Sony PlayStation против Xbox. Подковерные игры, влияние средств массовой информации, чемоданы и особые мнения. В последние годы Microsoft активно использует все доступные инструменты, чтобы унизить конкурентов и получить преимущество хотя бы в медийном пространстве. Сегодня расскажу и покажу несколько примеров манипуляций общественным мнением, что попадались в последнее время. Они получили слишком большой общественный резонанс для столь малого события, что настораживает и заставляет задуматься.

Предисловие

Редко слушаю русскоговорящих игровых "экспертов" из нижнего интернета и впитываю от них критически важную информацию. Российский YouTube из источника полезных сведений все больше становится похожим на коричневую клоаку с нулевой полезностью. Между местными и западными контентмейкерами проходит тонкая грань. У нас почитатели "прекрасного" идут в медиапространство за эмоциями и самоутверждением, там — за получением ответов на возникающие обстоятельства.

Так получилось, что поставил фоном презентацию Sony State of Play 2025, а за ним ролик переключился на консольный стрим двух представителей игрового комьюнити. Ужаснулся от того, что обсуждают и с какой стороны смотрят на некоторые вопросы. Параллельно с этим вышел квартальный отчет Sony с данными о финансовом положении японской корпорации. И тут возник один простой и понятный "челлендж" — сопоставить слова из "нижнего интернета" с фактами в официальном документе.

Тонкий троллинг Sony

Думаю, все помнят великолепный ролик "Обмениваться дисками легко" от PlayStation.

Обмениваться дисками легко

Но существует более яркий момент, что многие пропустили. В серии фильмов "Стражи галактики" любимым гаджетом Питера Квилла был легендарный Sony TPS-L2 он же Walkman. До конца второй части. А потом Питер получает новое устройство с фразой: "It's called a Zune. It's what everybody's listening to on Earth nowdays. It's got 300 songs on it". В переводе: "Это называется Zune. Сейчас ВСЕ на Земле слушают музыку на нём. В нём целых 300 песен".

Тонко высмеяли рекламу Microsoft, что пытается продать свои гаджеты всему миру. Актуально было тогда, актуально и сейчас.







Но история на этом не заканчивается. Microsoft разыграла между поклонниками "Стражей галактики" нераспечатанный плеер. Шутка и троллинг оказались знатными.

Подобных историй достаточно много. Некоторые безобидные, а есть и жесткие, с неприятным запашком. Обе корпорации ведут баталии на широком пространстве, а не только на презентациях.

Сегодняшний разбор — это те самые невидимые щупальца капитализма, что меняют реальность вокруг нас.

Расследование Джейсона Шреера

У меня есть веские основания полагать, что он активно сотрудничает с Microsoft и все его расследования напрямую выгодны Microsoft. Многие помнят шумиху вокруг Activision Blizzard и Бобби "люблю сметанку" Котика... Именно Шреер был основным расследователем по данному вопросу. Именно его статьи обвалили курс акций великой игровой студии. Именно он вел расследование по The Last of Us Part II задолго ДО клюшки, создал негативный фон вокруг игры и подорвал к ней доверие. С другой стороны, за его авторством вышла заметка о Redfall и Halo Infinite... ПОСЛЕ их провала, и они выглядели больше как оправдание, а не вскрытие "гнойника".

Sony отменила две игры-сервиса

Это очередное расследование от Джейсона Шреера, что получило максимальное освещение в средствах массовой информации. Очень странное расследование, у которого слишком большой охват. Я решил немножко разобраться в вопросе, чтобы понять суть происходящего.

Над играми-сервисами работали Bluepoint Games (примерно 70 человек) и Bend Studio (примерно 150 человек). Если открыть портфолио обеих студий, то можно увидеть следующее:

Bluepoint Games

В 2020 году выпускают ремейк игры Demon’s Souls;

В 2022 году помогают Santa Monica Studio в разработке God of War: Ragnarök;

В 2023 году работают над бесплатным дополнением Valhalla;

В 2024 году отменили какую-то игру-сервис. У меня вопрос — а масштаб этой игры, если маленькая студия с 2020 года полностью была занята? Есть упоминания об онлайне в мире Кратоса. Судя по портфолио, это мог быть очередной бесплатный DLC, как и Valhalla. Может, я не прав, и кто-то мне расскажет другую историю? Но событие раздули как нечто необъяснимое вселенского масштаба.

God of War Ragnarök: Valhalla

Bend Studio, здесь история еще интереснее:

2019 год — выходит игра Days Gone;

2020 год — игра сырая на старте, и ее допиливали почти год;

2021 год — выходит порт Days Gone для ПК;

2021 год — выходит масштабный патч для PS5;

2023 год — выходит порт Resistance: Retribution... странно, что поклонники требовали старые игры, но порт не заметили;

2025 год — выходит ремастер Days Gone с обновленной графикой, новыми режимами и дополнениями на PS5 и PC.

Resistance: Retribution на PS5





И снова я не вижу масштабных работ над каким-либо проектом. Студия загружена на 100%, и у нее нет возможности разрабатывать хоть что-то вменяемое. Возможно, они попробовали добавить кооператив в свой Days Gone. Что-то с нуля и масштабное — исключено.

То есть у нас есть простой факт: две маленькие студии, занятые проектами, берутся за разработку игры-сервиса, и руководство Sony закрывает проект. Я не эксперт, но вижу, что это наброс на вентилятор без реальных подтверждений. Максимум над играми могли работать 5-10 человек на этапе разработки концепта. Открою вам тайну, но во всех крупных студиях есть десятки небольших групп разработчиков, которые занимаются аналогичным. Игра не начинается с нуля, и идея для нее не берется из воздуха.

Concord - самый большой провал PlayStation

Надо больше пафоса в этот заголовок. Эту тему активно педалировали больше 3-х месяцев, что странно. Множество эпитетов, высказываний, предположений. Тема намбер уан для нижнего интернета.

Клоун из нижнего интернета

Насчёт $400 млн все посмеялись, но клоуны — существа примитивные и готовы хайповать даже на откровенных вбросах. Многие не представляют, что это за сумма, и для них это просто цифры. В ноябре вышел квартальный отчёт Sony, и убытки подобных размеров виднелись бы, как бельмо на глазу. Возможно, их ещё не разместили в отчёте. Я дождался следующего квартального отчёта и снова просмотрел каждую строчку и каждую циферку.

Это раздел со списанием активов. Именно сюда попадают все крупные затраты, которые невозможно единомоментно отправить в убытки. Нас интересуют "всплески", выходящие за рамки. Каждый квартал Sony что-то отправляет в утиль — вся корпорация, а не только игровое подразделение. По всем студиям и связанным с ними подразделениям списания не превышали $100 млн за квартал. Отклонения от нормы не превышают $20 млн. В рассматриваемом нами периоде списания достигли своего минимума. То есть если у Concord и всего, что с ним связано, и был какой-то "хвост", то сумма активов вряд ли превышала $30 млн. Думаю, этим и объясняется та лёгкость, с которой игру закрыли, а студию расформировали.

Дополнительно можно посмотреть колебания в выплате дивидендов. Любые крупные убытки моментально отобразились бы на финансовом стимулировании акционеров. Но нет — и там всё в пределах нормы.

Думаю, я показал и доказал, что Concord — это фейк, который специально муссировали в общественном поле для подрыва репутации PlayStation. В виде исключения могу предположить, что игру закрыли в августе, но убытки по ней будут списывать через год, однако вероятность подобного близка к нулю. Инвесторы и налоговые не любят подобные манипуляции с отчётностью.

Ремастеры игр не нужны

Сильное заявление. На него возникает другой вопрос: "А вы готовы отказаться от своей RTX 5090 и перейти на GTX 1660?". На старой карте новые игры тоже выглядят отлично. Или это другое?

А если отойти от сарказма, а говорить языком корпораций, то есть статистика.

42% пользователей PS5 не играло ни в Horizon Zero Dawn, ни в Days Gone, ни в The Last of Us Remastered. Или вы считаете, что все эти люди не заинтересованы в приобретении игр на свою консоль, а редкие исключения должны наслаждаться старыми версиями с примитивной графикой?

Почему-то в "нижнем интернете" думают, что мир вращается вокруг них и только ради них существуют корпорации. Синдром "избранного". PlayStation — это личный раб, который должен потакать только определённой социальной группе, а остальные не стоят внимания.

Дмитрий "гоблин" Пучков и Джим Райан

Увольнение Джимма Райана

Святой человек, которому нужно кланяться в ноги. Мы не знаем всех подковёрных игр и договорённостей. Но знаем точно два факта:

Запустил PS5 и сделал её популярной;

Сломал хребет Xbox в неравной борьбе.

Для обывателя может показаться, что это мелочи. А по факту, ему удалось переиграть корпорацию с бесконечными финансовыми возможностями. Во времена PS3 и Xbox 360 было жарко, но Microsoft не имела за собой настолько мощное лобби в средствах массовой информации, и обе корпорации были в равных условиях. Сейчас же за "мелкомягкими" стоят не только деньги, но и огромный медийный ресурс.

Джим Райан ушёл (или его попросили) в момент, когда вливания $78 млрд у конкурента провалились. Для понимания: вся Sony с кино, комиксами, музыкой, фототехникой, заводами, банками и играми стоит $140 млрд.

Капитализация SonyЖим-жим 2 года был на пределе допустимого, но с уверенным в себе SEO японское игровое подразделение выжило и смогло сотворить настоящее чудо. А ведь перед этим был еще и COVID с запуском нового поколения устройств. Организация и слаженная работа в подобных условиях - это мощнейший стресс для любого человека.

Эксклюзивы от внутренних студий

На презентации State of Play в феврале 2025 года продемонстрировали россыпь игр на любой вкус и кошелёк, но у некоторых пользователей "нижнего интернета" возник вопрос: "А где эксклюзивы Sony?" Корпорация слилась и хромает на все конечности. Странная постановка вопроса. Миллион раз повторял и скажу снова: "Sony выпускает системселлеры". Зачем ей в 2025 году выпускать продукт для увеличения продаж игровых консолей, если они и так отлично продаются? Что даст релиз условного Bloodborne 2 в 2025 году? Как он повлияет на продажи консолей?

Для тех, кто прибыл из параллельной вселенной, я напомню о существовании другой игровой платформы — Steam. Почему у геймеров не возникает вопросов: "Где игры, дядюшка Габен?" Или Valve не платформодержатель, и её этот вопрос не касается?

Подобное выпускают не когда кто-то хочет, а когда это необходимо.

Послесловие

Пробежался по верхам последних слухов, проверил имеющуюся информацию и привёл доступные факты. Не исключаю, что существуют другие документы, которые разрушат мою железобетонную логику, но на сегодняшний день мне неизвестен ни один факт, способный на подобное.

У Sony PlayStation по состоянию на февраль 2025 года дела обстоят наилучшим образом. Корпорация ещё не была в настолько идеальных условиях и не имела настолько оптимистичного взгляда на будущее, как сегодня. Любые инсинуации и вбросы в её сторону — это лишь жалкие попытки подмочить репутацию.