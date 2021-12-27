Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации

2021 год близок к концу, чем же он запомнится нам помимо переноса игр и дефицита видеокарт и консолей?
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Оглавление

Вступление

Этот дивный год почти позади. Едва ли плохой, но и не то чтобы хороший. Слишком уж бедный на события в игровой индустрии, от чего для многих он наверняка стал годом закрытия «хвостов»: кто-то впервые окунулся в мир «Ведьмака», иные, наконец, решились отправиться в путешествие по фронтиру в Red Dead Redemption 2 или вовсе открыли для себя новые страсти и увлечения.

реклама

Обилие впечатлений, индивидуальных для каждого, и недоступных остальным. Тем сложнее подвести некую общую черту под событиями прошедшими. Тем интереснее их найти.

Коротко о главном…

Самый ёмкий вердикт 2021 году: ничего не изменилось. Год назад мы ждали, когда же консоли и видеокарты вернутся на полки магазинов, и… продолжаем ждать. Желали обновлений Cyberpunk 2077, и желаем их по-прежнему. Как те вампиры, соблюдали «маскарад» в общественных местах, и до сих пор ему следуем, ибо человечество не торопится побеждать угрозу мирового масштаба.

Студии с переменным успехом адаптировались к новой реальности. Инди-сегмент относительно легко справился с издержками вроде перехода на «удалёнку», а вот мастодонты оказались в патовом положении, когда оставалось либо переносить проект, либо выпускать заведомо сырой продукт. Увы, конвейер скрипел и разваливался на ходу, но исправно заваливал рынок ширпотребом.

600x338 45 KB. Big one: 1920x1080 328 KB
Зияющие дыры в Cyberpunk 2077 закрыли ещё в прошлом декабре, но весь 2021 год в актив разработчикам записать сложно.
анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Всё же «польская история» научила уму-разуму. Иронично, что именно CD Projekt косвенно обеспечила нам убойный 2022 год, ибо часть крупных игроков решила перестраховаться и взяла отсрочку для полировки проектов, а часть последует изначальным планам. По моим прикидкам, уже к весне наступающий год переплюнет вялого предшественника по числу знаменательных релизов.

Вот настолько незначительными кажутся прошедшие двенадцать месяцев, что уже тянет заглянуть в будущее. Словно DLC к прошлому временному отрезку, данному лишь для того, чтобы человек мог притормозить, перевести дух и разобраться с делами. Но пауза явно подходит к концу: уж если на спортивные мероприятия начали пускать зрителей, ждём и возврат Е3 к живому формату?

600x338 60 KB. Big one: 1920x1080 767 KB
Ареол загадочности вокруг Elden Ring рассеялся: те же «Тёмные души», и даже не в профиль. Другого от From Software, впрочем, и не ждали.

Пугающего размаха приобретает цензура на мнение в интернете, когда спорное высказывание или просто согласие с ним может стоить человеку рабочего места, а то и поставить крест на карьере. Даже Оруэлл или Брэдбери с их богатым воображением едва ли могли предположить, что в наш век «прогрессивный» Запад сотворит то чудовище, что принято именовать «культурой отмены».

Тем страннее наблюдать за ростом агрессии в сторону игр и разработчиков, словно порицание — единственный способ выказать протест. Народ готов петушиться в соцсетях по малейшему поводу, вплоть до осуждения подарков на годовщину в онлайн-игре, воспринимая их как должное. Как тут не процитировать «Фауста» Гёте: «Более свойственно спеси надутой, лаять на то, что превыше её».

реклама

600x338 74 KB. Big one: 1920x1080 896 KB
Главным событием года грядущего могла стать, разумеется, S.T.A.L.K.E.R. 2. Но неужели кто-то верит, что её хотя бы раз не перенесут?

Дефицит полупроводников не позволил Sony и Microsoft соревноваться в полную силу, что на руку скорее «зелёным», ибо часть потребителей вынужденно выбирает Series X/S при отсутствии альтернативы. Но и без того Xbox остаётся, пожалуй, лучшей платформой для игр в бюджетном сегменте за счёт GamePass, производительности и единой экосистемы с прошлым поколением и ПК.

А вот политика Sony скорее озадачивает, чем обнадёживает. На платные улучшения игр под PS5 за $10 уже смотришь сквозь пальцы, да и с дроблением проектов на версии для разных поколений корпорация не спешит что-либо делать. Но в активе всё ещё сбалансированная подписка PS Plus, а ожидаемый исход на ПК God of War и Uncharted 4 точно привлечёт на платформу новую гвардию.

600x338 25 KB. Big one: 1920x1080 175 KB
По принципу «обещанного три года ждут» именно спустя три года в Epic Games Store появилась корзина! Но не обольщайтесь: только на сайте, а не в «лончере».

С играми плохо было у всех, и не могу сказать, что осенний дуплет из Forza Horizon 5 и Halo Infinite у Microsoft перевесил весенне-летнюю ставку «синих» на Returnal и Ratchet & Clank: Rift Apart. Разве что самую малость и за счёт необъяснимого переноса Horizon: Forbidden West. Оба лагеря в новом поколении пока не сумели продемонстрировать чего-то по-настоящему поразительного.

Только «красные» продолжают вести свою игру, поглядывая на остальных свысока. Для Nintendo год примечателен выпуском OLED-модели Switch: экран больше и лучше, но с теми же ТТХ. Достойным ответом японцам может стать Steam Deck — по описанию прям технологическое чудо, но если вспомнить, как часто устройства Valve проваливались, успех начинания ещё под вопросом.

Информационная пауза

Не совершайте ошибку, пытаясь найти зерно здравого смысла в решениях Square Enix. Во второй половине 2021 года компания выпустила пять «пиксельных» переизданий первых номерных частей Final Fantasy, а в феврале представит шестую. Что примечательно, все игры до единой переведены на 12 языков, включая русский. Жест в высшей степени похвальный, учитывая масштабы ЯПСИ.

Но в середине декабря до ПК добралась первая глава ремейка FF7 — дорогого лощёного блокбастера, ранее эксклюзивного для PS4/5. И добралась без единого намёка даже на русские субтитры. Кому нужен всего лишь третий по охвату рынок в мире, правда? Пока всё, казалось, логично, но неужели классика востребованнее новинки? Если так, ждём отмены разработки последующих глав ремейка и переброску команды на создание «пиксельных» переизданиях остальных частей.

Акт I: Специальные номинации

Новый год — новый ироничный взгляд на игры. Здесь мы не пытаемся найти истину, а просто воздаём несуразному и прекрасному. Но этому объяснению всё равно не верят.

Facepalm года

Путешественница из GenShin Impact.

реклама



600x338 75 KB. Big one: 1920x1080 362 KB

Полгода ждали новый регион, чтобы зачистить его за день-другой?

Эмоция года

Пушечка из Halo Infinite — Campaign.

600x338 24 KB. Big one: 1920x1080 212 KB

реклама

Сколько-сколько за новые игры Square Enix?

Настроение года

Роналду из eFootball 2022.

600x338 35 KB. Big one: 1920x1080 324 KB

Признавайтесь, кто в этот год «хвостов» не прошёл ни одной купленной ранее игры?

реклама

Тренд индустрии

ПЕ-РЕ-НО-СЫ.

600x338 45 KB. Big one: 1920x1080 393 KB

Пандемия не могла не ударить по срокам. Первыми спохватились создатели «Хогвартса», взяв себе отсрочку на целый год. Также в 2022 устремились все крупные эксклюзивы Sony: Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West и God of War: Ragnarok. Несчастная Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вовсе осталась без даты выхода, как и спорный ремейк Prince of Persia. При желании список можно растянуть на полстраницы, если подмечать даже то, что не на слуху, вроде Gotham Knights или Gollum.

Персонажи года

реклама

Team Spirit (Dota 2).

600x388 52 KB. Big one: 1920x1240 317 KB

Нестандартное решение, но уж такой год, когда реальные герои блистали ярче вымышленных. Впервые за десять лет команда из СНГ (и первая — российская) выигрывает The International — крупнейший киберспортивный турнир в мире. И добыт был трофей в красивой напряжённой борьбе.

Альсина Димитреску (Resident Evil: Village).

600x338 34 KB. Big one: 1920x1080 289 KB

реклама

Статная дама, несмотря на второстепенную роль в сюжете, стала чуть ли не маскотом новой «Обители». Исполинский рост и изысканный наряд выделяли её на фоне прочих, потому не мудрено, что она стала звездой рекламной кампании. Удивительный пример почти случайного успеха.

Пасхалки года

Ratchet & Clank: Rift Apart.

реклама

Конвейер года

Снова Call of Duty.

600x338 55 KB. Big one: 1920x1080 568 KB

Неизменной данностью остаётся ежегодный выпуск новой части в начале ноября. И казалось, серия давно уже идёт двумя параллельными курсами — Modern Warfare и Black Ops, а за кулисами здравствует и развивается бесплатная Warzone. Нужен ли между ними откровенно побочный продукт об опостылевшей Второй Мировой, да ещё и созданный, похоже, из обрезков предшественниц?

Худший финал года

Far Cry 6.

600x338 29 KB. Big one: 1920x1080 213 KB

Серия изобиловала как пёстрыми личностями, так и экстраординарными поворотами. И от новинки меньше всего ожидаешь просто победы повстанцев безо всякого подтекста. В итоге смотришь на огненное зарево над городом и спрашиваешь себя: «Диктатор свержен, добро торжествует. И что?»

Надувательство года

Subverse.

600x338 35 KB. Big one: 1920x1080 206 KB

Почти 60 тысяч вкладчиков на Kickstarter поддержали идею дорогой игры «для взрослых» в духе Mass Effect. Но увы, вместо порно-игры у авторов получилась порно-пародия. Игровой процесс примитивен донельзя, диалоги бессодержательны и не ветвистые. К выходу из раннего доступа изменятся детали, но не основа, а уже сейчас видно, что проект не соответствует обещаниям.

Афера года

Destruction AllStars.

600x338 46 KB. Big one: 1920x1080 373 KB

«Хотели заработать любой ценой» — эпитафия к самому странному эксклюзиву PS5. Игру на запуске раздали в PS Plus и напичкали микротранзакциями. Но апофеоз — это сюжетные испытания за рубли. Как итог: уже к лету онлайн пытались оживить добавлением ботов. Что это было вообще, Sony?

Скука года

Halo Infinite — Campaign.

600x338 56 KB. Big one: 1920x1080 480 KB

Лет пятнадцать назад открытый мир с вышками и аванпостами произвёл бы настоящий фурор, но сейчас, в эпоху комплексных песочниц, он выглядит бедно и скудно. То же применимо к сюжетному режиму в целом, будто сами авторы не знали, зачем он нужен. Мастеру Чифу давно пора на покой.

Победитель конкурса «Построй свою Нормандию»

Стражи галактики Marvel.

600x338 70 KB. Big one: 1920x1080 656 KB

На этот раз вообще не нашлось достойных соперников чрезвычайно уютному космическому кораблю «Милано» Питера Квилла.

Самые очевидные боссы года

Outriders.

600x338 78 KB. Big one: 1920x1080 694 KB

Зачем каждый раз что-то выдумывать, когда можно беспрестанно воротить обычных на вид, но толстошкурых гадов, бьющих по площади?

Пейзажи года

Kena: Bridge of Spirits.

600x338 37 KB. Big one: 1920x1080 290 KB

Беготня туда-сюда года

Sherlock Holmes Chapter One.

600x338 50 KB. Big one: 1920x1080 422 KB

Рудиментарные открытые миры становятся болезнью Frogwares. В «Шерлоке» он нужен лишь для того, чтобы растянуть прохождение и разбавить процесс ворохом монотонных действий.

YouTube-игра года

It Takes Two.

600x338 86 KB. Big one: 1920x1080 589 KB

Радикальный подход на случай, когда нет партнёра для совместного прохождения. И пускай суть проекта именно в игровом процессе, сама история достойна того, чтобы её засвидетельствовать.

Специальная нашивка «Всё по секретным документам»

ATOM RPG Трудоград.

600x338 83 KB. Big one: 1920x1080 780 KB

Слегка гротескный взгляд на СССР, переживший ядерную войну. Игра не лишена стереотипов, но всё же без явного злого умысла.

Оптимизация года

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

600x338 48 KB. Big one: 1920x1080 436 KB

Новым консолям всего год, а они уже устарели — не тянут в 4K/60fps даже переиздание стареньких GTA. И резвые SSD не спасают от просадок кадров. Вот настолько трилогия опередила своё время?

Зима года

Resident Evil: Village.

600x338 47 KB. Big one: 1920x1080 422 KB

Огонь года

The Riftbreaker.

600x338 70 KB. Big one: 1920x1080 622 KB

Сокровища года

Forza Horizon 5.

600x338 70 KB. Big one: 1920x1080 468 KB

«Поезд сделал БУМ!» года

Scarlet Nexus.

600x338 76 KB. Big one: 1920x1080 622 KB

Стиль года

Lost in Random.

600x338 51 KB. Big one: 1920x1080 498 KB

Самая жестокая игра

Inscryption.

600x338 25 KB. Big one: 1920x1080 194 KB

Самая скоротечная игра

Call of Duty: Vanguard.

600x338 47 KB. Big one: 1920x1080 449 KB

Стоимость уже подскочила до $70, а продолжительность, конечно же, не изменилась. Как и многое другое. Принёс ли «некстген» серии хоть что-нибудь, кроме новых цен?

Самая затянутая игра

Shin Megami Tensei V.

600x338 85 KB. Big one: 1920x1080 507 KB

Не самый большой хронометраж (Pathfinder ещё фору даст), но вот насыщенностью действия проект не блещет. Любителям Persona можно проходить мимо.

Интерстеллар года

Стражи галактики Marvel.

600x338 39 KB. Big one: 1920x1080 339 KB

Демо-версия года

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

600x338 57 KB. Big one: 1920x1080 472 KB

Си... Снайпер года

Шион (Tales of Arise).

600x338 42 KB. Big one: 1920x1080 248 KB

Непотребство года

Lust from Beyond.

600x338 52 KB. Big one: 1920x1080 389 KB

Штампы года

Deathloop.

600x338 42 KB. Big one: 1920x1080 393 KB

Попытки мягко внедрить мультиплеер в одиночные игры начинают раздражать. Хорошо ещё, когда его можно отключить.

Инновации года

Созерцание одновременно трёх временных измерений из Cris Tales.

600x338 79 KB. Big one: 1920x1080 593 KB

(Почти) Дикий Запад года

Forza Horizon 5.

600x338 70 KB. Big one: 1920x1080 671 KB

Грибочки года

It Takes Two.

600x338 43 KB. Big one: 1920x1080 309 KB

Игрок с IDDQD года

Льюис Хэмилтон (F1 2021).

600x338 52 KB. Big one: 1920x1080 306 KB

Лысина года

Эйб (Oddworld: Soulstorm).

600x338 27 KB. Big one: 1920x1080 221 KB

Клише-злодей года

Военачальник Эшарум (Halo Infinite — Campaign).

600x338 34 KB. Big one: 1920x1080 282 KB

Не клише-злодей года

Карэн Треверс (Scarlet Nexus).

600x338 51 KB. Big one: 1920x1080 327 KB

Полурослик года

Ракета (Стражи галактики Marvel).

600x338 36 KB. Big one: 1920x1080 343 KB

Модная одежда года

Шерлок (Sherlock Holmes Chapter One).

600x338 29 KB. Big one: 1920x1080 215 KB

Пацифисты года

Персонажи Knockout City.

600x338 75 KB. Big one: 1920x1080 544 KB

Клешни года

Age of Fear 4: The Iron Killer.

600x338 36 KB. Big one: 1920x1080 338 KB

Котики года

Edge of Eternity.

600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 540 KB

Убийство года

Джесси МакКри (Overwatch).

600x338 40 KB. Big one: 1920x1080 180 KB

Лицо года

Мантис (Стражи галактики Marvel).

600x338 33 KB. Big one: 1920x1080 266 KB

Причёска года

Ками (Стражи галактики Marvel).

600x338 72 KB. Big one: 1920x1080 607 KB

«Одни из нас» года

Моно и Шестая (Little Nightmares II).

600x338 22 KB. Big one: 1920x1080 193 KB

Мини-игра года

Петушиные бои (Far Cry 6).

600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 386 KB

Дань несуразному и прекрасному отдана. Совсем скоро — основная программа. А чуть далее чем совсем скоро — чествование пятёрки лучших!

Виталий Красновид aka Dezintegration

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор dezintegration итоги года

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
+
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
1
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
33

Интересные материалы

Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 64
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
18 декабря 2021 66
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
21 декабря 2021 71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
20 декабря 2021 32
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
24 декабря 2021 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
23 декабря 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
44
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Control
81
Хешрейт сети Ethereum перевалил за 1000 TH/s - майнеры продолжают скупать все доступные видеокарты
95
Стали известны характеристики 50-мегапиксельных камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro
3
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
93
Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
17
27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 13 до конца декабря 2021 года
+
Виталик Бутерин поможет разработчикам Догикоин отказаться от майнинга и перейти на Proof-of-Stake
7
Майнер рассказал о правилах разгона видеокарты и стабильной работе во время добычи Эфира
13
Произошел запуск Ethereum 2.0 в тестовой сети Kintsugi
11
Подтверждена официальная дата и время запуска MIUI 13
+
Процессоры Ryzen 6000 получат поддержку DDR5, мощную графику и будут анонсированы на CES 2022
10
Ведьмак 3 вернулась в топ Steam, а фанатские модификации дают игре новую жизнь на мощном железе
8
Сотрудники Apple объявили забастовку и просят не покупать продукцию компании на Рождество
48
В Steam появилась страница сборника фанатских ремейков Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift
4
Steam в Китае не блокировали: магазин упал из-за неслыханного наплыва геймеров во время распродаж
2
Космический телескоп James Webb успешно запущен в космос
7
Wargaming подала в суд на жителя Екатеринбурга за продажу ботов и читов для World of Tanks и World of Warships
16
HDMI 2.1a может улучшить внешний вид фильмов и игр на вашем ПК
11
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
131

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
12:00
>>Давайте, покажите мне от чего я отказался Ты уверен, что мне интересно тебе что-то показывать? Каждый решает свои задачи. Для тебя лучше твое решение, для меня мое. Но как минимум у тебя на 100МГц к...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
LorDex
12:00
Так можно из корпуса улей устроить влупив туда 10 вертушек на 3-5к оборотов. Будет по температурам всё прекрасно и никакая вода не нужна. Кому как, но у меня главный вопрос в тишине. Так бы я вообще н...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Леди Яга
11:59
Гххммм. Ты разницу между сайтом производителя и МАГАЗИНОМ производителя понимаешь ? О_О
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
sanchez521
11:59
да не, ну наркоманское же решение, согласись? :) Если фитинг не удержит давление (а это не только 3 Бар водопровода, но и гидроудары из него же) то ремонтировать придется всех, кто снизу и свою кварти...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
LorDex
11:58
Вариант с балконом прикольный, но конденсат замучает. Вообще, если шум не парит, то лучшее решение это чиллер. Если бы не заморочки по шуму, я бы 100% чиллер взял. Можно конечно его за пределы комнаты...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
sanchez521
11:57
Может я где пропустил: а для чего в качестве теплоносителя НЕ вода? Микробы и коррозия - дичь. Если теплообменник не на улице, то воды - лучший выбор.
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
fokuslotus
11:57
проблевал с новости. заметьте это вообще ни разу не пирамида.
Очередная шутка Илона Маска привела к повышению стоимости криптовалюты Santa Floki на 524%
DANYNAFIG
11:56
Про рубль хоть пошутил бы :)
Очередная шутка Илона Маска привела к повышению стоимости криптовалюты Santa Floki на 524%
Phant@Miner
11:56
чувак ты за такое можешь в казани пизды такой сзватить от военслужащих что тебе уже все равно будет на кого у тебя там злость на красных или нп синих.. ты не забывай что в армии тоде читают эту кухню.
Почему я больше никогда не куплю AMD
1TronpmG5
11:55
>>У тебя какой-то странный подход. Нет. Просто тебе как человеку не знающему всех деталей сходу не понятно. У меня именно такой случай, что я два отдельных шкафа поменьше вполне размещаю, и они свои...
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем