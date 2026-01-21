Способность американцев удалённо заблокировать работу датских истребителей F-35 через централизованные системы управления ALIS/ODIN является ключевым фактором уязвимости Дании в гипотетическом конфликте из-за Гренландии.

После неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) о рассмотрении вариантов аннексии Гренландии, включая военный сценарий, возникли вопросы о способности Дании удержать контроль над территорией. Основная военная мощь Дании сосредоточена в её авиации, завершившей 18 января переход на истребители пятого поколения F-35A. Однако беспрецедентная централизация управления этим самолётом в США ставит под сомнение его способность действовать против американских интересов.

Эксплуатация F-35 иностранными заказчиками жёстко ограничена. Критическим фактором является интегрированная система логистики ALIS и её преемник ODIN, которые напрямую связаны с объектами Lockheed Martin в США. Через эти системы возможно удалённое ограничение доступа к критическим данным, включая программные обновления, и тотальный мониторинг операций. По сути, они предоставляют эффективный инструмент для блокировки использования самолётов.

Эксперты отмечают, что для вывода F-35 из строя не требуется гипотетический «аварийный выключатель». Достаточно заблокировать систему планирования миссий, что сделает самолёты небоеспособными еще на земле. Только Великобритания и Израиль обладают достаточным доступом к исходным кодам для автономной эксплуатации F-35. Все остальные операторы, включая Данию, полностью зависят от американской инфраструктуры и поддержки.

Поскольку обороноспособность Дании сконцентрирована на флоте F-35, удалённое отключение этих систем гарантирует США полное господство в воздухе в гипотетическом конфликте. Зависимость европейских армий от американских систем связи, радиоэлектронной борьбы и снабжения боеприпасами лишь усугубляет эту уязвимость, делая прямое противодействие маловероятным.

Вероятно, США будут избегать сценария с отключением F-35, так как это подорвёт доверие иностранных заказчиков к программе, являющейся ключевым экспортным активом. Датское правительство, в свою очередь, будет стремиться избежать унизительного сценария, при котором его многомиллиардный флот будет обездвижен удалённо. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы не допустить эскалации до подобных действий.

Таким образом, хотя техническая возможность удалённого контроля над датскими F-35 предоставляет США значительное преимущество, политические и экономические издержки делают реализацию этой угрозы маловероятной, кроме как в случае открытого военного столкновения.