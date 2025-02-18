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Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире

Когда геймеры молчат, говорят те, кто не знает разницы между ПК и консолью. В мире контента важен не смысл, а количество оплаченных кликов.
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Что больше вредит игровой индустрии: продажное мнение или кликбейты и вбросы? Чье мнение важнее — профессионалов, играющих в игры, или собирателей просмотров и троллей? Sony PlayStation вкладывает безумные деньги в своё развитие, а есть люди, которые паразитируют на её популярности. Чем больше движухи в медиапространстве, тем больше "специалистов" широкого профиля появляется на свет.

Сегодня поговорим о "Нижнем интернете", что в игры не играет, но любит о них говорить.

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Предисловие

Мир меняется, и общество вокруг нас. Раньше люди играли в игры. Со временем люди начали обсуждать игры, в которые играют другие. Теперь идёт обсуждение новостей об играх от людей, что не играют в игры. Пока одни тратят время на прохождение секретного квеста, другие сочиняют длинные посты о бытии игрового мира.

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Долгое время был баланс и равновесие между геймерами с деньгами, разработчиками с играми и контент-криэйтерами с мнениями и обзорами. Но теперь: "Смешались в кучу кони, люди...".

Верхний интернет

В далекие времена из игровой серой массы выделились особые представители сообщества, что рассказывали о новых проектах из первых рук. Интересно, со вкусом и особой подачей. Со временем на поверхность вылезли "чемоданы" и "продажность мнений". Верхний интернет, что летает над планетой и указывает всем и каждому, в какую игру вам стоит поиграть в ближайшее время, с примерами и оценками. "11 из 10" на кончиках пальцев стало мемом. Верхний интернет — это продолжение маркетингового отдела, и ему не стоит доверять. Интересная постановка вопроса.

Перед вами находится ресторан. В одном есть официант, который вам расскажет о фирменных блюдах "от шефа", а во втором — самообслуживание. В какой вы пойдете? Официант — это продолжение "маркетингового" отдела. Думаю, аналогия достаточно точная.

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Нижний интернет

В печатном варианте нельзя использовать некоторые слова. Но можно описать бородатым анекдотом:

  • "— Папа, а я могу стать генералом?
  • — Нет, сыночек, у генерала есть свои дети."

Всё так же хочется получать "чемоданы", только альтернатив заметно меньше. Вариант с "оплатой за материал" перешёл в вариант "Оплата за число просмотров". Из узкоспециализированного специалиста люди переходят в многостаночника. Из варианта "гуру отрасли" переходят в разряд "везде и ни о чём". Качество материала перерастает в количество.

Конкуренция, наверное, один из самых главных бичей нынешних блогеров. В голове у большинства "говорящих голов" — пустота, а привлечь внимание общественности к контенту, что повторяется у сотен других блогеров, очень сложно. В этом месте начинается судорожная имитация креативности: фантазия перерастает в кликбейт и дешёвые провокации. Есть исключения, но их единицы.

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Шедевры в массах 

Типичное мнение "Нижнего интернета" про игры от внутренних студий Sony. Вы наверняка их встречали в роликах или комментариях. Перечислю некоторые из эксклюзивов Sony:

Horizon Forbidden West — жирные щечки от Элой. Наверное, один из самых известных и тиражируемых тейков.

Horizon Forbidden West

God of War - Кратос постарел. Писклявый Атрей. Больше не машина для убийств.

God of War

Spider-Man 2  - Мери Джейнс с пластиковым задом. Завезли повестку в игры.

Spider-Man 2  

Ghost of Tsushima - западные разработчики не должны делать игры про Японию. Не исторично. Голливудчина.

Ghost of Tsushima

 The Last of Us Part II - Клюшка, повестка, стероидная Эбби, излишняя жестокость.

The Last of Us Part II

Intergalactic: The Heretic Prophet - Лысая мужебаба, повестка, Нил Дракман снова в деле. 

Intergalactic: The Heretic Prophet

Список можно продолжать очень долго. Абсолютно все последние релизы Sony выходят с сотнями аналогичных комментариев и мнений. А знаете, что общего между всем перечисленным, не считая того, что это информация из "Нижнего интернета"? Ни одна не относится к играм, к геймплею, к истории, к механикам. Это истории, сделанные по скриншотам и роликам с YouTube. Это истории от людей, что не играли в перечисленные игры. Рассказы от НЕ геймеров для людей, которые НЕ играют в игры.

В погоне за длинным рублём и просмотрами

У "Нижнего интернета" есть проблема — нужно создавать контент. Много контента. Очень много контента. Но мир ограничен, и инфоповодов для всех не хватает. Начинаются судорожные метания из стороны в сторону. Люди начинают создавать контент, в котором не разбираются и не понимают.

Как яркий пример — последний ролик от TheDRZJ. Геймер начинает рассказывать о технологиях.

TheDRZJ травит байки  

Новейшие топовые RTX 4090 не тянут игры на максимальных настройках в нативе. Издатели при создании игры рассчитывают на ИИ-технологии и ленятся оптимизировать игры. Жадные корпорации экономят на оптимизации. Вот раньше было по-другому... Не будем вспоминать Crysis, ибо тема заезженная. Могу привести с десяток крупных тайтлов прошлого.

Battlefield 4 не шла на максимальных настройках на топовых картах в момент релиза:

Metro: Last Light унижало всё, что движется, и в хвост, и в гриву.


Есть мнение, что игры создаются не на один-два дня. Они продаются годами. Чтобы увеличить жизненный цикл, стараются максимизировать картинку, чтобы у людей кровь из глаз не текла через 3–5 лет после релиза. Непонимание базового принципа, как создаются игры, и порождает подобные ролики. Это речь о крупном контентмейкере с командой, которые пилят ролики несколько дней. А что говорить о мелочёвке?

Жадная Sony выпускает жалкие ремастеры и требует денег

Любимый тейк из самых глубин в последнее время. Пару дней назад выпустил материал:

Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy 

В этом материале я своими ручками для любимой игры постарался улучшить картинку. Я люблю смахивать пыль со старых хитов и перепроходить. Но тема интересна комментариями под материалом.

Вместо "Я знаю, как изменить твою игру и улучшить её ещё больше" напрашивается вопрос: "А играл ли данный персонаж в лучшую игру по вселенной 'Звёздного десанта'? А он вообще в курсе, что существует такая вселенная?" И в подобном измазан весь игровой интернет. Люди не играют, люди без понятия, о чём идёт речь, но обязаны оставить своё ценное мнение. С ремастерами игр от Sony аналогичная ситуация.

Days Gone Remastered

Длинный монолог про "Нижний интернет". Понимаю, что он лишний, но не все понимают ту глубину деградации, что происходит сегодня. Поклонники игры Days Gone отлично знают, что Sony на релизе PS5 запустила технологию Game Boost, и Days Gone получил патч на 60 FPS. О данном факте не знают только те, кто не играет в игры.

А еще поклонники игры знают, что проект даже на PS5 имеет свои недостатки, что хорошо видны на больших телевизорах.

Игра и её картинка изначально оптимизировались под устройство из 2013 года с Jaguar и Radeon HD7790 в самом сердце. И если на 32-дюймовом телике всё нормально, то при увеличении диагонали явно видны проблемы с изображением.

Игра и так отлично выглядит... Вместо тысячи слов — сравнение в лоб PS5 и PC. Просто для понимания, какая пропасть между двумя играми в визуальном плане. По сути, это одна и та же игра, только в одном случае — минималки, а в другом — всё вытащено на максимум.


10 баксов за ремастер это много?

И снова интересная особенность... Ремастер отдают бесплатно. Продают вам дополнение для игры. 

Days Gone | The Broken Road


В который насыпали достаточно контента:

  • Horde Assault – A survival arcade mode - Новый режим
  • Permadeath mode - Новый режим
  • Speedrun mode - Новый режим
  • DualSense haptic feedback support***** - Адаптация нового геймпада
  • New Accessibility features - Косметика
  • Enhanced Photo Mode - Финтифлюшка

Плюс к россыпи контента вам дают улучшенную визуальную составляющую, улучшенный звук, свет, текстуры.

По поводу стоимости. 10 баксов — это много или мало? Это высасывание денег из аудитории или потакание поклонникам игры? Ну вот вам лошадка из Diablo IV, на которой персонаж катается примерно 1% всего игрового времени. Для больших расстояний существуют телепорты, а зачистка подземелий не подразумевает использование парнокопытных.

Или другой пример. Всеми любимая Forza Horizon. Что-то я не вижу криков. А может или чего-то не понимаю?


Мы ждем от Sony PlayStation годных эксклюзивов

Люди жалуются, что Sony PlayStation перестала выпускать достойные эксклюзивы. Но если взглянуть на череду последних релизов, список выглядит очешуительно: Helldivers 2, Stellar Blade, Astro Bot, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Silent Hill 2, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth. Добавьте менее яркие релизы, вроде Dragon Age, S.T.A.L.K.E.R., Indiana Jones, Star Wars Outlaws, Tekken. Даже если брать их на скидках, сумма переваливает за 70 000 рублей, а на их освоение нужно не менее 1000 часов. Где эти "геймеры", которым якобы не во что играть? А может, это не игроки, а "нижний интернет" подает голос? Только им чего-то не хватает и нужно создавать хайп, выдумывая для этого новые поводы? Я напомню, что никто не ждет Half-Life 3 и не требует от Дядюшки Габена годноты.

Послесловие

Мне не нравятся ремастеры GTA III и Warcraft III, я не тратил деньги на Crysis Remastered Trilogy и Persona 3 Reload, мне фиолетово на Age of Empires 2: Definitive Edition и Command & Conquer Remastered, прошёл мимо Diablo 2 Resurrected и Dead Space. Ноль эмоций на забытые посредственности. Но когда выходит ремастер любимой Horizon Zero Dawn, в которой провёл больше 100 часов, или любимый Days Gone, я с удовольствием в него вернусь, просто потому что мне нравится проводить в нём время. 10 баксов на ремастер любимой игры с минимальными улучшениями или Grounded (хорошая игра, но для детской аудитории) на скидке?

Но где-то из глубин интернета мне пытаются сказать, что мои чувства и желания — это неправильно. Я не понимаю этот мир и трачу денежку не в том месте. И это проявляется во всём.

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васютин horizon forbidden west sony playstation the last of us part ii эксклюзив sony нижний интернет intergalactic: the heretic prophet days gone remastered нил дракман
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