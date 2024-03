Первоапрельская шутка немного затянулась. Десять лет нам вешали лапшу на уши и обещали светлое будущее. Коммунизм где-то рядом, нужно еще немножко подождать. Одно единственное интервью 26 марта 2024 года показывает всю эпичность и печальный итог правления одного единственного человека.

Предисловие

25 марта 2024 года вышло большое интервью Фила Спенсера с его мыслями об игровой индустрии. Краткие итоги правления и далеко идущие планы. Сегодня хочется пробежаться по истории и вбросам, что преследовали консольное направление Microsoft и как она докатилась до жизни такой.

Дон Мэттрик и ТВ-ТВ-ТВ

Я хороший - это Дон Мэттрик все угробил. Любимая отмазка Фила Спенсера. Поклонники Xbox действительно думают, что все испортил предыдущий глава Xbox, а сейчас разгребают последствия презентации Е3 из 2013 года. Уже 10 лет разгребают и вот еще чуть-чуть и все наладится.

Правда жизни такова, что в октябре 2014 года (за 11 месяцев) было продано 10 млн консолей Xbox one. Более дорогой, чем у конкурента и менее производительной. Наследие предыдущего главы. PlayStation 4 за 12 месяцев преодолела отметку в 13 млн штук. (за 12 месяцев) То есть, соотношение за 11 месяцев БЕЗ рынка Японии (1,4 млн штук) было практически 1 к 1.

Общие продажи Xbox one составили 54 млн штук за 8 лет. Каждый год Фил Спенсер продавал (54-10)/7 = 6,3 млн консолей (для сравнения у японцев (117-13)/7= 14.8 млн консолей в год). 10 слил неудачник Дон Мэттрик с его ТВ-ТВ-ТВ и 6,3 Фил Спенсер. Но это не вся ирония. В 2013 году вышла Xbox 360E и сверху надо плюсовать еще 3,6 млн консолей на весы предыдущего главы.

Сухая статистика противоречит "общественному мнению".

Инициатива Xbox Play Anywhere

Известная в широких массах, как слив эксклюзивов на ПК. Популистское решение. Проблема состоит в том, что инициатива относится только к играм из мертвого Microsoft Store. Более того, инициативу не поддержал ни один крупный разработчик. Суммарно около 250 игр за 8 лет. Большая часть - это проекты от внутренних студий. Версии в Steam и Эпик Стор не подпадают под щедрость Xbox.

Очень спорное решение.

Инициатива "Игры по обратной совместимости"

Киллер-фича, что форсили 5 лет подряд во всех пабликах и профильных ресурсах. Любой поклонник коробки в любом разговоре упоминал о данной функции. Правда жизни такова, что за 2 года до этого у конкурента была инициатива Cross-Buy - купил игру для PS3 и получил копию для PS4. Какой из вариантов более интересный - вопрос дискуссионный. Факт только один.

Фил Спенсер опоздал на 2 года.

Инициатива Хbox Game Pass

Очень спорное предложение. Для старожилов с большой библиотекой - это мусорная тема. Для новичков на первое время - приятный бонус. Но у инициативы были побочные эффекты.

XGP напрямую конкурировал с Live Gold. За 12 лет существования Gold подписчики получили около 630 игр. Microsoft целенаправленно начала ухудшать второстепенный сервис. С начала качество и ценность проектов упали ниже плинтуса. Потом сократили число бесплатных раздач с 4 до 2 проектов. В завершении, вообще отказались от раздач.

Реклама подписки. Она везде. Она раздражает своей навязчивостью. Реклама идет в ущерб функциональности устройства. На PlayStation тоже есть реклама, но ее меньше и можно отключить в настройках.

Основная проблема подписки - она идет в ущерб всему остальному.

Инициатива DAY ONE

Игры в сервисе Хbox Game Pass появляются в день релиза. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Первой игрой стала Mutant Year Zero: Road to Eden - пошаговая стратегия, мой любимый жанр и сеттинг. Следил за проектом и ждал его.

Потом началось что-то непонятное. Среди игр из раздела Game Pass стали появляться ярлыки на "предзагрузку" анонсированных проектов. В библиотеке нарисовались ссылки от десятков игр, которых еще нет и появятся лишь через 6-12 месяцев.

Дальше-больше. Microsoft добавляет откровенно мусорные игры. Про сторонних издателей не буду говорить. Стартует все с Crackdown 3. Долгострой, что отправили в релиз. Может быть, кому-то он понравился, но потом стартует Bleeding Edge, альфа-версия Grounded, забагованная Age of Empires IV и кульминацией становится Redfall.

Игры в день релиза - качество на последнем месте.

Инициатива Xbox series S

Консоль новой генерации, что не способна тянуть "Игры оптимизированные для Xbox one X". Разработчики повально отказываются от портирования своих продуктов на 2 консоли Xbox и уходят с платформы. Пока существовал переходный период и Xbox one была актуальной, вопрос не стоял остро. Но с каждым днем ситуация становится все сложнее и сложнее. Что мешало выпустить бюджетную Xbox one X All-Digital Edition или установить в бюджетку больше памяти с лучшей пропускной способностью - вопрос открытый.

Приобретение Activision Blizzard

Красивые заголовки и пафосные речи разбиваются о действительность. Из-за разных интересов нескольких сторон, Microsoft дополнительно переплатила $12 млрд, получила несколько судебных ограничений, свела в ноль все преимущество от покупки. Sony рада, что Фил Спенсер потратил около $80 млрд, но не получила ни единого преимущества. Огромная сумма вбухана в дырку от бублика.

Реклама Call of Duty. Бюджет последней игры серии оценивается в $280 млн, из которых 190 - это реклама. До приобретения компании Бобби Котика, часть затрат покрывала Sony, за что получала некоторые плюшки. Теперь затраты всецело ложатся на плечи Фила Спенсера. Японцы больше не будут активно продвигать игру в своих сервисах. Эпоха "Зова долга" может быстро подойти к концу. Стоит пояснить, что "денег нет, но вы держитесь".

Дезинтеграция

Тут кратенько. Не зашло, не фортануло. Фил Спенсер отправил в мусорку:

Kinect . Отсутствует разъем для него в новых консолях. Игры для него. Голосовое управление;

. Отсутствует разъем для него в новых консолях. Игры для него. Голосовое управление; Cortana (голосовой помощник). Был составным элементом Kinect. Существовал отдельно с обычными вебками;

(голосовой помощник). Был составным элементом Kinect. Существовал отдельно с обычными вебками; Mixer (стриминговый сервис). Отличное качество картинки и любовь поклонников Xbox;

(стриминговый сервис). Отличное качество картинки и любовь поклонников Xbox; Xbox Remote Play (удаленное воспроизведение). Технически оно существует. Только раньше работало в локальной сети. Сегодня все соединения идут через удаленные сервера. Неиграбельно;

(удаленное воспроизведение). Технически оно существует. Только раньше работало в локальной сети. Сегодня все соединения идут через удаленные сервера. Неиграбельно; 3D-аватары. Технически, они существуют... с большим забитым болтом;

Технически, они существуют... с большим забитым болтом; Media Remote. Наследие ТВ-ТВ-ТВ. Технически, оно существует... с большим забитым болтом;

Отказ от дисков и цифровая эра

Диски - это плохо. Издатели теряют до 50% выручки. Цифровые релизы - это хорошо. Издателям не нужно заморачиваться с производством и реализацией. Нам каждый день вливают в уши сие знание. Вот только есть небольшой нюанс, о котором забывают упомянуть. Игровые консоли не существуют в цифровом виде (облака не в счет). Приставки необходимо продавать через розничные сети. В дисковую эру магазины продавали консоли с нулевой наценкой. Они кровно были заинтересованы в максимизации продаж, так как каждая коробка - это потенциальный покупатель диска в ближайшем дворе. Теперь у ритейла нет стимулов к такому сотрудничеству.

Но и это не все. Ты не увидишь рекламу игры, если у тебя нет консоли, а вот диск и стенды в магазине отлично информируют случайного покупателя. Ребенок, увидевший диск с "Человеком-пауком", попросит купить еще и консоль.

День сегодняшний

Фил Спенсер дал большое интервью Polygon. С большим числом разноплановых мыслей. Профильные ресурсы моментально подхватили идеи, начали разносить их в массы. Забавно слушать "экспертные" мнения без подтверждающих фактов. Именно их и будем приводить сегодня, а заодно и вспоминать историю 10 летнего правления главного "балабола" игровой индустрии.

Epic Games Store на консолях Xbox

Революционная мысль и надежда на светлое будущее. Microsoft рассматривает появление сторонних магазинов на своих консолях. Новые игроки рынка подарят конкуренцию и улучшат демографическую ситуацию.

Интересная мысль. Общество с воодушевлением встретила слова главы Xbox. Вот только не до конца понятно, а что с этого будет Тиму Суини? В чем его выгода запускать свой магазин на мертвой платформе? Для тех кто в танке напомню, что магазин требует существенных вливаний на свое развитие. Рекламу. Зазывание клиентов различными плюшками. Скидки. Акции. Но и это не все. Игры для консолей нужно портировать. Тим Суини будет вести переговоры с разработчиками, чтобы выпускать игры на Xbox? По секрету всему свету - Fortnite, Rocket League, Fall Guys и так имеют свой внутриигровой магазин. Тим гребет бабло с Xbox и без геморроя с новым магазином.

Возможно, это тонкий намек, что консольный бизнес хотят продать третьей стороне? Или консоль превращается в персональный компьютер? А может Фил нацелился на новую покупку?

Эксклюзивность игр

Эксклюзивность это плохо. Она не дает гибкости в принятии решений и ограничивает установочную базу игроков. Не буду сравнивать продажи PlayStation (где есть эксклюзивы) с Xbox (где их нет). А вспомню другую пару игровых устройств. Nintendo Switch и Steam Deck. За первые два года жизни было продано 41 и 5 млн устройств соответственно. Роль эксклюзивов - продажа консолей и увеличение установочной базы. Платформодержатели зарабатывают по 30% отчислений с каждой транзакции, а не с продажи собственных игр.

$300 млн на игры - это слишком дорого

Чем больше траты, тем выше риски и порог окупаемости. Дорогие игры - это плохо. Забавная мысль от главы игрового подразделения. Забавность состоит в том, что за 10 лет от Xbox Game Studio не вышло ни одного крупнобюджетного блокбастера. Единственным подходящим под определение "дорого-богато" может быть Call of Duty... Сократят его финансирование?

Почему так дорого? Ответ банален - реклама. Можно выпустить 10 продуктов по $30 млн, только есть проблема. Чем меньше бюджет, тем хуже инструменты для продвижения. Никто не будет размещать рекламу на Таймс-сквер для проекта в пару бубликов.





Люди сидящие на профильных ресурсах - это лишь 10% потенциальных покупателей. Оставшиеся 90% не следят за игровой повесткой. Бывают исключения и какой-нибудь Helldivers 2 выстреливает, но в мире больших денег "случайности" неприемлемы.

Для создания 10 успешных игр по 30 млн нужно 10 студий со своими специалистами в узких областях. Нужны 10 режиссеров и ведущих дизайнеров. Нужно 10 совершенно разных проектов без кальки. Многие помнят, как ругали Ghost Recon: Breakpoint, так как он немножко похож на Tom Clancy’s The Division 2.

Но и тут проблемы не заканчиваются. Чем меньше бюджет у игры, тем больше у нее конкурентов. Чем больше конкурентов, тем выше шанс провалиться.

Рынок консолей не растет

Число активных пользователей долгое время остается на одном и том же уровне. Это сдерживает рост продаж и не дает развиваться игровому направлению. Для увеличения прибыли приходится выжимать больше денег из каждого отдельного пользователя. Мы оставим в стороне макроэкономику и уроки по экстенсивному и интенсивному пути развития.

Тут Фил "немножко" лукавит. Понятие "рост" числа пользователей крайне размытое. У приставок есть особая фишка - это бытовое устройство с длительным периодом поддержки. Когда выходит новое поколение - это не значит, что старое выкидывают в мусорку. На примере закрытия магазина PS3 мы можем официально зафиксировать, что еще много людей сидит на консолях из 2006 года.

Но сейчас идет речь о 8 и 9 поколениях. За это время набрали популярность Free-to-play, обратная совместимость и Cross-platform play. Сегодня нет явной необходимости переходить со старого устройства на новое. Число проданных консолей 8 и 9 поколений необходимо складывать, а не считать отдельно.

А сверху добавим, что при цифровом концлагере с одного аккаунта может играть до 10 человек. Это не диски. Нет необходимости отдирать попу с дивана.

Вместо слов огласим пруфы. Квартальный отчет Sony за 2019 (до пандемии) и 2023 (после пандемии) по форме 10-Q. Более ранние отчеты не доступны и не нужны. Смотрим число подписчиков PlayStation Plus. Стабильный планомерный рост.

Инвесторы

Где-то тут надо поговорить о деньгах. Инвесторы хотят денег. Дорогие игры слишком рискованные и могут не окупиться. Фил переплатил $12 млрд за Activision Blizzard и не может воспользоваться купленными активами в полной мере. Инвесторы расстроены. Они в раздумиях, как лучше всего использовать шампанское в сложившейся ситуации.

Плохому танцору...

Интервью для Polygon выглядит очень странно. Если смотреть на него в "моменте" - то говорит правильные вещи для непросвящённого человека. Но как только вспоминаешь прошлое, то речи выглядят ДИКО. Мы десять лет видим один провал за другим. Мы десять лет наблюдаем, как консоли Xbox катятся в бездну. Это планомерное уничтожение былого величия.

Но интервью ужасает своей нелогичностью. Из него видно, что у Фила Спенсера НЕТ денег на разработку дорогих игр. Он НИКОГДА не разрабатывал дорогих игр, но рассуждает о них. Разговоры об Epic Games Store удивляют... Что мешает снизить комиссию с 30% до 5% и сделать привлекательные условия для издателей? Microsoft Store на ПК - курам на смех. Существует только как предустановленное приложение. Рынок и охват аудитории притянут за уши для красивого словца. А если в уравнение вставить устройства от Nintendo, то магия рушится и без анализа ситуации.

В октябре 2023 года широко обсуждался слух об отказе от консольного подразделения и переход в стан обычного издателя. Это интервью четко показывает, что Фил готовит свою аудиторию к неизбежному.

Sony PlayStation

А теперь самое интересное из интервью. Абсолютно весь разговор прошелся по сильным сторонам японцев. Дорогие игры не нужны. Эксклюзивы не нужны. Роста нет. Буквально три главных пункта и все описывают сильные стороны одной платформы и слабые - другой.