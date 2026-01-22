Проект сегодня был представлен официально.

Сегодняшнюю презентацию Xbox Developer_Direct многие ждали исключительно из-за гоночной аркады Forza Horizon 6, информацией о которой за несколько часов до начала мероприятия поделились многочисленные инсайдеры. К счастью, долго мучить аудиторию игровое подразделение Microsoft не стало и открыло презентацию непосредственно показом новинки от Playground Games.

Может быть интересно

Итак, в Forza Horizon 6 мы отправимся на автоспортивный фестиваль в Японию, где примем участие в многочисленных заездах. Помимо соревновательного духа новинка похвастает красивыми пейзажами с хорошо известными географическими и ботаническими достопримечательностями Страны восходящего солнца.

Релиз назначен на 19 мая на персональных компьютерах и консолях Xbox Series. Версия для PlayStation 5 тоже анонсирована, но заглянет на прилавки она позже. Когда конкретно, не уточняется, но в текущем году.