Производители могут переориентировать свои мощности на выпуск DRAM

Кризис на рынке памяти может ещё больше усугубиться для обычных покупателей, так как производители ограничат выпуск NAND-памяти для твердотельных накопителей, что станет причиной роста их цен, пишет издание Wccftech со ссылкой на материал Chosun Biz. Утверждается, что ключевые производители NAND-памяти, Samsung и SK hynix, планируют переориентировать свои производственные мощности на более прибыльный сектор DRAM, что будет достигаться за счёт сокращения производства чипов памяти для твердотельных накопителей.

Источник фото: Wccftech

Отмечается, что это может стать причиной роста стоимости потребительских моделей SSD, тогда как гиганты индустрии, в том числе Nvidia и AMD, зарезервировавшие поставки NAND для своих продуктов в сфере искусственного интеллекта на несколько кварталов вперёд, судя по всему, не пострадают. За последние несколько месяцев неблагоприятная ситуация на рынке памяти в связи с увеличением спроса со стороны ИИ-сектора вызвала заметный рост цен на компьютерные комплектующие, в том числе SSD, а сокращение выпуска NAND может ещё больше ударить по кошельку обычных покупателей.