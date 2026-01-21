Сайт Конференция
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG

Рассказ о импортозамещение компьютерной техники в госучреждениях, а также об особенностях которые таят в себе подобные изделия.
2

Здравствуйте уважаемые читатели сайта overclockers. Данная заметка носит исключительно ознакомительный характер дабы рассказать о некоторых особенностях с которыми приходится сталкиваться сотрудникам IT подразделений. 

Думаю так или иначе вы знакомы с этим страшным словом ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, но по большей части мало кто ручками может пощупать подобное оборудование. Пользователям обычно нельзя вскрывать свои АРМ (автоматизированное рабочее место), а IT'шникам некогда писать статейки. Мне вот посчастливилось заниматься закупками по данному направлению (я и закупки и технарь) и хотел бы поделиться опытом. Т.к. сайт компьютерной направленности, то разумеется речь пойдёт о компьютерной технике. АРМ в составе системный блок, монитор, клавиатура и мышь. 

реклама



Сразу оговорюсь, что опыт работы с отечественным и не очень оборудованием уже какой-то имелся. Приходилось "щупать" руками изделия от Craftway (LGA775), DEPO (AM4. LGA1151), Бештау и что-то по мелочи. Craftway - были перемаркированные брендовые платы с BIOS разных мастей в основном качественные. DEPO - попадались в основном платы от как я понял второго-третьего эшелона производителей типа ESONIC и т.п. ещё и со своей надстройкой над BIOS под название NUMA BIOS, которая через какое-то время сходила с ума и переставала принимать пароли от себя самого. DEPO с обычным BIOS обычно имели функционал ноутбучного - слишком урезанные. Бештау (LGA1200) - без особенностей.

Итак встречайте: новый для меня производитель/сборщик - KCG (если бы мы знали, что это такое).

реклама



Изделие собрано в простом но довольно прочном корпусе - не фольга. Сам корпус можно назвать устаревшим по компоновке, выполнен из матового пластика и матового металла. По железу всё не плохо для офисной машинки. 

Блок питания - отечественный ExeGate 500 ватт. По массе как пёрышко. Процессор - отечественный Intel Core i3-12100 4 отечественных х86/х64 ядра / 8 скрепных потоков. Охлаждение - отечественное LGA 1700 (похоже на охлад от Lenovo M71). Оперативная память - отечественная KCG DDR5-4800 40-40-40-76 (memtest сказал - noname), на отечественных чипах Corsair.

Накопитель HDD - отечественный Seagate SkyHawk 1Tb 5400. Накопитель SSD - отечественный KCG SSDM256 (SATA) на отечественном контроллере Realtek.

реклама



Материнская плата - отечественная KCG Intel Q670 (aida64 говорит - Default string), хотелось бы узнать что это в девичестве. Если есть идеи - оставляйте комментарии.

Клавиатура/мышь - с виду китайские самые дешёвые. Монитор Бештау (тоже отечественный бренд) на VA матрице 1920х1080 75 Гц. Матрица полуматовая, без битых пикселей, цвета нормальные. Цена такому монитору тысяч 10, но на DNS подобный, но на IPS матрице продавали некоторое время назад за 20.

реклама



Самое интересное материнская плата. Она не похожа ни ни что из того что можно приобрести в рознице, тем и интересна. Не спрашивайте зачем мне столько портов. Нужно, правда пока не знаю для чего.

Самое интересное дальше. Как уже заметили это мать под царскую DDR5, имеем 4 разъёма, металлизированный PCI-E x16, охлаждение на зоне питания процессора и дикое количество разнообразных портов.

Чипсет Q670, три DisplayPort и три HDMI, а также USB хабы GL3590 для вот такого количества портов т.к. Intel Q670 умеет 4 USB порта по 5 Gbps и 2 USB-C по 20 Gbps. Материнская плата вообще имеет много контроллеров и разъёмов.

Сделано это не просто так, а для того чтобы было проще обеспечить специфические требования заказчиков. Производителю/сборщику удобно иметь условно универсальную платформу: заказчик говорит хочу не менее 6 USB 3.0 и не менее 3 цифровых видео выходов, а тут их больше - значит подходит. Хочу NVME M2 и NVME SATA - пожалуйста и т.п. В госзакупках на таких спичках как нераспаяный DVI или VGA разъёмы не экономят, т.к. порой обозначены короткие сроки поставки и нужно успеть передать оборудование, чтобы не нарваться на штраф.

Платформа в целом работает нормально. Я бы сказал без аномалий. Ниже приведены тесты из AIDA64 7.20.68.02 (память ставил в двухканальный режим для тестов)

  • Чтение из памяти - 53368 МБ/с
  • Запись в память - 63340 МБ/с
  • Копирование в памяти - 57076 МБ/с
  • Задержка в памяти - 86.5 нс
  • CPU Queen - 49836
  • CPUPhotoWorkx - 34734 Мпикс/с
  • CPU Zlib - 454.5 МБ/с
  • CPU AES - 62800 МБ/с
  • CPUSHA3 - 1647 МБ/с
  • FPU Julia - 42974 
  • FPU Mandel - 22490
  • FPU SinJulia - 4895
  • FP32Ray-Trace - 9420 KRay/s
  • FP64Ray-Trace - 5209 KRay/s

Про BIOS. Фото не сделал. Синий фон - белые буквы. Похоже что AMI. Настроек много. Внешне простой, но работает. Глюков не замечено. В заключение хотелось бы добавить про SSD. Он работает. Скорости порядка 450 МБ/с чтение/запись. Тесты проходит. Впереди работа по тестированию ещё 60 компов. 

Пожелайте нам удачи, т.к. не всё так прекрасно, как может показаться. Брак тоже попадается. Вывода нет. Морали тоже. Спасибо, что не Эльбрус.

