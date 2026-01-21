Сайт Конференция
Nacvark
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
Компания Frankenberg Technologies разрабатывает ракету для недорогостоящего перехвата дронов типа Shahed

Компания Frankenburg Technologies (Эстония), занимающаяся разработкой недорогого перехватчика ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed, опубликовала видео с испытаний, на котором с помощью боевой стрельбы продемонстрировала возможности Mark 1.

В ходе испытаний был запущен дрон-мишень с неподвижным крылом типа Shahed, который летел со скоростью 200 километров в час. После обнаружения дрона внешним оборудованием был осуществлён запуск Mark 1 с треноги, который приблизился к цели и навёлся на неё на высокой дозвуковой скорости (свыше 1000 километров в час). В момент сближения Mark 1 сдетонировал, поразив мишень. Для минимизации сопутствующего ущерба на полигоне использовался парашют, обеспечивший контролируемое снижение обломков.

Frankenburg Technologies акцентирует внимание на том, что их перехватчик способен справиться с целями, которые летят на скорости от 150 до 600 километров в час. Однако основное преимущество – низкая стоимость, возможность масштабирования производства и высокая скорость.

Стоит отметить, что стоимость одного перехватчика Mark 1 составляет около 50 тысяч долларов. Такая цена, очевидно, меньше стоимости современных ракет класса «воздух – воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. Тем не менее, производитель пока не готов подтвердить высокий уровень точности (90% и выше), поэтому для успешного перехвата ударного БПЛА может понадобиться как минимум два Mark 1.

#бпла #эстония #shahed #mark 1
Источник: x.com
