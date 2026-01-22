Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
Фундаментальные исследования и разработки послевоенных лет стали основой для новейших российских комплексов.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук раскрыл исторические корни современных российских вооружений. Выступая на Морском совете, он связал создание комплексов «Буревестник» и «Посейдон» с научными работами, которые начались почти восемь десятилетий назад. 

Ковальчук заявил, что современные разработки опираются на фундамент, заложенный в конце 1940-х годов. По его словам, отдельная площадка института, так называемый «газовый завод», служила центром этих исследований с того самого времени.

Для иллюстрации ученый представил членам совета конкретный исторический документ — отчет 1955 года, автором которого был академик Мстислав Келдыш. В исследовании рассматривалась техническая возможность постройки сверхзвукового летательного аппарата с силовой установкой на ядерной тяге.

В своем выступлении Ковальчук также отметил разрыв в развитии отраслей. По его оценке, российская космическая отрасль успешно применила многие перспективные наработки тех лет, а в кораблестроении аналогичного прорыва не случилось. Теперь стоит задача наверстать упущенное.

#буревестник #посейдон #ядерный двигатель #курчатовский институт #михаил ковальчук
Источник: tass.ru
1
Показать комментарии (1)
Сейчас обсуждают

valera60
21:16
А сколько стало "трансов" и остальной шушары? Сейчас модно, вместо детей, заводить собак и кошек... Коронавирус остаток мозга "выел"...
Stern: Южная Корея лидирует по показателю снижения рождаемости в мире
Dentarg
20:33
Раскрою военную тайну: в основе новейших российских комплексов лежат работы Исаака Ньютона, Архимеда и Пифагора.
Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
Китя.
20:28
Это вот в эту игру Witchfire играю. Ну нечего так. Очень требовательная и интересная там типа Улей ходишь собираешь и надо собрать и перейти портал если грохнут то в портал ничего не принесешь.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
20:22
Боты должны страдать и всё.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Bernigan
20:21
Что поделать, человек страдает за свою религию, даже умом двинулся, это ж как тяжко должно быть постоянно каждый неугодный коммент про амд минусить, мученик, и от галоперидола отказывается, а он может...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
20:18
О чем и речь DTS это ботовод. ребенок даже догадается.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Bernigan
20:17
ну да, вот iranpast да дед и остались тут только, и у обоих по куче акков, но деда то сразу видно, да и iranpast тоже по более серьёзному тону, но с элементами паранойи, и везде где этот iranpast сиди...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
20:14
Этот DTS Деда покрывает глянь. Значит пособник в одной лодке тут как не крути карты открыты.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Bernigan
20:13
Да не дед это, дед же бешаный, матерится, бесится, не может себя в руках держать, а это клон iranpast или ещё какого амудешника
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
19:56
Боишься сказать что дедуля на 5600 и 6600 чмобик. Покажи свое Я. Если не скажешь значит это ты дедуля ботовод. Вот так всё просто.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
