kosmos_news
Stern: Южная Корея лидирует по показателю снижения рождаемости в мире
Журналисты издания Stern назвали страны с самой высокой и самой низкой рождаемостью в мире

Редакция немецкого журнала Stern представила страны с самой высокой и самой низкой рождаемостью в мире. Данные основаны на цифрах Федерального статистического управления Германии за 2023 год, дополненных некоторыми данными за 2025 год.

В Южной Корее наблюдается стремительное снижение рождаемости. Эта тенденция отражает глобальные процессы, и, по прогнозам, мир может столкнуться с новым этапом сокращения численности населения раньше, чем ожидалось.

В Южной Корее рождается меньше всего детей по сравнению с другими странами. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в стране составляет 0,72 (грубо говоря, столько детей рожает одна женщина). Снижение рождаемости имеет последствия; например, университеты отменяют целые программы обучения, потому что просто нет студентов.

Рождаемость в Китае тоже резко падает. В прошлом году, по данным Национального статистического бюро в Пекине, на 1000 жителей приходилось всего 5,63 ребенка. Это соответствует показателю СКР 0,98. Это самый низкий показатель с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Население сокращается; в настоящее время в Китае проживает 1,405 миллиарда человек. Для поддержания уровня воспроизводства населения необходим показатель СКР 2,1.

Одна из причин — высокая стоимость образования и ухода за детьми в крупных городах. С прошлого года Пекин пытается противодействовать этой тенденции с помощью пособий на детей и налогов на контрацептивы.

В Германии уровень рождаемости так же низок, как и в большинстве других промышленно развитых стран. Население сократится, и, что самое важное, оно будет стареть. Это означает, что в будущем экономическая ситуация не улучшится. Сейчас СКР — 1,32. Предположительно, примерно такой же показатель в России. Для сравнения, СКР на Украине — 0,98.

США находятся в середине списка: население растет не органически, а только за счет иммиграции. СКР — 1,62. В Мексике уровень рождаемости также упал ниже уровня воспроизводства, как и в большинстве других стран Латинской Америки (СКР — 1,92).

Индия обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной мира. В 2024 году официальное население составляло 1,45 миллиарда человек. Однако уровень рождаемости упал ниже уровня воспроизводства населения. В африканских странах самые высокие показатели рождаемости в мире. В таких странах, как Нигер, Чад, Демократическая Республика Конго и Сомали, женщина в среднем рожает шесть детей.

Эти цифры отражают глобальную тенденцию: в 1960-х годах женщины во всем мире в среднем имели более пяти детей. Впоследствии этот показатель упал до 2,25 ребенка в 2023 году. Демографический взрыв, которого опасались в 1980-х годах, не произошел.

#китай #южная корея #азия #демография #рождаемость
Источник: stern.de
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter