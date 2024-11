Игра Stalker 2: Heart of Chornobyl отчаянно пытается убить вас на каждом шагу и часто это ей удается. Некоторые смерти бесславны: бандит может выстрелить в вас, когда вы отвернетесь, или стая диких собак решит сделать вас своим обедом. Но немногие из его постапокалиптических опасностей столь же драматичны или смертоносны, как выбросы, штормы псионической энергии, которые окрашивают небо в кроваво-красный цвет и сотрясают мир так сильно, что вы подумаете, что он разваливается. Не успеете попасть в помещение до того, как начнется выброс и ваша жизнь будет измеряться секундами.

Эти выбросы смертоносны, да, но они также гипнотически красивы. Укрывшись на заброшенной заправке, я не мог удержаться, чтобы не подкрасться к открытому окну и не понаблюдать, как его красные оттенки и полосы молний прочесывают землю. Из-за перестрелки с враждебными мусорщиками у меня осталось мало припасов и я сидел и наблюдал за яростью выбросов, планируя свой следующий шаг. В такие моменты (и их много) атмосфера Stalker 2 несравненна. Но стыдно - искренне, душераздирающе стыдно - что ошибки и технические проблемы разрушают это погружение на каждом шагу, делая эту лучшую, но самую сломанную игру, в которую я играл за весь год мало играбельной.

Вам не обязательно играть в предыдущие игры серии «Сталкер», чтобы погрузиться в Heart of Chernobyl, но новички в Зоне обнаружат, что ее жестокость это их испытание. Это касается вдвойне главного героя Скифа, чья первая вылазка в Зону заканчивается тем, что он попадает в засаду и остается умирать.

Хотя ваша конечная цель - добиться справедливости в отношении напавших на Скифа и раскрыть секреты Зоны, просто выжить - гораздо более насущная проблема. Когда игра начинается всерьез, у вас есть только пистолет и немного пуль, чтобы вооружиться; вместе с горсткой болтов, используемых для обнаружения миниатюрных неестественных катастроф, называемых аномалиями. Добавьте сюда бродячих бандитов, мутировавшую дикую природу, враждующие фракции и случайного монстра который готов вас уничтожить пси энергией, и этот мало внушающий доверия ПМ всегда будет готов к работе. Что касается Скифа, он умрет всего от пары выстрелов, ему нужно регулярно питаться, и его бедные мозги могут быть расплавлены упомянутыми психическими ужасами.

Эта уязвимость делает бой напряженным и нервным. Сражаться с людьми означает постоянно входить и выходить из укрытия, торопливо пытаться выстрелить в голову, при этом один глаз прикован к полоске здоровья, чтобы следить за кровоточащими ранами. Но по большей части соперники-сталкеры и бандиты такие же хрупкие, как и вы. В начале игры это приводит к некоторым мрачно удовлетворяющим перестрелкам, которые заканчиваются за считанные секунды - даже спустя тридцать часов я все еще ухмыляюсь, вспоминая, как убил четырех бандитов дешевым пистолетом, прежде чем кто-либо из них успел выстрелить в ответ. Позже, когда все носят крутую броню и оружие военного уровня, перестрелки, как правило, длятся немного дольше - их исход определяется умным маневрированием, а не только тем, кто быстрее выхватит оружие. Но они остаются жестоко сложными и вы часто переживете столкновение, удивляясь, как вы всё еще стоите.

Это захватывающая дух сюжетная линия, которая делает перестрелки в Stalker лучшими в своем классе, но сражаться с мутантами гораздо менее весело. Отбиваться от их атак ближнего боя - это вялая игра в «бей крота», поскольку более мелкие враги, такие как дикие собаки или крысы, часто будут ранить ваши ноги и убегать после атаки. Сражение с кровососами с его щупальцами должно быть более захватывающим, но на самом деле ты тратишь намного больше пуль, когда он становится невидимыми между ударами.

Эти встречи кажутся еще более резкими, потому что они проходят в одном из самых захватывающих открытых миров в шестьдесят квадратных километра бесшовно сделанного мира, которые я когда-либо исследовал. Радиация и псионическая энергия исказили весь ландшафт новыми и драматичными способами: между зелеными кустарниками и топкими болотами находятся маковые поля, которые убаюкивают посетителей вечным сном, обширные багровые леса и давно заброшенные брутальные бетонные здания. Это предательски красиво, так как Зона усеяна аномалиями — искаженными карманами энергии, которые могут подбросить вас, как тряпичную куклу, поджечь все в радиусе действия или ударить вас электричеством. Так же, как ваш счетчик Гейгера с треском оживает, когда уровень радиации высок, второе устройство издает звуковой сигнал, когда аномалия приближается. Это значит, что вы никогда не сможете полностью потерять бдительность, и в результате вы будете бродить по Зоне с осторожным восхищением, разглядывая ее виды и нервно высматривая характерные колебания воздуха, которые могли бы означать аномалию.

Мир зоны достаточно захватывающий, чтобы вы начали ценить путешествие больше, чем пункт назначения, а их много. Помимо основного квеста Stalker 2, вы можете найти побочные квесты как в своих путешествиях, так и в поселениях, где товарищи-сталкеры могут попросить вас о помощи или бармены могут предложить вам типовую работу за вознаграждение. Есть практический элемент в выполнении дополнительных миссий: деньги. Цифровую валюту Зоны, купоны, трудно найти, но они необходимы для того, чтобы оставаться упакованным высококачественными боеприпасами и улучшенным снаряжением. В какой-то момент я думал, что накопил достаточно боеприпасов, лекарств и еды, чтобы дойти до новой цели, но когда враги в лучшей броне и более сильные мутанты начали появляться чаще, я все это израсходовал и понял, что более дешевые боеприпасы, которых у меня все еще было много, больше не выполняют свою работу так эффективно.

Это приводит к прекрасному балансу, когда вам, вероятно, захочется взяться за несколько случайных работ каждый раз, когда вы находите новый город. Это отчасти для того, чтобы у вас были деньги на оплату дополнительных припасов и ремонт снаряжения, которое слишком быстро изнашивается, но также и потому, что многие из дополнительных миссий просто фантастические. Один из моих любимых моментов в игре связан с помощью по спасению города, который я полюбил, прибыв как раз вовремя, чтобы помочь отбиться от нападавших в отчаянной перестрелке, прежде чем присоединиться к его жителям, чтобы подготовиться к следующей волне монстров. Несмотря на всю серьезность основной сюжетной миссии, это было совершенно необязательно. То же самое можно сказать и о небольших работах, таких как убийство воров поблизости или извлечение ценностей, которые являются хорошим поводом исследовать уголки Зоны, мимо которых вы могли бы пройти.

Однако настоящая драма происходит из-за основного квеста Stalker 2. Многочисленные фракции воюют за будущее региона и вам нужно будет определить, как это будет проходить через разветвленную историю. The Ward - это кучка военизированных радикалов, которые хотят навсегда избавить мир от The Zone, в то время как Spark - менее организованная группа Сталкеров - это хранители The Zone они воюют за ее сохранение. Добавьте сюда этически сомнительных ученых с «материка» и коммуну бывших оккультистов и появится множество планов, которые соперничают за преданность Скифа. Вам часто приходится выбирать между этими группами и эти решения имеют ощутимые последствия. После того, как я разозлил The Ward, я не мог безопасно путешествовать в определенные области, в то время как их блуждающие патрули по всему миру пытались убить меня в любом месте. Даже пара коварных членов Spark, с которыми мне предстояло работать, попытались устроить засаду и убить меня, просто потому, что я помог The Ward однажды, намного раньше в игре. Stalker 2 отлично справляется с распознаванием ваших выборов и разветвлением основного квеста вокруг них, а сама The Zone ощущается более оживленной из-за постоянных столкновений ее фракций.

К сожалению, многочисленные подвиги Stalker сдерживаются ошеломляющим количеством ошибок, из-за которых рекомендовать его в его текущем состоянии невероятно сложно. На каждом шагу есть что-то, что нарушает ваше погружение. Проблемы со звуком мучили меня во время прохождения, так как шаги исчезали, шумы появлялись и исчезали, а мое оружие постоянно переставало издавать какие-либо звуки. Тела и разрозненный хлам часто с шумом проносятся вокруг зданий, убивая любое напряжение в котором держит вас игра и которое вы должны чувствовать. Враги телепортировались с места на место в перестрелках или замирали и ждали, когда я их пристрелю, иногда появляясь под землей или внутри недоступных зданий. Последняя проблема сломала для меня несколько квестов, так как задания по убийству НПС в одной локации были невыполнимы.

Проблемы с ИИ становились все более заметными по мере того, как я углублялся в Stalker, так как многие враги, казалось, забывали, что они должны были убивать меня. Эти ошибки также мешают определить, когда что-то работает: есть ли еще убиваемый враг, которого я не нашел для этого квеста, или мистер Сталкер решил снова стать единым с бетонной стеной? Аналогично, обнаружение ИИ колеблется между ястребиной бдительностью и преднамеренным невежеством, что делает бессмысленной надежду на скрытность.

Как человек, обожающий оригинальную трилогию Stalker, я слишком хорошо знаком с проблемами зависания и нестабильности. Но у Stalker 2 в его нынешнем состоянии слишком много проблем, чтобы их игнорировать. Стоит отметить, что в разработке находится патч первого дня, поэтому некоторые из этих проблем могут быть уже исправлены к запуску, но, учитывая, что я могу дать рекомендацию только на основе своей игры, сложно предложить кому-либо отправиться в Зону, не зная, что его ждет. Даже с этими ошибками Stalker 2 — лучший хардкорный шутер на выживание, в который я играл, ни что не может сравниться с красотой или мрачностью Зоны. И мой совет – дайте немного времени игре Stalker 2, чтобы привести все порядок исправить недоделки и баги и вы сможете испытать новые эмоции от прохождения игры.