Компания Frankenberg Technologies разрабатывает ракету для недорогостоящего перехвата дронов типа Shahed

Компания Frankenburg Technologies (Эстония), занимающаяся разработкой недорогого перехватчика ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed, опубликовала видео с испытаний, на котором с помощью боевой стрельбы продемонстрировала возможности Mark 1.

В ходе испытаний был запущен дрон-мишень с неподвижным крылом типа Shahed, который летел со скоростью 200 километров в час. После обнаружения дрона внешним оборудованием был осуществлён запуск Mark 1 с треноги, который приблизился к цели и навёлся на неё на высокой дозвуковой скорости (свыше 1000 километров в час). В момент сближения Mark 1 сдетонировал, поразив мишень. Для минимизации сопутствующего ущерба на полигоне использовался парашют, обеспечивший контролируемое снижение обломков.

Frankenburg Technologies акцентирует внимание на том, что их перехватчик способен справиться с целями, которые летят на скорости от 150 до 600 километров в час. Однако основное преимущество – низкая стоимость, возможность масштабирования производства и высокая скорость.

Стоит отметить, что стоимость одного перехватчика Mark 1 составляет около 50 тысяч долларов. Такая цена, очевидно, меньше стоимости современных ракет класса «воздух – воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. Тем не менее, производитель пока не готов подтвердить высокий уровень точности (90% и выше), поэтому для успешного перехвата ударного БПЛА может понадобиться как минимум два Mark 1.