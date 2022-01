Оглавление

Вступление

Вот и время затишья перед бурей. Распродажи прошли, ведущие издания свои порции «ничего» главным играм раздали. Пройдёт месяц, и вновь начнут кипеть страсти: кто-то очарует, а кто-то не оправдает надежд. Воспользуемся передышкой, чтобы окончательно распрощаться с 2021 годом и робко окинем взором год уже настоящий.

Экстра-акт: надо было шевелиться, Плотва!

Да здравствуют вопиющая посредственность и жгучая вторичность! Без хотя бы мимолётного упоминания о гадких утятах впечатления от прошедшего года были бы неполными. Вообще, называть данных лауреатов гадкими не совсем верно, да и крякать они не умеют, но тем не менее…

03. BIOMUTANT

Дебютный проект Experiment 101 не обвинить в недостатке идей: необычная концепция мира, подача через закадровый голос сказителя, система враждующих фракций, широкий выбор оружия и боевых приёмов. Но работают задумки только на бумаге, ибо суть всё равно сводится к беготне по пустой карте, захвату территорий и утомительным сражениям. Да и диалоги ввиду той своеобразной подачи кажутся затянутыми. Первый блин студии — не совсем комом, но и на подвиг не тянет.

02. FAR CRY 6

Серия давно прослыла театром абсурда, работающим на контрастах и смелых находках. Но на этот раз схема дала сбой. Декорации: банальные тропики. Завязка конфликта: банальная революция. И даже злодей: просто суровый диктатор без той искорки, выделяющей главгадов прошлых частей. Пусть формула не изменилась, — это по-прежнему добротный аттракцион с обилием занятий и развлечений, — у игры нет ни одного козыря в рукаве; ей нечем удивлять. А петушиными боями сыт не будешь.

01. KING’S BOUNTY II

Вместо волшебной и добродушной сказки — типичное средневековое фэнтези, где глазу не за что зацепиться. Вместо лихого сбора ценностей под носом вражин на компактных картах — муторная беготня от третьего лица с решением однообразных загадок. Сражения стали походить на «Кодекс войны», что… даже хорошо! Но чудовищный интерфейс, визуал и анимации уровня первого «Ведьмака», а также непомерное затягивание времени обрекают и без того спорное переосмысление на забвение.

Информационная пауза

Удивительна судьба серии Age of Empires, а точнее, второй её части. Родилась игра в конце тысячелетия, на заре золотого века стратегий, и два раза была перевыпущена: сначала в 2013 году под заголовком HD Edition, затем в 2019 как Definitive Edition. На данный момент «двойка» с учётом всех её редакций по единовременному онлайну превосходит даже продолжение от Relic, вышедшее осенью!

Но самое поразительное: к ней до сих пор, спустя более чем 20 лет после первого выпуска, выходят дополнения с новыми нациями и наборами заданий! Только в 2021 году увидели свет два DLC — Lords of the West и Dawn of the Dukes. Сейчас в игре больше 30 (!) кампаний в разных уголках мира и около 40 народностей. Бездонная бочка контента, и вряд ли создатели на этом остановятся.

Акт III: Лучшие игры 2021 года

Обычно пятёрка достойнейших набирается к наступлению осени, но на этот раз сразу три места до последнего оставались вакантными. Одни проекты не смогли впечатлить, другие вовсе не вышли. На безрыбье пришлось понизить требования и предаться поиску незамеченных ранее бриллиантов.

05. IT TAKES TWO

Игры для совместного досуга существуют десятки лет, но обычно взаимодействия в них либо нет вообще, и вы просто месите зомби или зачищаете карту в два или четыре ствола, либо оно сводится к примитивным задачкам в духе «синхронно нажмите кнопки, чтобы открыть двери». Новый проект Hazelight не такой: все механики в нём заточены под двоих, и в ином формате нежизнеспособны.

Но уникальна концепция тем, что в её основе тандем «он+она». Главные герои — муж и жена, чьи отношения близки к расколу. Оба превращаются в куклы, и теперь по научению некоей «книги любви» вынуждены проходить испытания в знакомых бытовых декорациях дома и двора. Очевидно, авторы так пытаются донести, что порознь мы ничто, и только вместе в состоянии свернуть горы.

Не исключено, что игра и впрямь может укрепить союз, если проходить её со второй половинкой. Или проверить этот союз на прочность, ведь здесь требуется слаженная работа, иногда до секунды выверенная последовательность действий, а когда что-то идёт не так — велик соблазн обвинить партнёра. Научиться понимать друг друга надо не только героям, но и самим игрокам!

Как игра It Takes Two — это винегрет из всего. Временами боевик, порой гонки с препятствиями, но в основном бы бегаете, прыгаете и решаете загадки: где-то проложить путь, где-то притянуться. У каждого из пары свои инструменты, потому и отвечает каждый за свои задачи. Окружение весьма разнообразно и живописно, разве что продолжительность в 10-12 часов может под конец утомить.

04. RESIDENT EVIL: VILLAGE

Трудно дать краткое и ёмкое определение творенью Capcom. Это не ужасы — пугают здесь не то чтобы активно. Это не выживание, ведь подача отчасти линейная, а такого живчика как Итан Уинтерс ещё поискать. Это и не боевик ввиду извечной нехватки патронов. Игра скорее про грамотный размен ресурсов на продвижение по сюжету, где важно тщательно обшаривать места, особо не подставляясь.

В новой «Обители» больше свободы: все дороги в ней ведут в деревню, куда вы постоянно возвращаетесь после вылазок в другие области вроде старинного замка, заброшенного имения или подземной фабрики. Элементы метроидвании позволяют лучше подготовиться к будущим испытаниям и самому регулировать темп прохождения, да и собирателям в такой глуши есть чем поживиться.

Если седьмая часть задавала серии новый курс, то Village возвращает к корням, вбирая лучшее из предшественниц. Сельский антураж напоминает о Resident Evil 4 и отчасти Revelations 2, а богатые чертоги леди Димитреску — декорации из самого оригинала. Не обошлось без оригинальных сегментов вроде дома кукольницы, а вот в чистокровный тир игра благоразумно не спешит превращаться.

Продолжить банкет можно в режиме «Наёмники», отстреливая уродцев на время с применением различных модификаторов. Похоже на «Рейд» из «Откровений», но прогрессия упрощена, так что воспринимайте эти испытания как тренировку в стрельбе перед штурмом кампании на наивысшей сложности. Всю Village не назовёшь сенсацией, но в рамках франшизы это образцовое продолжение.

03. PATHFINDER: WRATH OF THE RIGHTEOUS

Студия Owlcat Games отчасти пошла по пути Larian с их продолжением Divinity: Original Sin. Тоже отказалась от размеренного повествования с налётом гротеска в пользу очередной саги об Избранном и эпическом спасении мира от демонов. Тоже провела большую работу над ошибками, перетряхнула механики, и тоже, как в первый раз, не смогла совладать с амбициями, чтобы отладить игру до релиза.

В Kingmaker мы занимались политикой и обустраивали собственное королевство, а здесь — ведём за собой людей в последний Крестовый поход против Мировой язвы. Проект базируется на той же настолке, но другом её модуле. О высоком пороге вхождения ходят легенды, но не отчаивайтесь: многие вещи в продолжении упростили, а на «нормальной» сложности в тонкости можно не вникать.

Игра восхищает гибкостью, позволяя вылепить персонажа самых невероятных сочетаний, хоть и не факт, что ваши полуорк паладин или кицунэ инквизитор окажутся дееспособными. Но форменного безумия добавляет система мифических путей: принимая решения, вы приобретаете нечто вроде наклонностей (ангел, лич, эон, трикстер). Стать «демоном» и пойти войной на демонов, — каково, а?

Диалоги показались мне менее изящными, чем в первой части, но сама история не совсем банальна: основные и второстепенные арки не подкачали. Да и некоторые мифические пути круто изменяют игровой опыт, почти на уровне отыгрыша малкавиан из Bloodlines. По этой причине не стоит ждать выпуска гипотетической Definitive Edition, ибо вы наверняка и так решитесь на повторный заход.

02. TALES OF ARISE

Известная в узких кругах ЯПСИ от Namco Bandai созрела, наконец, для того, чтобы ворваться в высшую лигу. Она опрятно выглядит и не так сильно пугает громоздкими меню, оставаясь верной собственной формуле, которой уже четверть века. Но именно в этой части повеяло переменами, и серия под гнётом времени начала избавляться от устаревших и уже едва работающих механик.

Основа «Сказаний» неизменна: отряд пёстрых персонажей сплачивается ради некоей цели — в нашем случае это освобождение целой планеты от захватчиков. Но сюжет здесь вторичен, и куда интереснее следить за отношениями между товарищами: они шутят, спорят, участвуют в комичных сценках, причём ведут себя настолько естественно, что в их искренности ни на миг не сомневаешься.

Настоящий прорыв случился в боевой системе. Драки теперь сильнее заточены на скорость реакции за счёт уклонения и контрудара, что в теории позволяет в одиночку сражать превосходящих по силе врагов. Но это скорее опция, а строить тактику будете исходя из выбранных навыков и умелого применения усиленных ударов спутников, а также зрелищных парных добиваний и режима сверхсилы.

Подкупает Arise и тем, что в ней нет ничего лишнего. Порой кажется, что даже слишком всё сосредоточено на истории, и хочется передохну́ть пару часов, скитаясь по уже пройденным местам, но лишь изредка в побочных заданиях нас просят вернуться и убить какую-то сильную тварь. Выручают бои на арене и рыбалка, и всё ж хотелось, чтобы в продолжениях ассортимент занятий расширили.

01. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ MARVEL

Развязное крупнокалиберное сугубо сюжетное приключение? От создателей Deus Ex? На этапе анонса проект вызвал массу полемики, и тогда мало кто мог вообразить, что речь о главном событии года. Мне самому горько осознавать, что Eidos всё ещё не дали добро на разработку завершающей части трилогии Адама Дженсена, но в то же время отрадно видеть, что монреальцы по-прежнему в ударе.

Создатели взяли за основу комикс, так что с фильмами Джеймса Ганна новая история не связана. Отряд «Стражей» во главе с Питером Квиллом по обыкновению ввязывается в рискованную авантюру, затем в ещё одну, пока на кону не окажется судьба всего живого. По ходу приключений разношерстной команде предстоит не только разобраться с навалившимися бедами, но и по-настоящему сплотиться.

Игра линейна от начала и до конца, но это компенсируется двадцатичасовым хронометражем и невиданной насыщенностью. Персонажи не затыкаются ни на минуту: травят байки, иронизируют, ругаются («вмять!»), реагируют чуть ли не на все ваши действия, даже если просто стоите на месте или забрели в какой-нибудь тупичок. Это создаёт ощущение присутствия, не сравнимое вообще ни с чем.

Боевая система получилась… экспериментальной, если не сказать — на любителя. Играем за Звёздного Лорда, а спутникам просто отдаём приказы. Стрельба заточена под автоприцеливание похлеще RDR2, а ближе к середине драки сведутся к бездумному прожатию всех доступных навыков. Что не мешает наслаждаться этим «летним блокбастером», практически единственным в 2021 году.

Акт IV: Самые интригующие в 2022 году

Страшный год грядёт… для кошельков и свободного времени. И фаворитов выделить трудно, когда этой роли достойны почти все. Дабы не повторяться, здесь не будут упомянуты «Хогвартс: Наследие», Horizon: Forbidden West и Baldur’s Gate III — в назидание за «прогул» 2021 года. Но и без них списочек наберётся многообещающий.

Dying Light 2: Stay Human (4 февраля, Steam)

Годы в производственном аду вынудили Techland отказаться от части амбициозных задумок, да и увольнение Криса Авеллона подмочило репутацию студии. Сейчас проект видится просто логичным развитием идей первой части: паркур подтянули, персонажей сделали менее плоскими, да и механика захвата и распределения городских построек всё-таки будет, пусть и в облегчённом виде. Пугают разве что масштабы нового города — как бы всё не свелось в итоге к захвату карты по аналогии с Mafia III.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Elden Ring (25 февраля, Steam)

Отцы Dark Souls вознамерились встряхнуть знакомую концепцию. Игра встретит нас большим открытым миром, где позволят странствовать и сражаться верхом, станет гибче в сражениях за счёт контрудара и блока двуручным оружием. По бета-версии очевидно, что поклонникам From Software нечего опасаться, кроме традиционно смертоносных врагов. Но всё ещё не ясна роль Джорджа Мартина в проекте: либо писателя привлекли ради рекламы, либо его «почерк» раскроется уже в полной версии.

Прогноз: 8 («Отлично»).

Tiny Tina's Wonderlands (25 марта, Steam)

Новый боевик во вселенной Borderlands представляется бальзамом после пресноватой третьей части, ведь создаётся он по лекалам лучшего DLC для «двойки». Повзрослевшая крошка Тина вновь созывает друзей зарубиться в настолку, а нам в роли очередной четвёрки героев предстоит окунуться в знакомый мир подземелий, драконов и безбашенности. Не ждём откровений, но по части высмеивания ролевых штампов Gearbox должны оттянуться. Стрельба, добыча, дурачества — чего ещё желать?

Прогноз: 7 («Хорошо»).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (28 апреля, Steam)

Не нуждается в дополнительном представлении. Жаль, вероятность выхода не то что весной, а просто в 2022 году крайне мала.

Прогноз: 8 («Отлично»).

Saints Row (23 августа, Epic Store)

Ещё одна серия возвращается к истокам, но поскольку только к третьей части она превратилась в нечто самобытное, откат к формату дешёвого GTA-клона вызывает много вопросов. Новые герои не блещут даже на фоне Agents of Mayhem, но вот градус безумия прошлых частей Volition клянутся не понижать. Помимо города, карта будет охватывать обширную сельскую местность. Внешне игра похорошеет (движок тоже новый), но прорыва ждать не приходится. Надежда умирает последней?

Прогноз: 6 («Неплохо»).

Starfield (11 ноября, Steam)

Можно не сомневаться, что у Bethesda получится «Skyrim в космосе» — компания всю жизнь тяготеет к размашистым песочницам с прицелом на сотню часов и больше. Вопрос в формате этой песочницы: пошли ли авторы по пути The Outer Worlds с её небольшими областями на разных планетах или замахнулись на что-то вроде No Man’s Sky с межзвёздными перелётами и подлинной свободой? Учитывая внушительный срок разработки, перенос вряд ли состоится, так что узнаем в конце осени.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2022, Nintendo Switch)

В авангарде «красных» снова должен выступить Линк, бросив вызов очередной угрозе Хайрула. У игры ещё нет подзаголовка, но уже известно, что герой научится изменять состояние предметов во времени наподобие Singularity и просачиваться сквозь ландшафт при помощи особых порталов. Карта расширится вверх: появятся парящие острова, и важную роль сыграют приёмы в свободном падении. Серия развивается, обрастая оригинальными механиками, но закончат ли проект до конца года?

Прогноз: 9 («Великолепно»).

Darkest Dungeon 2 (2022, Epic Store)

Очень странный курс избрали Red Hook. Количество классов уменьшилось раза в два, вылазки стали более линейными и продолжительными, причём больше не взять двух или больше одинаковых героев. Акцент сместился на персоналии: теперь у боевой четвёрки формируются отношения друг к дружке, что даёт различные усиления или штрафы в бою. Вместо города прокачивается сферический профиль. За год раннего доступа ещё многое изменится, но сам костяк пока не внушает надежд.

Прогноз: 6 («Неплохо»).

Заключение

Список далеко не полный, ибо не все ещё определились с датами. Успеют ли Massive доделать проект по «Аватару»? Подадут ли признаки жизни создатели Hollow Knight: Silksong? Как скоро объявят о неизбежном сдвиге God of War: Ragnarok на 2023? Время покажет. А засим итоги года можно считать закрытыми!

Виталий Красновид aka Dezintegration

