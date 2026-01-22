Фундаментальные исследования и разработки послевоенных лет стали основой для новейших российских комплексов.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук раскрыл исторические корни современных российских вооружений. Выступая на Морском совете, он связал создание комплексов «Буревестник» и «Посейдон» с научными работами, которые начались почти восемь десятилетий назад.

Ковальчук заявил, что современные разработки опираются на фундамент, заложенный в конце 1940-х годов. По его словам, отдельная площадка института, так называемый «газовый завод», служила центром этих исследований с того самого времени.

Для иллюстрации ученый представил членам совета конкретный исторический документ — отчет 1955 года, автором которого был академик Мстислав Келдыш. В исследовании рассматривалась техническая возможность постройки сверхзвукового летательного аппарата с силовой установкой на ядерной тяге.

В своем выступлении Ковальчук также отметил разрыв в развитии отраслей. По его оценке, российская космическая отрасль успешно применила многие перспективные наработки тех лет, а в кораблестроении аналогичного прорыва не случилось. Теперь стоит задача наверстать упущенное.