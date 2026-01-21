Это новая модификация ракет, предназначенная для нанесения ударов на расстояние до 80 км

Несколько дней назад из Индии в Армению была отправлена первая партия управляемых ракет Guided Pinaka для реактивной системы залпового огня (РСЗО) Pinaka, заказанных армянскими властями у Нью-Дели в рамках подписанного в 2022 году контракта стоимостью 244 миллионов долларов. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на официальное заявление индийских властей.

На официальной церемонии индийские чиновники отметили, что экспорт оружия в Армению подтверждает статус Индии как международного экспортёра вооружений. Всего за десять лет Нью-Дели увеличил экспорт собственных вооружений в 20 раз.

Поставленные ракеты управляемого типа предоставляют вооружённым силам Армении новые возможности, поскольку до недавних пор у страны были только неуправляемые ракеты для РСЗО Pinaka. Сами пусковые установки РСЗО были поставлены армянской армии ещё в период с 2023 по 2024 годы.

Примечательным является то, что Индия официально сама ещё не приняла на вооружение Guided Pinaka. Ракета завершила лётные испытания в ноябре 2024 года, подтвердив техническую возможность по нанесению ударов на расстояние до 80 километров с точностью 60 - 80 метров.