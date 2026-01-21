Пользователь готов был оплатить товар, но ему разрешили оставить его себе совершенно бесплатно.

На фоне нестабильности рынка памяти и дорожающих видеокарт получить субфлагманскую модель, да ещё и бесплатно, является большой удачей, но именно так и произошло с участником платформы Reddit, пишет издание Wccftech.

Как сообщает пользователь spaceman329, недавно он заказал видеокарту ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White edition на площадке Amazon, но спустя некоторое время отменил свой заказ, получив назад деньги. К удивлению покупателя, спустя два дня отменённый товар был доставлен к нему домой.

Источник фото: Wccftech/Reddit

Пользователь связался с представителем онлайн-магазина, рассказав о своём случае, но тут его ждала ещё одна приятная неожиданность — ему позволили оставить видеоадаптер себе совершенно бесплатно, признав ошибку со своей стороны и отметив, что возврат уже обработан, хотя покупатель был готов оплатить товар.

Как отмечает издание, ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White edition является достаточно дорогой моделью — в настоящее время её стоимость на Amazon составляет 1850 долларов США, поэтому пользователю очень повезло.