже долгое время является оптимальным выбором в недорогие игровые ПК. Но вот цены на него уже перевалили за 14000 рублей и это очень много за такую производительность, даже Ryzen 5 7500F стоит сегодня дешевле.

Видимо, в таком повышении цены играет роль повышенный спрос на ПК с ОЗУ DD4. Но на главного конкурента Ryzen 5 5600 - шестиядерник Core i5-12400F, цена выросла не так сильно и его можно найти на тысячу-полторы дешевле. Его мы и возьмем. Для небольшого бюджета нашей сборки это весьма заметная разница, за такие деньги можно взять неплохой процессорный кулер.

Кулер процессора

Что мы и сделаем, взяв для Core i5-12400F кулер, который без проблем сможет отвести от него тепло, что за счет большой площади ядер проще, чем с Ryzen 5 5600, не говоря уже о шестиядерниках Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F для платформы AM5, ставящие антирекорды по отводу тепла. Мы возьмем стандартную «башню» с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, например, ID-Cooling SE-214-XT Basic. У большинства таких моделей схожие возможности по отводу тепла, поэтому переплачивать смысла нет, но вот цены на кулеры заметно выросли за последнее время.

Материнская плата

Главные критерии выбора материнской платы для Core i5-12400F - это чипсет Intel B760 и наличие радиатора на системе питания. Разгона у нас не будет, в отличие от сборок на Ryzen 5 5600, и может быть это и к лучшему, так как в наше время проблем и лишних трат от разгона процессора чаще бывает больше, чем пользы. Мы возьмем ASUS PRIME B760M-R D4, одну из самых доступных моделей материнских плат LGA 1700 с системой питания, способной без проблем справиться с Core i5-12400F. Еще данная модель хороша наличием сразу пары слотов M.2 для SSD и сетевым адаптером со скоростью 2.5 Гбит/с.

Оперативная память

В 2026 году есть два способа сэкономить на ОЗУ при сборке игрового ПК. Первый - это использование памяти стандарта DDR4, потери FPS при этом будут зависеть в первую очередь от мощности используемого процессора. Быстрые модели, например, Core i5-14600KF, могут потерять весьма приличную долю производительности, работая с ОЗУ DDR4, особенно - с низкочастотной и с не самыми лучшими таймингами. К примеру, с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 18-22-22-42. В идеале стоит искать модули ОЗУ DDR4 с частотой 3600 МГц и таймингом CL, равным 16, но за них придется заметно переплатить по сравнению с массовыми моделями. 

И все будет зависеть от размера этой переплаты, если она превысит пять тысяч рублей, то мы теряем главную особенность этой сборки - почти докризисную стоимость. Плюс появляется соблазн купить уже 32 ГБ ОЗУ с частотой 3200 МГц, которые будут стоить ненамного дороже быстрых 16 ГБ. Здесь решать только вам, но стоит учитывать, что более быстрая ОЗУ не всегда и не во всех сценариях использования игрового ПК будет заметно влиять на его производительность.

Еще с 16 ГБ ОЗУ в современных играх придется закрывать все привычные фоновые задачи, которые весь день работают на наших ПК - мессенджеры, торренты и так далее. А особенно - браузер, ведь потребление оперативной памяти сегодня весьма заметное даже без запуска игр. Например, у меня сейчас запущен текстовый редактор Notepad++, в котором я пишу этот блог, браузер Mozilla Firefox, медиаплеер AIMP, программа для переключения раскладки Punto Switcher и прочая мелочевка и все это занимает более 5 ГБ ОЗУ.

Есть смысл еще и оптимизировать Windows, так как даже в свежеустановленной «десятке» загрузка ОЗУ уже переваливает за 2 ГБ и тонкая настройка с удалением всего лишнего из системы позволит сэкономить почти гигабайт ОЗУ. А в нашем случае каждый гигабайт будет на счету, так как именно 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR4 мы возьмем в эту сборку. Это будут модули Netac Shadow II NTSWD4P32DP-16K с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20-40.

Видеокарта

Выбор видеокарты в игровую сборку с таким бюджетом как наш, в 2026 году довольно прост. На модели с 16 ГБ видеопамяти у нас попросту не хватит денег, и исключив старые видеокарты, которые продаются уже несколько лет, у нас остается только Radeon RX 9060 XT 8 ГБ, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5050. Так как последняя стоит слишком дорого для своего уровня производительности, ее тоже исключаем.

Желающих купить «красную» видеокарту со столь малым объемом видеопамяти и мизерным преимуществом в играх найдется немного желающих, а это значит, что остается только GeForce RTX 5060, которая в среднем лишь чуть-чуть отстает от Radeon RX 9060 XT 8 ГБ. И эта модель будет оптимальным выбором за свою цену, даже несмотря на всего 8 ГБ видеопамяти. Да, настройки графики придется снижать, но можно будет подобрать их таким образом, чтобы получить 80 и более FPS в большинстве новых игр, с отличной по качеству картиной на мониторе.

SSD-накопитель

На этом попытки сэкономить в этой сборке не заканчиваются и следующим объектом для нашего внимания станет SSD-накопитель. Цена на них выросла в два и более раза за последние четыре месяца, сделав популярные модели объемом 1 ТБ настолько дорогими, что даже во времена расцвета их популярности на рынке они стоили дешевле. Но на SSD гораздо проще сэкономить, чем на ОЗУ, взяв модель в два раза меньшего объема и почти не потеряв в скорости работы и комфорте его использования.

Если не устанавливать сразу по десять игр, то накопителя объемом 512 ГБ вполне хватит в 2026 году для большинства геймеров. А если в будущем потребуется больше объема, то с нашей материнской платой, у которой есть два разъема M.2 PCIe 4.0 x4, можно будет без проблем его расширить. Или же купив более дешевый и холодный SATA SSD в форм-факторе 2.5" и подключив его за пару минут. Поэтому наш выбор - KINGSPEC NE-512, популярная модель с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Блок питания

А вот на блоке питания сильно экономить не стоит даже в бюджетных игровых сборках. Но и переплачивать за «голдовую» модель мощностью 650 ватт для ПК нашего уровня производительности тоже не имеет смысла, лучше купить хорошую бюджетную модель и сменить ее года через три-четыре, не дожидаясь времени, когда она полностью выработает свой ресурс.

Наши GeForce RTX 5060 и Core i5-12400F суммарно будут потреблять в играх в пределах 200 ватт и даже блока питания мощностью 500 ватт хватит для этого ПК с очень большим запасом. А запас по мощности всегда стоит иметь, чем он больше, тем холоднее будет БП, что положительно сказывается на сроке его службы и тем тише будет работать его вентилятор. Я предлагаю взять в эту сборку быстро набирающий популярность БП MSI MAG A500DN мощностью 500 ватт, с сертификатом 80 PLUS Standard.

Корпус

Итак, мы почти закончили и остается только выбрать корпус. Это будет довольно просто, так как на рынке есть много недорогих моделей с уже установленными вентиляторами, хорошей вместимостью и современным дизайном. Правда толщина стали в них будет лишь чуть превосходить ту, что имеет фольга от шоколадки, но это будет создавать вам трудности только при сборке ПК или если в нем будет установлен жесткий диск, что в 2026 году уже стало редкостью.

Еще при выборе бюджетного корпуса стоит обратить внимание на тип материала боковой крышки, акрила стоит избегать, так как он быстро покрывается царапинами и не обеспечивает той жесткости, что дает каленое стекло. Неплохой бюджетный корпус обойдется сегодня примерно в 3500-4000 рублей, например, Powercase Mistral Z4 Mesh LED, который мы и возьмем в эту сборку.

Итоги

Ну вот, наш ПК готов и с картой Пэй он будет стоить 93509 рублей. Без нее придется отдать 95867 рублей, такая разница стоит того, чтобы ею обзавестись. Да, мы сильно экономили, но стоимость сборки почти достигла психологической отметки в 100000 рублей. Но у нас получился хорошо сбалансированный ПК, на котором можно без проблем пройти практически все новинки игр, а в будущем сделать апгрейд, заменив ОЗУ, увеличив ее объем до 32 ГБ и добавив еще один SSD.

Пишите в комментарии, а вы бы стали собирать в 2026 году игровой ПК с 16 ГБ ОЗУ? Напомню, что указанные цены на момент выхода статьи могут измениться, товары с низкой стоимостью покупатели теперь разбирают очень быстро. И в конце, как обычно, я предложу вам прочитать три последних публикации в моём блоге:

Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода

Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году

Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

