Согласно последней информации, четвертая бета-версия будет содержать усовершенствованную версию Bixby

Предполагается, что на текущей неделе пользователи Galaxy S25 получат возможность установить One UI 8.5 Beta 4. Незадолго до официального релиза, надежный источник опубликовал важную информацию об этом обновлении, включая полный перечень внесенных изменений.

Инсайдер предоставил детальный список изменений, а также указал номер прошивки ZZAB, соответствующий One UI 8.5 Beta 4 для серии Galaxy S25. Согласно опубликованным данным, четвертая бета-версия будет включать улучшенного Bixby, о котором ранее шла речь в обсуждениях на Reddit.

В обновлении будут исправлены определенные ошибки, в частности, проблема с историей поиска в приложении «Телефон», а также неполадки, возникающие при вставке телефонных номеров на клавиатуре. Помимо этого, обновление содержит исправление для функции AI Select.

Вероятно, после выпуска четвертой бета-версии, разработчики выпустят еще несколько бета-обновлений, прежде чем выпустят окончательную стабильную ОС. Предполагается, что стабильная версия станет доступна предположительно одновременно с официальным представлением смартфонов серии Galaxy S26.