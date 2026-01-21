Система может оснащаться как видеокартой GeForce RTX 5090, так и Radeon RX 9070 XT

На мероприятии CES 2026 в начале этого месяца компания ASUS представила свой флагманский игровой настольный компьютер ROG G1000, ориентированный на энтузиастов, желающих получить высочайшую производительность без проблем с самостоятельным поиском комплектующих. ROG G1000 построен на базе процессора AMD Ryzen 9 9950X3D, имеющего 16 ядер, 32 потока, базовую тактовую частоту 4,3 ГГц, разгон до 5,7 ГГц и 128 МБ кэш-памяти.

Это делает систему подходящей для требовательных игр класса AAA, а также для ресурсоемких задач. Что касается графики, то компьютер может быть оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 ROG OC с 32 ГБ памяти GDDR7 и поддержкой DLSS 4 и Frame Generation. Также доступны варианты с AMD Radeon RX 9070 XT для пользователей, предпочитающих продукцию AMD.

Остальное оборудование соответствует позиционированию G1000. Основой системы является материнская плата X870 с поддержкой до 128 ГБ памяти стандарта DDR5 в четырех слотах U-DIMM. ПК также поставляется с двумя твердотельными накопителями PCIe 4.0 NVMe M.2 по 2 ТБ. Возможности расширения довольно широкие и включают четыре слота M.2, шесть портов SATA, три слота PCIe 4.0 x16 и один слот PCIe 5.0 x16. Питание осуществляется от блока питания мощностью 1000 Вт с сертификатом 80 Plus Gold, рассчитанного на пиковую мощность до 2000 Вт.

Охлаждение ПК обеспечивается специальным корпусом, разделяющим воздушные потоки для процессора, видеокарты и блока питания. 420-мм жидкостная система охлаждения размещена в специальной камере с тремя 140-мм вентиляторами, обеспечивая более стабильную работу процессора под нагрузкой.

Внешне ROG G1000 выделяется системой AniMe Holo. 380-мм боковой вентилятор с 680 светодиодами и два 215-мм фронтальных вентилятора с 384 светодиодами каждый могут отображать пользовательские картинки или анимацию. Заявляется, что данная система работает с уровнем шума всего 20,5 дБА и поддерживает 16,77 миллионов цветов.

ROG G1000 работает под управлением Windows 11 Pro и имеет широкий набор разъемов ввода/вывода спереди и сзади, включая USB4 и HDMI 2.1b. Информация о ценах на ROG G1000 пока не разглашается, а поступление в продажу ожидается в начале текущего года.