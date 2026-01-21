РедакцияНовости Hardware
Рейтинг 5ATM даёт часам возможность погружаться на глубину 50 м, а аккумулятор 410 мАч позволит заряжать их не чаще одного раза в неделю
Развивая репутацию производителя наиболее прочных мобильных устройств, которая была получена в первую очередь за счёт линейки защищённых смартфонов Armor, компания Ulefone выходит на новый для себя рынок носимых устройств. Дебютным продуктом этого производителя становятся смарт-часы Armor Watch Pro, которые уже доступны покупателям по всему миру.
Желающие смогут стать обладателями неуязвимого перед внешними воздействиями компаньона у себя на запястье, посетив магазин AliExpress. Специальная цена часов в момент начала продаж стартует от $89,99. Позже часы станут доступны для приобретения на большем количестве торговых площадок, таких как Amazon.
Armor Watch Pro созданы для тех, кому нужно устройство для работы в самых тяжёлых условиях окружающей среды. Если традиционные часы требуют бережного обращения с собой, Armor Watch Pro защищены по четырём направлениям.
Одним из этих направлений является защита по стандарту военного уровня MIL-STD-810H, которая означает неуязвимость перед ударами и падениями, жарой и холодом. Наличие рейтинга 5ATM означает высокую степень водонепроницаемости. Плавать или заниматься водными видами спорта с этими часами можно на глубине до 50 м.
Стандарты IP68 и IP69K указывают на максимальную для мобильных устройств степень защиты от пыли и воды. Также часы Ulefone не боятся воздействия струй воды под высоким давлением и взаимодействия с жёстким песком.
Современные мобильные и носимые устройства уже невозможно представить себе без поддержки алгоритмов искусственного интеллекта. В данном случае доступен ChatGPT, который ответит на вопросы, выполнит перевод и позволит составить план следующих занятий, стоит только поднять запястье. Это избавит от необходимости лишний раз доставать смартфон.
Также искусственный интеллект отвечает за создание циферблатов. Доступно свыше 100 уже готовых циферблатов, но при помощи голосовых команд можно описать стиль циферблата, и ИИ мгновенно создаст его по запросу пользователя.
Ulefone Armor Watch Pro позволяют оставаться на связи. Можно отвечать на телефонные звонки на часах и на них же просматривать приходящие на смартфон уведомления. За это отвечает приложение синхронизации Armor Watch.
В дороге или на отдыхе скоротать время помогут доступные на часах интерактивные развлечения. Среди них представлены эксклюзивные для Ulefone игры с распознаванием движения (Motion Sensing Games). Заодно эти игры станут мотивацией к полезной для здоровья физической активности.
Наиболее очевидным компонентом часов является их экран AMOLED размером 1,5 дюйма с разрешением 466 х 466 пикселей и яркостью 550 нит. Последний показатель позволяет без труда разглядеть изображение на экране даже на ярком солнце. От внешних воздействий дисплей защищён устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 3.
Любые современные часы являются настоящим центром отслеживания состояния здоровья и физической активности. Такими стали и часы Ulefone, которые их производитель позиционирует как наставника по здоровью. Информация о состоянии здоровья будет предоставляться пользователю круглосуточно. Ведётся непрерывный анализ таких жизненно важных показателей организма, как частота сердечных сокращений. В случае аномальных отклонений выдаётся предупреждение. Отслеживаются также уровень кислорода в крови (SpO2) и уровни стресса.
Не забыл производитель и о важности здорового сна. Анализируются все стадии сна, такие как лёгкий сон, глубокий, REM и дневной сон.
На выбор доступно свыше 100 режимов физической активности. Встроенный GPS отвечает за высокую точность записи передвижений владельца часов.
Вся эта функциональность работает благодаря аккумулятору ёмкостью 410 мАч. Длительность работы в режиме ожидания достигает восьми суток, тогда как в режиме интенсивной активности часы способны продержаться трое суток. Это позволяет непрерывно отслеживать показатели организма и физической активности, сводя к минимуму перерывы на подзарядку.
В честь начала международных продаж компания Ulefone проводит на своём официальном сайте розыгрыш призов. Желающие получают возможность бесплатно стать обладателями одного из пяти экземпляров Armor Watch Pro. Более подробная информация о часах и условиях участия в розыгрыше доступна на официальном сайте Ulefone.