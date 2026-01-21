Археологи обнаружили нетронутую римскую виллу, скрытую под пустующим парком в Маргаме, Уэльс (Великобритания).

Исследователи из Университета Суонси, совета Нит-Порт-Талбота и церкви Маргамского аббатства выявили сооружение с помощью геофизических методов — высокоразрешающей магнитометрии и георадара. Комплекс находится всего в метре под поверхностью нетронутого участка, что предполагает его хорошую сохранность.

Вилла расположена внутри укрепленного участка размером примерно 43 на 55 метров. Это могло быть свидетельством нестабильности в позднеримский период, необходимостью защиты от набегов. Также было обнаружено крупное здание с нефом к юго-востоку — возможно, амбар или сооружение более поздней эпохи, например, зал для собраний.

Район Маргама известен памятниками от бронзового века до XIX столетия, но о римско-британском периоде сведений практически не было. Данная находка, по словам директора Центра изучения наследия Университета Суонси Алекса Лэнглендса, является недостающим элементом мозаики, указывающим на значимость места как одного из важных центров власти в Уэльсе.

Ученые воздерживаются от точных датировок и выводов об архитектурных особенностях, поскольку раскопки еще не проводились. Однако масштаб и сохранность комплекса не имеют аналогов в регионе. Это позволяет строить гипотезы о его роли в социальном и экономическом развитии Южного Уэльса на протяжении первого тысячелетия нашей эры.

Точное месторасположение виллы не разглашается. Планы по ее раскопкам в настоящее время отсутствуют. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение позволит установить, кем и когда было построено это сооружение, а также причины, по которым она была заброшена.