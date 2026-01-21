Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
Это новая модификация ракет, предназначенная для нанесения ударов на расстояние до 80 км

Несколько дней назад из Индии в Армению была отправлена первая партия управляемых ракет Guided Pinaka для реактивной системы залпового огня (РСЗО) Pinaka, заказанных армянскими властями у Нью-Дели в рамках подписанного в 2022 году контракта стоимостью 244 миллионов долларов. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на официальное заявление индийских властей.

На официальной церемонии индийские чиновники отметили, что экспорт оружия в Армению подтверждает статус Индии как международного экспортёра вооружений. Всего за десять лет Нью-Дели увеличил экспорт собственных вооружений в 20 раз.

Поставленные ракеты управляемого типа предоставляют вооружённым силам Армении новые возможности, поскольку до недавних пор у страны были только неуправляемые ракеты для РСЗО Pinaka. Сами пусковые установки РСЗО были поставлены армянской армии ещё в период с 2023 по 2024 годы.

Примечательным является то, что Индия официально сама ещё не приняла на вооружение Guided Pinaka. Ракета завершила лётные испытания в ноябре 2024 года, подтвердив техническую возможность по нанесению ударов на расстояние до 80 километров с точностью 60 - 80 метров.

#индия #армения #рсзо #pinaka
Источник: economictimes.indiatimes.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
4
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
+
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
+
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
4
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D уже смогли разогнать его до 5,75 ГГц по всем ядрам
3
RTX 5070 Ti и RX 9070 XT начали терять позиции на ведущих торговых площадках
+

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
13
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
17

Сейчас обсуждают

max1024
09:48
Это мое трактоввание модели, для увеличенной до 22 Гб RTX 2080 Ti LOL т.к официального навзания этой модели нет, то почему бы и нет - 2090, аналогия к дутым объемам памяти в 4090 и 5090 )) а так же от...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
ExtenZ
09:42
игры для пс 2-3 где найти? пиратская-бухта?
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
il-nul il-nul
09:40
Любой кризис это не только букет эмоций "ПечальБеда" но и открывает огромные возможности для тех, кто бы в мирное время дольше бы достигал вершин успеха. Давайте на вскидку подумаем, кто реально может...
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
КОТ
09:28
Это точно, там хоть предустановлены 4 вентилятора на 140 с хорошими характеристиками и водянку можно на 420 установить.
GAMDIAS представила панорамный Mid-Tower корпус ATLAS M4 с регулируемой рамкой для вентиляторов
КОТ
09:21
Цены на Мини ПК с ОЗУ и SSD тоже в космос полетели. Просто пока этот пузырь ИИ раздувается, все хотят под шумок бабла нагрести.
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
Purga
09:17
Цены и так уже космос, 1тб ссд дешманского от 15000р, а было от 4500р.
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
UzBas
09:12
Geometric Future Model 5
GAMDIAS представила панорамный Mid-Tower корпус ATLAS M4 с регулируемой рамкой для вентиляторов
Родион Вестов
08:52
Есть один нюанс. США танки не выпускает, только модернизирует). Они производство то наладили? Или опять, все в планах и пожеланиях?)
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
Xenosag
08:49
Как-то разом всё, ИИ уже ведь не первый год разрабатывается, а тут прям вот именно сейчас всем захотелось строить свой центр ИИ
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
Павел Трофимов
08:43
какойже мой болгенос классный, не то что другие а вот мой болгенос то огогого ух бл какой у меня болгенос, посмотрите мой болгенос, уляля
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter