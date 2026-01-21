Было крайне спорное 3-цилиндровое решение, теперь классические 4 цилиндра.

Одним из основных способов снижения стоимости производства автомобилей является применение малообъёмных, но при этом сильно форсированных двигателей, благодаря чему уменьшаются затраты на металл, снижается масса автомобиля, но при этом за счёт сокращения ресурса двигателя его мощностные характеристики остаются соответствующими более объёмным моторам.

На кроссоверы Belgee X50 (Geely Coolray) устанавливались трёхцилиндровые 1,5-литровые турбодвигатели, которые автолюбители с самого начала невзлюбили. В рестайлинговой версии уже установлен стандартный 4-цилиндровые двигатель, и вот белорусское предприятие «БелДжи» сообщило о сборке первой партии обновлённых Belgee X50 в количестве двадцати единиц. Официально обновлённая модель будет именоваться X50+, дабы отделить её от дорестайлинговой.

Как отметило руководство завода, в обновлённом кроссовере помимо более приемлемого двигателя также представлена усовершенствованная электроника и внедрён долгожданный адаптивный круиз-контроль, позволяющий комфортно пользоваться им даже при относительно плотном движении на трассе.

Сроки появления Belgee X50+ в дилерских центрах, а также цены, по которым они будут предлагаться конечному потребителю, пока не объявлены. Напомним, что дорестайлинговый X50 в России продаётся по цене от 2,5 млн до 2,7 млн рублей в зависимости от комплектации. Народным автомобилем это назвать крайне сложно, поскольку накопление такой суммы среднестатистическим представителем российского рабочего класса будет идти порядка трёх лет — при условии отсутствия расходов на еду и прочие обязательные траты. С их учётом срок легко увеличивается в полтора—два раза. А пять лет труда для покупки машины бюджетного сегмента — это, согласитесь, перебор по всем параметрам.