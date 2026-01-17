Сайт Конференция
goldas
Intel Core 300 Wildcat Lake получат до 6 ядер ЦП, 2 графических ядра ГП и медленный NPU
Компания Intel подробно описала серию Core 300 «Wildcat Lake» в новом слайде: всего 6 ядер ЦП, 2 ядра ГП и более медленный нейронный процессор, чем у Panther Lake

Компания Intel представила новый слайд с обновленным позиционированием процессоров Wildcat Lake (WCL) по отношению к Panther Lake (PTL). Слайд размещен в презентации Core Ultra 300 для периферийных устройств и добавляет более конкретные характеристики WCL.

На этом же слайде обнаружены некоторые несоответствия по сравнению с предыдущими материалами. Самое очевидное — это память. Линейка Wildcat Lake теперь указана с памятью LPDDR5X-6800, что является понижением в сравнении с ранее указанным на отдельном слайде.

Wildcat Lake значительно уступает Panther Lake по производительности процессора, графики, памяти и возможностям ввода-вывода. На слайде также не указана поддержка интерфейса PCIe 5.0, присутствует более низкий показатель NPU (18 TOPS против 50 TOPS) и гораздо более низкие скорости памяти (LPDDR5X-6800 против LPDDR5X-8533 или даже 9600 МТ/с на некоторых платах).

Что касается графики, то WCL имеет всего 2 ядра Xe, в то время как линейка Panther Lake стартует с 4 ядер Xe и доходит до Intel Arc с 12 ядрами Xe в некоторых системах PTL. Кроме того, в WCL имеется максимум 2 производительных ядра и отсутствуют E- ядра, в то время как PTL может похвастаться наличием до 4 P-ядер, 8 E-ядер и 4 ядер LPE.

Характеристики процессоров Intel Core 300 (от 12 до 25 Вт) Wildcat Lake (WCL):

• ЦП: до 6 ядер (2P + OE + 4LPE)

• ИИ: 40 TOPS платформы, с NPU 18 TOPS и iGPU до 18 TOPS

• Графика Intel с 2 ядрами Xe

• I/O: до 6 линий PCIe Gen4, 2 интегрированных Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 R2, Bluetooth 6 и поддержка хранилищ UFS

• Память:

   • LPDDR5X до 6800 МТ/с (макс. 32 ГБ)

   • DDR5 до 6400 МТ/с (макс. 64 ГБ)

Еще одна странная деталь - в столбце WCL указано «Intel Core 300», но в строке SKU в том же столбце по-прежнему указано «Intel Core Ultra 3, 5 и 7». Это не соответствует более ранним заявлениям Intel о том, что Wildcat Lake будет связан с Core Series 3, а не с брендом Core Ultra 300. Ранее Intel заявляла, что линейка Wildcat Lake планируется к выпуску для периферийных и встраиваемых систем во втором квартале 2026 года, и размещение этого слайда в презентации, ориентированной на периферийные системы, соответствует этому.

#intel #процессоры #процессоры intel #panther lake #процессоры нового поколения #wildcat lake #intel core 300
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

