Пока Sony PlayStation идет четким локомотивом вперед, у ее конкурента дела обстоят не так однозначно. Череда странных решений дает основание предпологать и прогнозировать судьбу игровой консоли Microsoft на ближайшее время достаточно точно и однозначно. Сегодня собрал некоторые имеющиеся диспозиции и выкладываю их на суд читателя.

Предисловие

Предсказания - это магия древних времен. Никто не знает своего и чужого будущего. Но есть вещи, которые очевидны. Каждое утро на востоке поднимается солнце. За знойным летом приходит зима. Не надо быть бабой Вангой, чтобы угадать элементарные вещи. У игрового подразделения Microsoft за последние 10 лет все идет по четкому плану строго в низ. Глупость и жадность идут рука об руку. Кто-то еще ожидает "некоторые" сюрпризы и удивительные решения, но розовые очки есть далеко не у всех.

Xbox live gold



За подписочными сервисами будущее. Игровой нетфликс - главная фишка Фила Спенсера. Все усилия маркетологов направлены на продвижение лучшего предложения для геймеров. Xbox - везде и в каждом доме. Простота и доступность на всех платформах. Никакой эксклюзивности и особого отношения. Вот только пользователи консоли обязаны платить налог на онлайн, когда все те же игры есть на ПК и там дополнительная плата не нужна. Более того, сервис конкурента выдает по 3 средненьких игры ежемесячно, а в сервисе зеленых раздач больше нет. Подписка на голову хуже, чем у Sony, а в эру кросплатформенности и доступности геймеры приставок находятся в отдельном гетто. В God of War: Ragnarök поиграть можно только на одной единственной платформе и налог безальтернативный, а вот Senua’s Saga: Hellblade II с первого дня будет доступна везде.



Жадность - именно так можно описать в данной ситуации Xbox. Консольных представителей они держат за плебеев, с которых можно брать дополнительные поборы БЕЗ дополнительных плюшек.

Анонс Xbox series X



12 декабря 2019 года на выставке The Game Awards 2019 года было анонсировано самое мощное игровое устройство. Стоит понимать, что это сезон предновогодних распродаж, когда люди делают самые дорогие подарки в году. Смысла покупать Xbox one S под елочку, когда скоро выйдет ГАРАЗДО более производительная консоль, не было. Это уничтожило праздничные показатели. Это не все. К выходу новой консоли они НЕ приготовили игр, которые покажут всю МОЩЬ нового поколения. Консоль без игр. А параллельно Xbox one X получает постоянную скидку с 500 до 300 долларов США. На полках магазинов до августа 2020 года в широком ассортименте лежали Xbox one X за 300 с играми в комплекте. Пресловутая Xbox one X cyberpunk 2077 эдишен поступила в продажу в апреле 2020 года. Барабанная дробь! В сентябре 2020 года анонсируется Xbox series S за 300 долларов США. Только у новой консоли меньше жесткий диск, меньше видеопамяти, слабее видеоядро, отсутствовал дисковод и в комплекте не шла ТОП ААА игра.



Глупость - именно так можно описать ранний анонс новых консолей Xbox. Предлагать устройство без игр и уничтожать сезон новогодних распродаж может только "гений".

The Game Awards 2023

Microsoft обожает ранние анонсы. Показать красивый мультик - это НЕ выпускать игру. Поклонники "схавают" и перестанут ворчать. После нескольких неудач подряд, зеленые медиа получили приглашение на просмотр "игрового оскара" 2023 года. Абсурдность ситуации в том, что сообщество Xbox объявило бойкот мероприятию и не собиралось его посещать. Более подробно ситуацию рассматривал в этом материале:

The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox

Фанатские паблики пестрили заголовками и предположениями. Приунывшее сообщество взбодрилось и ожидало что-то невероятное. Новые подробности и анонсы. Бомбическое шоу. По итогу объявили дату выхода Senua’s Saga: Hellblade II - ждите в 2024 году... Все крупные проекты от внутренних студий переносились последние 3 года и есть основания полагать, что Ninja Theory поступит также. Анонсировали Blade от Arkane Lyon. Событие ввело меня в ступор. У Фила Спенсера в закромах сотни тайтлов, а они делают проект по чужой интеллектуальной собственности? Более того, игры по фильмам Marvel - это мультиплатформа. Диснею нужен максимальный охват везде и всюду. В то время как Marvel’s Wolverine станет эксклюзивом Sony по кроссплатформенному лицензированию.

Xbox Series S Carbon Black

Загадочное и непонятное явление. 350 долларов США за младшее игровое устройство выглядит немного странно. Два месяца не мог понять "Зачем"? Почему было не снять с продажи старое на 500 Гб и в туже стоимость не добавить новое на 1000 Гб? За последние три года компоненты сильно подешевели. Приятный апгрейд. Пока Sony добавляет к своим консолям бандлы с играми, младшее устройство можно сделать привлекательным с потребительской точки зрения. Пока не вспомнил уроки маркетинга. Это называется "Эффект приманки".

Продавец может стимулировать продажи тех или иных устройств банальным изменением ассортимента товаров. При существовании двух лотов каждый может решить, что ему больше подходит. Посмотреть в свой кошелек и выбрать продукт.

При добавлении промежуточного по цене товара акценты с одного устройства переходят на несколько. В нашем случае - зачем покупать старую S-ку, если появилась чуть более новая чуть дороже. И тут разница в цене со старшей консолью уже не выглядит внушительной. Привлекательность более дорогого лота существенно возрастает. Carbon Black выступает той самой приманкой. Microsoft стимулирует продажи старших ящиков в ущерб младшим. Пройдохи сливают младшую консоль. Можно было бы сказать - это дикие фантазии человека из интернета, но давайте продолжим существующий расклад.

Новогодняя распродажа 2023 года

Привожу скриншот с американской версии Amazon. Как видим стоимость старшей консоли 400 американских долларов. Стоит отметить - это БЕЗ скидки. С бонусами от самого магазина вы можете забрать устройство за 320 американских денег. Помните, что Carbon Black была анонсирована за 350? У вас еще есть сомнения, что ценник специально завысили для стимуляции старшего устройства?

Для примера приведу в том же магазине ценник на всем знакомое изделие, чтобы не было сомнений в "сливе". И то что это не "консерва" вынутая из неведомых глубин - смотрим на дату отправки товара. Оба скриншота делались 9 декабря 2023 года.

Nintendo Switch 2

Ни для кого не секрет, что в 2024 году должна выйти новая портативная консоль для мареобоев и зельдафилов. Производительность мобильного устройства приближается к 6 терафлоп. Наиболее вероятный чип - это T239 с примерной производительностью как у RTX 3050 с корректировкой в сторону уменьшения за счет снижения частот и энергопотребления. При таких вводных ее производительность выше чем у Xbox series S. Ценник рассматривается в 300-350 американских долларов, что раздавит и оставит мокрое место от консолей Microsoft.

Покупка Activision Blizzard

Помимо самой покупки, есть четыре серьезные проблемы, которые подорвут игровое направление Microsoft:

Обязательства перед Sony по выпуску CoD на ее платформе; Обязательства перед Nintendo по выпуску CoD на ее платформе; PlayStation больше не будет вливать сотни миллионов долларов в раскрутку Call of Duty; Не закрытые вопросы с Федеральной торговой комиссией США;

Незначительные вопросы упираются в возврат 69 млрд долларов потраченных на сделку. Загадка о том: "Это PlayStation популярна, потому что на ней есть стрелялка от Бобби Котика или Call of Duty популярна, потому что Sony вваливает много денег в продвижение игры" выползает на первый план.

Фанаты долго рассказывали про "чемоданы". Очень странно. У Microsoft денег в 20 раз больше, но на чемоданы денег нет? Забавные комментарии от просвещенной публики, у Sony установочная база больше и ей проще договорится. Почему забавная? Нам изо дня в день рассказывают, что Xbox - это не консоли. Xbox - это экосистема. Не имеет значения сколько продано консолей. Но как только дело доходит до конкретных ситуаций - так число устройств выскакивает из пустоты. Облачный гейминг, персональные компьютеры резко исчезают. За 2023 год вышло 27 проектов на PS5 с эксклюзивностью а 6-12 месяц. Разработчики не спешат создавать порты для Xbox. Число таких игр будет только рости. Рентабельность на Xbox ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже и можно уйти в минус.

Что будет в 2024 году

Избавление от младшей Xbox seroes S. Некоторые горячие головы нам долго рассказывали про: "Microsoft не выгодно избавляться от огромной аудитории". Интересно, а что по этому поводу думают владельцы сенсоров Kinect 2.0? Их доля была не 75%. Это обязательная приблуда и ею обладали 100% пользователей Xbox. Дела давно минувших дней? Вам нужен яркий неоспоримо важный аргумент из дня сегодняшнего?

Hi-Fi RUSH не вышел на консолях Xbox one. Microsoft ничто не помешало избавиться от 50 млн пользователей игровой приставки предыдущей итерации. Вот вам официальные системные требования для Hogwarts Legacy и самой успешной игры от Tango Gameworks.

i7-8700+RX5700+16gb против i5-6500+RX560+8gb

Мультяшная аркада великолепно могла запускаться на старых изделиях. Кудесники из Avalanche Software смогли запустить приключения волшебника не только на восьмом поколении, но и на убогих Nintendo Switch. Чувствуете подход?

С финансовой точки зрения Xbox series S не выгодно поддерживать и большая корпорация начнет прятать устройство с глаз долой. В 2023 году подавляющее число проектов выходило на старых приставках и отсталость не проявлялась в должной мере. Некоторые разработчики тихо роптали, пока не вышла Baldur’s Gate 3. С каждым днем таких вариантов будет больше. Патовая ситуация и Фил Спенсер УЖЕ начал действовать. Ценник ярко демонстрирует какие приоритеты на ближайшие годы. На одной чаше весов - массовая консоль с минимальным числом новых игр, на другой - высокие продажи на небольшую аудиторию. Xbox не в состоянии наполнить библиотеку первоклассными проектами. Ему жизненно необходимы сторонние разработчики. Шоу Джеффа Кили показало, что у Microsoft нет пороха в пороховницах. Нет ВАУ эффекта ине вызывает желания кидать деньги в монитор. Безумно популярная Nintendo Switch 2 обнулит бюджетный сегмент и продажи в нем. У Xbox series S нет ни малейшего шанса и от нее надо избавляться любой ценой.

Xbox Keystone

Мало кто слышал об этом явлении. Облачная консоль за мало денег. Только слухи без подтверждений. По моему личному мнению - это и есть Xbox series S.

Официально считается, что проект Scarlett - это две консоли. Старшая X и младшая S. Только на презентации не было упоминания младшей. Она появилась значительно позже. Урезанные характеристики четко показывают, что она СЛИШКОМ сильно отставала от дорогого варианта и нацеливалась на альтернативный сегмент. Именно в этот момент шел бум облачных игр.

Консоль, что сможет запускать FIFA самостоятельно и ТОПовые игры из облака. Вариант показавший свою состоятельность на Nintendo Switch. Маленький жесткий диск, отсутствие привода, малый объем памяти - именно эти компоненты не нужны в облаке, но достаточны для сессионок-долгожителей. Экспериментальная консоль для пары человек.

Но что-то пошло не так. Sony представили две консоли за 400 и 500 долларов США. В 2020 году все аналитики склонялись к себестоимости устройства минимум в 600 зеленых бумажек и такой демпинг был безумием. Нужна была затычка, коей и стало "гибридное" облачное устройство. Маркетинг сменил акценты и недоконсоль стала самостоятельным творением. Пандемия и майнинг усугубили вопрос. Камень на шее, который нужно сбросить. Отбивать вложения и выходить в плюс.

В 2024 году начнется процесс избавления от хвостов и неликвида. Зачатки видим уже сейчас.