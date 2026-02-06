В этих целях шведские власти подписывают контракт для выполнения работ по продлению срока эксплуатации

Управление по оборонным закупкам при Министерстве обороны Швеции (FMV) подписало контракт с компанией HB Utveckling AB на выполнение работ, связанных с продлением срока эксплуатации боевой машины пехоты (БМП) CV90 во всех существующих конфигурациях. Общая стоимость контракта составляет около 335 миллионов шведских крон (около 37,1 миллиона долларов). Источник изображения: Вооружённые силы ШвецииКонтракт предусматривает различные пакеты технического обслуживания и заказ необходимого оборудования до 2031 года. Предполагается, что после выполнения всех работ парк БМП CV90 сможет продолжать использоваться шведскими вооружёнными силами вплоть до 2045 года.

Руководитель одного из подразделений FMV Йонас Лотсне подчеркнул, что почти 20% сотрудников ведомства занимаются именно техническим обслуживанием вооружений.

CV90 в модификации Strf 9040 была поставлена Вооружённым силам Швеции ещё в 1994 году. В настоящее время шведская армия имеет на своём вооружении 499 БМП данного типа. В 2024 году Стокгольм заключил контракт на поставку дополнительных 50 БМП, поскольку часть из имеющихся была поставлена иностранному государству.