molexandr
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
Также добавили поддержку новых игр, исправили ошибки.

Компания AMD выпустила новый графический драйвер версии 26.1.1 (WHQL) для Windows 10 и Windows 11. Главной особенностью является опциональный пакет Adrenalin AI, сообщает Deskmodder. В числе новых поддерживаемых продуктов гибридные процессоры Ryzen AI 9 HX 475, AI 9 HX 470 и AI 9 465; AI 7 450 и AI 7 445; AI 5 435 и AI 5 430. Новый драйвер также поддерживает две новые игры и исправляет целый ряд различных проблем.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Поддержка новых игр:

  • Starsand Island.
  • Avatar: Frontiers of Pandora — From the Ashes Edition.

Краткий список исправленных проблем:

  • Проблемы с рендерингом теней в Call of Duty: Black Ops 7.
  • Проблемы с отображением текстур в первой локации игры Enshrouded.
  • Невозможность запуска приложения (по всей видимости, AMD Software) при игре в Diablo 4, если имя пользователя в системе содержит символы, отличные от латинских.
  • Проблемы с источниками света в Microsoft Flight Simulator 2024.
  • Аварийное завершение приложения Unreal Engine 5.6 при включении трассировки лучей Lumen HWRT.
  • Искажения в приложениях, основанных на кодовой базе Chromium и Electron.
  • Замедление изменения размера окна в играх, использующих API Vulkan.
  • Некорректное отображение спрайтов игроков в Cassette Beasts.
  • Артефакты в Baldur's Gate 3 с включённым сглаживанием TAA.

AI Bundle — это набор программного обеспечения для локальной работы с искусственным интеллектом на системах с видеокартами AMD. Набор включает мощные инструменты ComfyUI, Amuse, LM Studio и Ollama для генерации изображений, видео и текста, а также все необходимые для их работы зависимости. Начальный размер набора составляет 34 ГБ, при этом стоит отметить, что загрузка ИИ-моделей может потребовать куда больше свободного пространства на накопителях.

#amd #видеокарты #искусственный интеллект #драйверы
Источник: deskmodder.de
Сейчас обсуждают

Дима
20:39
Хорошая новость. Трамп красиво перевёл стрелки. США получает Греландию. Отправляет Европу в свободное плавание на утопающей лодке вместе с Фашистами. Рф завершает СВО. Расслаблятся всё же рано. Наобор...
РИА Новости: Уитков и Кушнер встретятся с Путиным в Москве 22 января
DTS
20:33
Непростительно. Начальству твоему не понравится, что ты так быстро слил легенду.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
K0nst4nt1n
20:31
Не совсем закрытое же. У опсосов в их системах есть возможность ставить на конкретного абонента флаг, который при не жёстких ограничениях позволяет их не применять. Здесь ноги растут ровно отсюда же, ...
В мобильном приложении оператора «Билайн» появилась опция «YouTube без VPN»
Dentarg
20:26
Кто-то цензурно выражаясь, преувеличивает) Соотношения были примерно как и сейчас, от среднего компа до отечественных тачек x10, до иномарок - x20 и выше. Комп дороже авто собрать можно было, сейчас т...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Beholdersm
20:12
Вот на это надеюсь. Щас у меня 7800 x3d на MSI x870e Tomahawk. На закате АМ5 надеюсь поменять проц на что нибудь на Zen6 или Zen7 с 3d кэшем, если будет заметный прирост производительности.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
ChatoBOT
20:07
>Новая подразделение Sony и TCL намерена... Оспидя, да что же это с нашими писучими блохастиками творится-то? За что им так досталось по тыковкам при сдаче ЕГЭ по русскому языку? Иди в баню, пейсака.
Телевизоры Sony Bravia будут разработаны совместно с компанией TCL
ChatoBOT
20:05
Зашкварк, как будет по эсстонски слово перемога?
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
Женя Безфамильный
20:05
Пингвинам демократию прививают?
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
Ирина Кирсанова
20:04
Мои проложки между рельсами))
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
dimkahon
19:54
Юмор, понятный тебе одному.
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
