Ryzen 7 9800X3D остаётся в продаже.

Процессор Ryzen 7 9850X3D официально анонсирован, сообщает Wccftech. Процессор поступит в продажу 29 января по рекомендованной цене 499 $, объявил в социальной сети X (заблокирована в РФ) Дэвид Макафи (David McAfee), корпоративный вице-президент и главный менеджер по работе с клиентами в AMD. «Создано для геймеров, которым необходима плавная и бесперебойная работа в самые ответственные моменты», — добавил специалист.

Источник изображения: @McAfeeDavid_AMD в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Практически все основные характеристики Ryzen 7 9850X3D и 9800X3D идентичны, кроме тактовой частоты в режиме ускорения (Boost). У новой модели она на 400 МГц выше и достигает 5,6 ГГц. Оба процессора оснащаются восемью ядрами Zen 5 с базовой тактовой частотой 4,7 ГГц и 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня, настроены на работу при расчётной тепловой мощности 120 Вт. Не исключено, что 9850X3D обладает более высоким разгонным потенциалом, но подтвердить это можно будет только со временем, после появления обзоров и достаточного количества отзывов владельцев.

Процессор Ryzen 7 9800X3D был выпущен в ноябре 2024 года по цене 479 $ и с тех пор пользуется большой популярностью для сборки игровых систем. Ожидается, что 9850X3D покажет аналогичные результаты в рейтингах продаж, хотя аномальный рост цен на оперативную память и твердотельные накопители может снизить спрос на новые комплектующие. К слову, в AMD отмечают, что для игровых систем с процессорами Ryzen X3D скоростная память не требуется — по результатам внутреннего тестирования более чем в 30 играх разница в FPS между DDR5-4800 и DDR5-6000 составляла менее 1%.