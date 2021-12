Оглавление

Вступление

Этот дивный год почти позади. Едва ли плохой, но и не то чтобы хороший. Слишком уж бедный на события в игровой индустрии, от чего для многих он наверняка стал годом закрытия «хвостов»: кто-то впервые окунулся в мир «Ведьмака», иные, наконец, решились отправиться в путешествие по фронтиру в Red Dead Redemption 2 или вовсе открыли для себя новые страсти и увлечения.

Обилие впечатлений, индивидуальных для каждого, и недоступных остальным. Тем сложнее подвести некую общую черту под событиями прошедшими. Тем интереснее их найти.

Коротко о главном…

Самый ёмкий вердикт 2021 году: ничего не изменилось. Год назад мы ждали, когда же консоли и видеокарты вернутся на полки магазинов, и… продолжаем ждать. Желали обновлений Cyberpunk 2077, и желаем их по-прежнему. Как те вампиры, соблюдали «маскарад» в общественных местах, и до сих пор ему следуем, ибо человечество не торопится побеждать угрозу мирового масштаба.

Студии с переменным успехом адаптировались к новой реальности. Инди-сегмент относительно легко справился с издержками вроде перехода на «удалёнку», а вот мастодонты оказались в патовом положении, когда оставалось либо переносить проект, либо выпускать заведомо сырой продукт. Увы, конвейер скрипел и разваливался на ходу, но исправно заваливал рынок ширпотребом.

Зияющие дыры в Cyberpunk 2077 закрыли ещё в прошлом декабре, но весь 2021 год в актив разработчикам записать сложно.

Всё же «польская история» научила уму-разуму. Иронично, что именно CD Projekt косвенно обеспечила нам убойный 2022 год, ибо часть крупных игроков решила перестраховаться и взяла отсрочку для полировки проектов, а часть последует изначальным планам. По моим прикидкам, уже к весне наступающий год переплюнет вялого предшественника по числу знаменательных релизов.

Вот настолько незначительными кажутся прошедшие двенадцать месяцев, что уже тянет заглянуть в будущее. Словно DLC к прошлому временному отрезку, данному лишь для того, чтобы человек мог притормозить, перевести дух и разобраться с делами. Но пауза явно подходит к концу: уж если на спортивные мероприятия начали пускать зрителей, ждём и возврат Е3 к живому формату?

Ареол загадочности вокруг Elden Ring рассеялся: те же «Тёмные души», и даже не в профиль. Другого от From Software, впрочем, и не ждали.

Пугающего размаха приобретает цензура на мнение в интернете, когда спорное высказывание или просто согласие с ним может стоить человеку рабочего места, а то и поставить крест на карьере. Даже Оруэлл или Брэдбери с их богатым воображением едва ли могли предположить, что в наш век «прогрессивный» Запад сотворит то чудовище, что принято именовать «культурой отмены».

Тем страннее наблюдать за ростом агрессии в сторону игр и разработчиков, словно порицание — единственный способ выказать протест. Народ готов петушиться в соцсетях по малейшему поводу, вплоть до осуждения подарков на годовщину в онлайн-игре, воспринимая их как должное. Как тут не процитировать «Фауста» Гёте: «Более свойственно спеси надутой, лаять на то, что превыше её».

Главным событием года грядущего могла стать, разумеется, S.T.A.L.K.E.R. 2. Но неужели кто-то верит, что её хотя бы раз не перенесут?

Дефицит полупроводников не позволил Sony и Microsoft соревноваться в полную силу, что на руку скорее «зелёным», ибо часть потребителей вынужденно выбирает Series X/S при отсутствии альтернативы. Но и без того Xbox остаётся, пожалуй, лучшей платформой для игр в бюджетном сегменте за счёт GamePass, производительности и единой экосистемы с прошлым поколением и ПК.

А вот политика Sony скорее озадачивает, чем обнадёживает. На платные улучшения игр под PS5 за $10 уже смотришь сквозь пальцы, да и с дроблением проектов на версии для разных поколений корпорация не спешит что-либо делать. Но в активе всё ещё сбалансированная подписка PS Plus, а ожидаемый исход на ПК God of War и Uncharted 4 точно привлечёт на платформу новую гвардию.

По принципу «обещанного три года ждут» именно спустя три года в Epic Games Store появилась корзина! Но не обольщайтесь: только на сайте, а не в «лончере».

С играми плохо было у всех, и не могу сказать, что осенний дуплет из Forza Horizon 5 и Halo Infinite у Microsoft перевесил весенне-летнюю ставку «синих» на Returnal и Ratchet & Clank: Rift Apart. Разве что самую малость и за счёт необъяснимого переноса Horizon: Forbidden West. Оба лагеря в новом поколении пока не сумели продемонстрировать чего-то по-настоящему поразительного.

Только «красные» продолжают вести свою игру, поглядывая на остальных свысока. Для Nintendo год примечателен выпуском OLED-модели Switch: экран больше и лучше, но с теми же ТТХ. Достойным ответом японцам может стать Steam Deck — по описанию прям технологическое чудо, но если вспомнить, как часто устройства Valve проваливались, успех начинания ещё под вопросом.

Информационная пауза

Не совершайте ошибку, пытаясь найти зерно здравого смысла в решениях Square Enix. Во второй половине 2021 года компания выпустила пять «пиксельных» переизданий первых номерных частей Final Fantasy, а в феврале представит шестую. Что примечательно, все игры до единой переведены на 12 языков, включая русский. Жест в высшей степени похвальный, учитывая масштабы ЯПСИ.

Но в середине декабря до ПК добралась первая глава ремейка FF7 — дорогого лощёного блокбастера, ранее эксклюзивного для PS4/5. И добралась без единого намёка даже на русские субтитры. Кому нужен всего лишь третий по охвату рынок в мире, правда? Пока всё, казалось, логично, но неужели классика востребованнее новинки? Если так, ждём отмены разработки последующих глав ремейка и переброску команды на создание «пиксельных» переизданиях остальных частей.

Акт I: Специальные номинации

Новый год — новый ироничный взгляд на игры. Здесь мы не пытаемся найти истину, а просто воздаём несуразному и прекрасному. Но этому объяснению всё равно не верят.

Facepalm года

Путешественница из GenShin Impact.

Полгода ждали новый регион, чтобы зачистить его за день-другой?

Эмоция года

Пушечка из Halo Infinite — Campaign.

Сколько-сколько за новые игры Square Enix?

Настроение года

Роналду из eFootball 2022.

Признавайтесь, кто в этот год «хвостов» не прошёл ни одной купленной ранее игры?

Тренд индустрии

ПЕ-РЕ-НО-СЫ.

Пандемия не могла не ударить по срокам. Первыми спохватились создатели «Хогвартса», взяв себе отсрочку на целый год. Также в 2022 устремились все крупные эксклюзивы Sony: Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West и God of War: Ragnarok. Несчастная Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вовсе осталась без даты выхода, как и спорный ремейк Prince of Persia. При желании список можно растянуть на полстраницы, если подмечать даже то, что не на слуху, вроде Gotham Knights или Gollum.

Персонажи года

Team Spirit (Dota 2).

Нестандартное решение, но уж такой год, когда реальные герои блистали ярче вымышленных. Впервые за десять лет команда из СНГ (и первая — российская) выигрывает The International — крупнейший киберспортивный турнир в мире. И добыт был трофей в красивой напряжённой борьбе.

Альсина Димитреску (Resident Evil: Village).

Статная дама, несмотря на второстепенную роль в сюжете, стала чуть ли не маскотом новой «Обители». Исполинский рост и изысканный наряд выделяли её на фоне прочих, потому не мудрено, что она стала звездой рекламной кампании. Удивительный пример почти случайного успеха.

Пасхалки года

Ratchet & Clank: Rift Apart.

Конвейер года

Снова Call of Duty.

Неизменной данностью остаётся ежегодный выпуск новой части в начале ноября. И казалось, серия давно уже идёт двумя параллельными курсами — Modern Warfare и Black Ops, а за кулисами здравствует и развивается бесплатная Warzone. Нужен ли между ними откровенно побочный продукт об опостылевшей Второй Мировой, да ещё и созданный, похоже, из обрезков предшественниц?

Худший финал года

Far Cry 6.

Серия изобиловала как пёстрыми личностями, так и экстраординарными поворотами. И от новинки меньше всего ожидаешь просто победы повстанцев безо всякого подтекста. В итоге смотришь на огненное зарево над городом и спрашиваешь себя: «Диктатор свержен, добро торжествует. И что?»

Надувательство года

Subverse.

Почти 60 тысяч вкладчиков на Kickstarter поддержали идею дорогой игры «для взрослых» в духе Mass Effect. Но увы, вместо порно-игры у авторов получилась порно-пародия. Игровой процесс примитивен донельзя, диалоги бессодержательны и не ветвистые. К выходу из раннего доступа изменятся детали, но не основа, а уже сейчас видно, что проект не соответствует обещаниям.

Афера года

Destruction AllStars.

«Хотели заработать любой ценой» — эпитафия к самому странному эксклюзиву PS5. Игру на запуске раздали в PS Plus и напичкали микротранзакциями. Но апофеоз — это сюжетные испытания за рубли. Как итог: уже к лету онлайн пытались оживить добавлением ботов. Что это было вообще, Sony?

Скука года

Halo Infinite — Campaign.

Лет пятнадцать назад открытый мир с вышками и аванпостами произвёл бы настоящий фурор, но сейчас, в эпоху комплексных песочниц, он выглядит бедно и скудно. То же применимо к сюжетному режиму в целом, будто сами авторы не знали, зачем он нужен. Мастеру Чифу давно пора на покой.

Победитель конкурса «Построй свою Нормандию»

Стражи галактики Marvel.

На этот раз вообще не нашлось достойных соперников чрезвычайно уютному космическому кораблю «Милано» Питера Квилла.

Самые очевидные боссы года

Outriders.

Зачем каждый раз что-то выдумывать, когда можно беспрестанно воротить обычных на вид, но толстошкурых гадов, бьющих по площади?

Пейзажи года

Kena: Bridge of Spirits.

Беготня туда-сюда года

Sherlock Holmes Chapter One.

Рудиментарные открытые миры становятся болезнью Frogwares. В «Шерлоке» он нужен лишь для того, чтобы растянуть прохождение и разбавить процесс ворохом монотонных действий.

YouTube-игра года

It Takes Two.

Радикальный подход на случай, когда нет партнёра для совместного прохождения. И пускай суть проекта именно в игровом процессе, сама история достойна того, чтобы её засвидетельствовать.

Специальная нашивка «Всё по секретным документам»

ATOM RPG Трудоград.

Слегка гротескный взгляд на СССР, переживший ядерную войну. Игра не лишена стереотипов, но всё же без явного злого умысла.

Оптимизация года

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Новым консолям всего год, а они уже устарели — не тянут в 4K/60fps даже переиздание стареньких GTA. И резвые SSD не спасают от просадок кадров. Вот настолько трилогия опередила своё время?

Зима года

Resident Evil: Village.

Огонь года

The Riftbreaker.

Сокровища года

Forza Horizon 5.

«Поезд сделал БУМ!» года

Scarlet Nexus.

Стиль года

Lost in Random.

Самая жестокая игра

Inscryption.

Самая скоротечная игра

Call of Duty: Vanguard.

Стоимость уже подскочила до $70, а продолжительность, конечно же, не изменилась. Как и многое другое. Принёс ли «некстген» серии хоть что-нибудь, кроме новых цен?

Самая затянутая игра

Shin Megami Tensei V.

Не самый большой хронометраж (Pathfinder ещё фору даст), но вот насыщенностью действия проект не блещет. Любителям Persona можно проходить мимо.

Интерстеллар года

Стражи галактики Marvel.

Демо-версия года

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Си... Снайпер года

Шион (Tales of Arise).

Непотребство года

Lust from Beyond.

Штампы года

Deathloop.

Попытки мягко внедрить мультиплеер в одиночные игры начинают раздражать. Хорошо ещё, когда его можно отключить.

Инновации года

Созерцание одновременно трёх временных измерений из Cris Tales.

(Почти) Дикий Запад года

Forza Horizon 5.

Грибочки года

It Takes Two.

Игрок с IDDQD года

Льюис Хэмилтон (F1 2021).

Лысина года

Эйб (Oddworld: Soulstorm).

Клише-злодей года

Военачальник Эшарум (Halo Infinite — Campaign).

Не клише-злодей года

Карэн Треверс (Scarlet Nexus).

Полурослик года

Ракета (Стражи галактики Marvel).

Модная одежда года

Шерлок (Sherlock Holmes Chapter One).

Пацифисты года

Персонажи Knockout City.

Клешни года

Age of Fear 4: The Iron Killer.

Котики года

Edge of Eternity.

Убийство года

Джесси МакКри (Overwatch).

Лицо года

Мантис (Стражи галактики Marvel).

Причёска года

Ками (Стражи галактики Marvel).

«Одни из нас» года

Моно и Шестая (Little Nightmares II).

Мини-игра года

Петушиные бои (Far Cry 6).

Дань несуразному и прекрасному отдана. Совсем скоро — основная программа. А чуть далее чем совсем скоро — чествование пятёрки лучших!

Виталий Красновид aka Dezintegration