Как сообщает издание Hartpunkt, израильская компания уже ведёт переговоры с немецкими партнёрами

Компания Elbit Systems (Израиль) планирует сделать Германию своим европейским центром по производству ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) EuroPULS, являющихся специальной модификацией израильской системы для рынка Европы. Об этом сообщает издание Hartpunkt. Источник изображения: Elbit SystemsУчитывая, что кроме Германии израильские РСЗО заказывают Дания и Нидерланды, израильской компании необходимо наладить производство ракет в Европе, чтобы удовлетворить потребности европейских стран в этом вооружении. В материале издания говорится, что представители Elbit Systems во время мероприятия в Израиле подтвердили свои планы наладить производство этих ракет в Германии.

В настоящее время Elbit Systems ведёт переговоры с немецкими компаниями в поисках партнёра, с которым можно создать совместное предприятие на территории Германии. Вероятнее всего, этим партнёром будет либо Diehl Defence, либо KNDS Deutschland, поскольку израильская компания ранее подписывала с ними соглашения о сотрудничестве. По данным Hartpunkt, сотрудничество также возможно с компанией MBDA Deutschland. Во всех сценариях Elbit Systems возьмёт на себя основные обязательства по организации производственных линий в Германии.