Американский защитник природы Пол Розоли (Paul Rosolie) представил то, что он называет «мировой премьерой» — высококачественные кадры племени машко-пиро, которое считается крупнейшим изолированным племенем на Земле, во время выступления в Lex Fridman Podcast на этой неделе.

Видео, снятое более года назад, но до сих пор остававшееся конфиденциальным, показывает членов племени, выходящих на речной берег сквозь облако бабочек, сначала вооруженных луками и стрелами, а затем постепенно опускающих оружие и даже начинающих улыбаться.

«Чтобы все это имело смысл, я должен был показать вам эти кадры... Это никогда раньше не показывалось», — сказал Розоли Фридману во время эпизода 489 подкаста, вышедшего 13 января. Основатель природоохранной организации Junglekeepers отметил, что предыдущие кадры неконтактных народов обычно представляли собой «размытые изображения с чьего-то мобильного телефона со ста метров», тогда как его команда была оснащена мощным длиннофокусным объективом.

Росоли, который провел два десятилетия, работая в перуанской Амазонии, назвал эту встречу одним из самых значимых моментов своей жизни. Он вспоминал о первоначальном напряжении, когда племя выстроилось группой со своим оружием. «Я осматривался во все стороны, размышляя, откуда прилетит стрела», — рассказал он.





Атмосфера изменилась, когда племя приблизилось. «Когда они подходят ближе, они начинают откладывать свое оружие. Видите, он кладет свои лук и стрелы. Они понимают», — отметил Росоли в видео. Его команда подарила соплеменникам каноэ, наполненное бананами, и за этим последовал «очень человечный момент» — один местный проводник и соплеменники начали обмениваться жестами и танцевать.

В докладе организации Survival International, опубликованном в октябре 2025 года, было выявлено 196 неконтактных групп по всему миру и авторы предупредили, что половина из них может быть уничтожена в течение десятилетия, если правительства не смогут их защитить. Организация отмечает, что наибольшую угрозу представляют завозные болезни — более 50 процентов перуанского племени науа было уничтожено после начала нефтяной разведки в 1980-х годах.

Росоли оправдал публикацию кадров тем, что для правозащитной деятельности необходима видимость. «Чтобы защищать интересы этих людей, нам нужно вести этот разговор, — сказал он. — Нам нужны эти кадры, чтобы показать их миру, а затем оставить их в покое».