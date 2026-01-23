Среди рассматриваемых вариантов – передислокация французских носителей ядерного оружия за пределы Франции, а также передача технологий для собственной разработки

В Европе только Франция и Великобритания обладают ядерным оружием, хотя на их долю не приходится даже 5% от общей численности боеголовок в мире. При этом США также обеспечивают «ядерный зонтик» своим европейским союзникам, размещая на их территории носители ядерного оружия. Как пишет издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, в Европе обсуждают распространение ядерного оружия за пределы Франции и Великобритании, учитывая неопределённость вокруг «ядерного зонтика» США.

По данным издания, среди рассматриваемых вариантов – развёртывание французских носителей ядерного оружия по всей Европе, а также передача неядерным странам технологий для разработки собственного арсенала стратегического сдерживания. Первый вариант, к которому готов Париж, теоретически не будет нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В то же время передача Францией технологий другим странам для налаживания производства высокообогащённого урана сможет считаться нарушением ДНЯО.

Может быть интересно

Один из собеседников NBC News, занимавший высокопоставленную должность в США, считает эти обсуждения «смешными» ввиду отсутствия у Франции и Великобритании достаточных возможностей. По его словам, Париж и Лондон десятилетиями полагались на американский «ядерный зонтик» и не поддерживали свой арсенал стратегических вооружений. Среди европейских чиновников также есть скептики, отметившие, что будущее размещение Францией ядерного оружия в Европе во многом будет зависеть от результатов президентских выборов 2027 года. Великобритания же сама зависит от США в вопросе ракет-носителей ядерных боеголовок, поэтому её возможности ограниченные.