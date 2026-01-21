По данным портала GizmoChina, Huawei ведет разработку новых умных очков с искусственным интеллектом.

Китайский бренд Huawei, судя по свежим слухам, готовит обновление для своей линейки умных очков. Новинка должна стать не просто гарнитурой, а самостоятельным устройством с целым набором функций, где ключевую роль играет искусственный интеллект.

Инсайдер Digital Chat Station, на которого ссылается GizmoChina, утверждает, что Huawei фокусируется на развитии экосистемы. Главной особенностью новых очков станет встроенный перевод. Система будет работать самостоятельно, то есть для базовых задач ей не понадобится связь со смартфоном.

Но на этом список возможностей не заканчивается. Устройство, как сообщается, сможет фотографировать, записывать видео и звук, а также воспроизводить музыку через встроенные динамики. Все это указывает на амбиции сделать очки многофункциональным гаджетом, похожим на продукт конкурентов, вроде очков Meta* Ray-Ban AI Glasses (Meta Platforms, Inc.). При этом новинка должна тесно интегрироваться с фирменной операционной системой Huawei HyperOS.

Что касается технической части, инсайдер говорит о трех литиевых батареях для баланса между автономностью и весом. Покупателям, вероятно, предложат несколько цветов: Streamer Silver, Titanium Silver Gray и Modern Black. Ориентировочный срок выхода — первая половина 2026 года. При этом сам источник и GizmoChina напоминают: пока это только неподтвержденная информация.

* Meta Platforms Inc. признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России