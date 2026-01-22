Издание «Комсомольская правда» рассказало историю самарца Дмитрия Хилковского, который купил однокомнатную квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей.

Издание «Комсомольская правда» рассказало историю Дмитрия Хилковского. Мужчина из Самары несколько лет назад переехал в Воркуту и в конце 2023 года купил там однокомнатную квартиру. Её общая стоимость составила 80 тысяч рублей — цена, сравнимая со стоимостью нового смартфона или полугодовой аренды в его родном городе.

Переезд Дмитрия в Воркуту состоялся осенью 2022 года. Прожив там больше года, он решил не ограничиваться арендой. В ноябре 2023 года мужчина заключил договор купли-продажи на небольшую однокомнатную квартиру. Общая сумма расходов составила 80 тысяч рублей, причем 70 тысяч — это цена самой квартиры.

Раньше он отдавал 7 тысяч рублей в месяц за аренду и примерно столько же за коммунальные услуги. После покупки ежемесячные траты на жилье сократились почти втрое — до 5 тысяч. При этом сами 80 тысяч, отданные за квартиру, в Самаре хватили бы лишь на аренду аналогичного жилья максимум на полгода.

Причина таких низких цен кроется в специфике региона. Город исторически развивался вокруг угольных шахт. С их закрытием многие поселки начали пустеть, а местные власти занялись программой переселения. Это привело к избытку предложения на рынке. Немалую роль играет и удаленность Воркуты — добраться сюда можно только по железной дороге, что серьезно влияет на логистику и экономику.

При этом Дмитрий отмечает, что в 2024 году динамика начала меняться. По его наблюдениям, цены на недвижимость стали расти. Он связывает это с анонсированным строительством крупного газохимического комплекса. В город, по его словам, стали приезжать новые люди, в том числе из приграничных регионов.