breaking-news
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
Производители могут переориентировать свои мощности на выпуск DRAM

Кризис на рынке памяти может ещё больше усугубиться для обычных покупателей, так как производители ограничат выпуск NAND-памяти для твердотельных накопителей, что станет причиной роста их цен, пишет издание Wccftech со ссылкой на материал Chosun Biz. Утверждается, что ключевые производители NAND-памяти, Samsung и SK hynix, планируют переориентировать свои производственные мощности на более прибыльный сектор DRAM, что будет достигаться за счёт сокращения производства чипов памяти для твердотельных накопителей.

Источник фото: Wccftech

Отмечается, что это может стать причиной роста стоимости потребительских моделей SSD, тогда как гиганты индустрии, в том числе Nvidia и AMD, зарезервировавшие поставки NAND для своих продуктов в сфере искусственного интеллекта на несколько кварталов вперёд, судя по всему, не пострадают. За последние несколько месяцев неблагоприятная ситуация на рынке памяти в связи с увеличением спроса со стороны ИИ-сектора вызвала заметный рост цен на компьютерные комплектующие, в том числе SSD, а сокращение выпуска NAND может ещё больше ударить по кошельку обычных покупателей.

#ssd
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Дмитрий Никифоров
07:50
Тоже хотел пересобрать сокет с 5050... Но потом наткнулся на ASUS NUC теперь сижу думаю взять новое или взять прекрасное далёкое...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Дмитрий Никифоров
07:47
I5 4690 юзверь хассвела... 12 gb ozu Asus h81m-k Intel arc A 380 6gb Ботллнек в КС2 от 5 ФПС до 55...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Iezon Din'alt
06:45
А потому что нефиг дома библиотеку устраивать , вы чё блин архивариусы что ли?? Надо чтоб вся инфа хранилась в сервисе , где ее успешно можно отредактировать ии, для того что бы сказки с фюрером слуша...
Wccftech: Ради увеличения прибыли ведущие производители памяти сворачивают выпуск чипов NAND
Алексей Коржов
06:02
И что теперь про каждого безмозглого дегенерата новость писать, ещё про флешки на 4Тб с Али писать начните.
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Вдадвддвал Оалалалплао
05:44
А видеокарта от этого стала мощнее? Или он просто так задрал tdp
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
Bryant333
04:29
Технарей столько где возьмут для обслуживания?
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
vovslev
03:09
В тестах?, у меня такой же на даче стоит, летом обновил на 14600кф, пока с корпусом напряженка собрал новый комп в старом корпусе (mastercase-h500m),а 8700k воткнул в совсем старый корпус из под дачно...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
vovslev
02:54
Зашипись кингспеки брать по десятке, которые могут отвалиться в любой момент, я так взял нетак NV7000 с алишки который и TLC нандом и фирма покучерявее, в итоге мне его хватило ровно на месяц, щас он ...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
mozghru
02:16
После спасения Гренландии от России,будет спасена и Канада...
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
Mallory-blog
02:15
Увы, раньше психи были умнее, знали кто такой Наполеон, даже наряд подобающий могли соорудить. А этот даже LFS не смог осилить.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
