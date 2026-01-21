Также добавили поддержку новых игр, исправили ошибки.

Компания AMD выпустила новый графический драйвер версии 26.1.1 (WHQL) для Windows 10 и Windows 11. Главной особенностью является опциональный пакет Adrenalin AI, сообщает Deskmodder. В числе новых поддерживаемых продуктов гибридные процессоры Ryzen AI 9 HX 475, AI 9 HX 470 и AI 9 465; AI 7 450 и AI 7 445; AI 5 435 и AI 5 430. Новый драйвер также поддерживает две новые игры и исправляет целый ряд различных проблем.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Поддержка новых игр:

Starsand Island.

Avatar: Frontiers of Pandora — From the Ashes Edition.

Краткий список исправленных проблем:

Проблемы с рендерингом теней в Call of Duty: Black Ops 7.

Проблемы с отображением текстур в первой локации игры Enshrouded.

Невозможность запуска приложения (по всей видимости, AMD Software) при игре в Diablo 4, если имя пользователя в системе содержит символы, отличные от латинских.

Проблемы с источниками света в Microsoft Flight Simulator 2024.

Аварийное завершение приложения Unreal Engine 5.6 при включении трассировки лучей Lumen HWRT.

Искажения в приложениях, основанных на кодовой базе Chromium и Electron.

Замедление изменения размера окна в играх, использующих API Vulkan.

Некорректное отображение спрайтов игроков в Cassette Beasts.

Артефакты в Baldur's Gate 3 с включённым сглаживанием TAA.

AI Bundle — это набор программного обеспечения для локальной работы с искусственным интеллектом на системах с видеокартами AMD. Набор включает мощные инструменты ComfyUI, Amuse, LM Studio и Ollama для генерации изображений, видео и текста, а также все необходимые для их работы зависимости. Начальный размер набора составляет 34 ГБ, при этом стоит отметить, что загрузка ИИ-моделей может потребовать куда больше свободного пространства на накопителях.