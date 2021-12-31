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Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации

Вот и всё, пора с 2021 годом официально прощаться. Осталось отметить самые интересные игры уходящего года.
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Оглавление

Специальные номинации → Основные номинации

Вступление

В этом проходном году наша классическая подборка претерпела одну рокировку: безвременно ушла награда за лучшую реиграбельность. Вопрос повторного прохождения игр становится всё менее злободневным, и даже «рогульки» обычно предполагают череду последовательных забегов до некоего победного конца. Стоит открыть все достижения, и любой проект исчерпает себя полностью.

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Её место занял приз за лучшую… непосредственность. Присуждаться будет тому, что ни в какие рамки не вписывается, поражает многообразием механик, но не выделяется в каком-то одном аспекте, чтобы дотянуть до «профильной» номинации. Таких игр с каждым годом всё больше, и нынешнего победителя вы вряд ли осудите. Итак, с формальностями покончено, можно приступать!

Акт II: Основные номинации

Сезон выдался засушливый, и части наших лауреатов повезло, что вышли они именно в этом году. Но и не скажу, что свои порции «ничего» они получили по принципу «за неимением лучшего». Достойных было в достатке, а тем, кто заслуживал забвения, шанса так и не представилось.

Лучшая стрельба

Тащите стрелялы! Кому нужен сюжет, когда тут настолько приятно убивать врагов?

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Returnal.

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Одиночка против полчищ инопланетных тварей. Многоуровневые арены и ожесточённые перестрелки без права на ошибку. «Да это ж Doom!», — воскликнете вы, и не сильно промахнётесь. В стане Sony будто предвидели исход Bethesda и заказали спинномозговой боевик для PlayStation 5. За счёт особенностей DualSense обостряются ощущения от процесса, а отчасти необратимая смерть повышает ставки. Остужает пыл разве что высокая цена и недоступность на других платформах.

Лучшие драки

Мечи и кулаки, стойки и пируэты — в этом тоже есть своя эстетика. И сложность.

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Tales of Arise.

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Кто бы мог представить, что очередная часть серии очарует именно сражениями? У каждого из шестёрки своё оружие и стиль боя, новые приёмы открываются по мере взятия титулов, а порой прямо в бою. Герои разят зрелищными парными добиваниями, особыми для каждого тандема, входят в режим сверхсилы, не пренебрегают уловками и колдовством. Для ЯПСИ баталии на удивление вариативны и не лишены вызова. Хотелось чуть большего контроля отряда, но на эту мелочь можно закрыть глаза.

Лучшие прятки

F5, ночь и тишина — наши лучшие друзья. Пацифисты и трусы всегда идут в обход.

Hitman 3.

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Завершающая глава трилогии перезапуска, где свели воедино разрозненные обрывки сюжета, добавили пару-тройку приспособлений и очередную пачку прекрасных уровней-песочниц. И пускай это в большей степени третий сезон, чем третья часть, IO Interactive всё время стремились к совершенству и таки нашли золотую середину между масштабами и вовлечённостью. Задания из предыдущих частей адаптированы под «тройку», так что вот и повод, наконец, приобщиться к миру заказных убийств.

Лучшие тактические задачи

Командир должен сберечь отряд; а такая игра — не давать нам расслабиться.

Ruined King: A League of Legends Story.

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Не пугайтесь связи проекта с миром Рунтерры — это прежде всего духовный наследник Battle Chasers от мастеров своего дела, и уже потом — эпизод из жизни героев знаменитой вселенной. Схема знакомая: пошаговый бой со шкалой инициативы, не более чем три на три. А вот персонажей здесь можно заточить под свои нужды, превратить «танка» в лекаря и обратно, да и в самих схватках умело сочетать удары по скорости и силе. Игра в меру глубокая и сложная, но главное, что без перегибов.

Лучшие бразды правления

Городок, страна или целая планета? Везде нужны сильные и находчивые лидеры.

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Humankind.

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Творение Amplitude Studios — словно Civilization в «режиме разработчика», где можно вершить всевозможные дикости вроде превращения одной нации в другую, при этом исправить раздражающие мелочи: добавить вводную эпоху для более обдуманного выбора места поселения, сделать дипломатию последовательной и логичной, привнести в битвы зачатки тактики и построений. Это взвешенный и хорошо оформленный ответ Сиду Мейеру, но всё же именно ответ, а не самостоятельное высказывание.

Лучший цифросчётчик

Бьёте в голову не затем, что это эффективно, а ради +5 XP? Тогда вы поняли суть.

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Forza Horizon 5.

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Если раньше серия и потворствовала гонкам, то сейчас она всецело про коллекционирование автомобилей. Пройти сезонные испытания, получить редкие тачки, повторить — вот наша стезя. Раз нет выраженной цели, надо её придумать, а сбор хромированных «покемонов» — самое очевидное. И ведь занятие это настолько увлекает, что в какой-то момент сама езда может стать безразличной, а услаждать вас будет гараж с сотней наименований, которых вы даже не захотите опробовать в деле.

Лучшее раскрытие роли

Все профессии хороши, от дворника до ведьмака; нам же важна их проработка.

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Evil Genius 2: World Domination.

600x338 96 KB. Big one: 3840x2160 2888 KB

Посмотреть на мир от лица злодея удаётся нечасто, а карикатурного злого гения — и подавно. Добро почти победило, войны прекратились, и даже взяточников пересажали. Как такое терпеть? Пора одному из четвёрки браться за дело: отстраивать базу, нанимать миньонов, проводить исследования. Увы, путь мерзавца тернист и полон рутины: и за безопасностью следить надо, и за благодушием подопечных. Зато фирменный юмор на месте: он слегка потерял в черноте, но не в искромётности.

Лучшая вариативность

Казнить или помиловать? Канализация или парадный вход? Любая свобода важна.

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Pathfinder: Wrath of the Righteous.

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Продолжение «Землеходока» берёт не развилками в заданиях, а свободой отыгрыша, причём самые важные решения принимаются в первый час на этапе создания персонажа. Класс, подкласс, раса, происхождение, биография, черты, божество — по количеству надстроек игра бьёт все мыслимые рекорды, причём задаются не только стиль боя и архетип поведения, но и куча немаловажных деталей, которые вскроются лишь со временем. Да, зачастую это выбор вслепую, но в этом тоже есть свой шарм.

Лучшая непосредственность

Вне рамок и категорий; когда нет явных сильных сторон, но всё работает как надо.

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It Takes Two.

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После спорной A Way Out Юсеф Фарес не оставил попыток создать кооператив своей мечты, и на этот раз преуспел. Уныло говоря, проект состоит из набора мини-игр, сшитых в историю про парочку с кризисом в отношениях. Но именно взаимодействие между двумя игроками здесь выводится на новый уровень. То вы притягиваетесь друг к дружке частями магнита, то помогаете «половинке» одолеть пропасть. А самое ценное, что за бодрым игровым процессом кроется простая, но правильная мораль.

Лучшее выживание

Живи, умри, загрузись, и снова. Бороться за жизнь — напряженное и непростое дело.

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Breathedge.

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Вы простой Мужик, летите на лайнере «Без названия», чтобы устроить космические похороны любимому деду. Но происходит крушение, и вот вы уже с бессмертной курицей под мышкой собираете хлам в открытом космосе, мастерите предметы и пытаетесь найти спасение. Действие поделено на главы, сюжет насквозь пропитан сатирой и абсурдным юмором, а механики сильно облегчены на фоне конкурентов, чтобы завязнуть в рутине. Лучшее средство для тех, кто этот жанр на дух не переносит.

Лучший выброс адреналина

Гонки на скорости или забег в 2D-платформере? Главное, чтобы захватывало дух.

Deathloop.

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Обычно игры с необратимой смертью требуют осторожности, но авторы Dishonored напротив, подталкивают к экспериментам. Временная петля всё равно будет сбрасываться, пока не выйдете на правильную последовательность действий, а потому можно врываться под неуязвимостью в толпы врагов, сбрасывать их в пропасти и расстреливать из двух стволов. В случае же осложнений есть два воскрешения на цикл. А если решите уповать на скрытность, то… сами себе злобные ламантины.

Лучшая пошаговая игра

Здесь уже важна не реакция, а умение просчитывать шаги. И чувство самосохранения.

Griftlands.

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Пошаговые драки с карточной игрой скрестили ещё три года назад в Slay the Spire. Но как насчёт словесных баталий по тем же правилам? В новом проекте Klei Entertainment есть и то, и другое. В ходе разговорных дуэлей вам предстоит усиливать свой ключевой аргумент и понижать очки решимости собеседника, грамотно разыгрывая карты. В случае провала спор можно продолжить за мордобоем. Доступны три героя с отличительными чертами колоды. И да, это «рогулька»: без смертей не обойтись.

Лучшая медитация

Хватит крови и жестокости. Мирные развлечения тоже ведь могут причинить боль.

Farming Simulator 22.

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Устали от городской суеты и хотите сменить обстановку? Купите делянку в деревне, постройте на ней дом, заведите кур и засейте поле. Обзаведитесь сельхозтехникой и с раннего утра до поздней ночи лелейте на участке будущий урожай, или идите к соседям наёмным работником. Соберите дары земли, излишки продайте. Осознайте, насколько это неблагодарное занятие и просто купите новый выпуск Farming Simulator, чтобы предаваться всему тому же, но без риска для здоровья и кошелька.

Лучшая независимая разработка

Порой и за треть цены можно получить то, что не даст даже дорогущий блокбастер.

Kena: Bridge of Spirits.

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Чарующая сказка о проводнице духов с её умилительной свитой тленышей, где вы исследуете живописные места, решаете незамысловатые загадки, собираете питомцев… и превозмогаете боссов на манер Dark Souls. Выглядит игра как оживший анимационный фильм; мир в ней не совсем открытый, но с обилием закоулков с секретами. Студия Ember Lab явно вдохновлялась «Зельдой», но заметно, что ставка была сделана не на игровой процесс, и даже не на сюжет, а на аудиовизуальную составляющую.

Лучшая поддерживаемая игра

Проекты этого или прошлого года, о которых не забыли разработчики. Да, такие бывают.

GenShin Impact.

600x338 38 KB. Big one: 3840x2160 761 KB

Строгий график выпуска обновлений раз в полтора месяца, крупные и малые еженедельные события (порой с новыми механиками), целые регионы с особыми условиями, загадками и наградами — китайская miHoYo второй год кряду выдерживает бешеный темп, и не намерена сбавлять обороты. Уже в 2022 году мы наверняка посетим Сумеру и дождёмся героев стихии «дендро». Да, некоторые активности неизбежно будут повторяться, но такова уж плата за выбранный создателями формат.

Лучшая опоздавшая игра

Не все игры до Европы добираются вовремя. Но это же не повод их игнорировать?

Disco Elysium.

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Год назад не все смогли посетить вымышленный городок Ревашоль, где произошло зверское убийство. Точнее, не все смогли проникнуться его духом, поскольку игра с порога встречала длинными, и часто пространными диалогами на английском. Теперь же, благодаря локализации, можно вдоволь насладиться беседами с собственными чувствами и обитателями причудливого мира, докопаться до истины или просто развлечься. Никаких драк, только исследование, созерцание и качественное чтение.

Лучшая 2D-игра

Из уважения к традициям прошлого, в этой заметке не будет ни одной плоской шутки.

Metroid Dread.

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Пока мир грезит о Metroid Prime 4, предприимчивая Nintendo решила подзара… кхм, утолить голод поклонников небольшим, но насыщенным ответвлением. Героине Самус вновь предстоит столкнуться с инопланетной угрозой, исследовать хитросплетения коридоров, под завязку набитых секретами. Потомок родоначальника жанра поражает изобилием приёмов и механик, как явных, так и неочевидных, а также путей достижения цели. Ну и местные боссы — это отдельный вид искусства.

Лучшее дополнение

Хороших приключений и историй много не бывает. Лишь бы они были хорошие…

Doom Eternal: The Ancient Gods.

600x338 96 KB. Big one: 3840x2160 3849 KB

Если оригинал просто вырывал нас из зоны комфорта, то расширение при этом ещё и с замаха швыряет об пол. Страдали от одного мародёра? Держите двоих сразу! Не пользовались частью пушек? Теперь пригодятся чуть ли не все! Студия id Software, похоже, пытается найти предел возможностям своей аудитории: если любите острые ощущения — принимайте вызов. Новое оружие и противники — в наличии, декорации всё ещё внушают, а в сюжете поставлена хоть и противоречивая, но всё же точка.

Лучшее переиздание

Раньше было лучше. Наверное. Но даже классика слаще на вкус, когда она в 1080p.

Diablo II: Resurrected.

600x338 67 KB. Big one: 3840x2160 2762 KB

За вычетом того недоразумения с «перековкой» WarCraft III, у Blizzard самый честный подход к омологации классики. Подтянуть картинку, добавить очевидных удобств вроде автоподбора золота, перевести на десяток языков, включая русский, — а остальное оставить в первобытном виде. В итоге воспринимается игра такой же, какой запомнилась двадцать лет назад. Уровни стали заметно мрачнее благодаря исправленному освещению, а воплощения зла по-прежнему опасные и вероломные.

Лучшая песочница

Идти куда угодно, делать что угодно. Сказ про миры, в которых легко потеряться.

Forza Horizon 5.

600x338 69 KB. Big one: 3840x2160 2011 KB

Каждая новая часть впитывает наработки предшественниц, а на запуске балует максимум новой картой, поэтому рано судить, как игра расширится за два-три года жизненного цикла. Но уже сейчас это образцовая игра-сервис с непомерным ассортиментом занятий, от «историй» и просто заездов с ботами до всевозможного трюкачества и «королевской битвы». Один минус: если вы знакомы с серией Horizon давно, на каждом шагу будет преследовать чувство дежа вю, ведь новшеств здесь раз-два и обчёлся.

Лучшее повествование

За сюжетами лучше обращаться к книгам, но и игры иногда способны удивить.

Scarlet Nexus.

600x338 89 KB. Big one: 3840x2160 1999 KB

Несмотря на россыпь аниме-штампов вроде путешествий во времени и подростков-супергероев, на фоне пресных сюжетов западного игропрома это самое яркое приключение сезона, с бешеной динамикой происходящего, лихими поворотами и отлично прописанными персонажами. Две кампании позволяют увидеть события от лица разных отрядов, чьи пути постоянно пересекаются. Не дадут заскучать и драки за счёт механики телекинеза, разнообразия врагов и способов с ними расправиться.

Лучшие истории второго плана

Собрать десять кабанов и убить пучок растений? Это не те побочки, что мы ищем…

Cris Tales.

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Колумбийский взгляд на японские партийные сюжетные игры, где манипуляции со временем — не штамп, а главное достоинство. В мирных зонах слева на экране мы видим прошлое этого места и его жителей, а справа — вероятное будущее, что сильно изменяет восприятие побочных заданий, ведь последствия любого решения проявляются незамедлительно. Сами поручения немногочисленны, но и не банальны. Приятное впечатление оставляет и стиль рисовки, а вот от драк многого ждать не стоит.

Лучший сеттинг

Найти запоминающееся окружение в играх сейчас сложно. Однако не невозможно.

Чёрная книга.

600x338 39 KB. Big one: 1920x1080 352 KB

«Жила нечистая сила-то, жила. Да и до сих пор всё это есть…» — с таких слов начинается наше путешествие в Чердынский уезд конца XIX века, мир коми-пермяцкого фольклора с его отворотами, векшами, чудны́ми обрядами и сказочными тварями. История написана богатым языком, все диалоги и даже речи рассказчика — озвучены на русский. Готовьтесь составлять заговоры и укрощать бесов в походовых боях, стилизованных под ККИ. Дак чё, котомьтесь скорее, и пусть вас не блазнит окаянный!

Лучший игровой процесс

Опять «ещё пять минуточек» затянулись до утра? Опасайтесь игр из этой категории.

Monster Hunter Rise.

600x338 111 KB. Big one: 3840x2160 2542 KB

Новую часть Capcom изрядно урезала, но это лишь пошло игре на пользу. Угодья стали меньше, этап с выслеживанием вовсе исчез — чудовища привязаны к местам, но изначально неясно, где какой вид. Главным же новшеством стали протожуки, позволяющие сократить дистанцию, забраться на уступ или восстановиться после падения. Животинку можно подранить, оседлать и натравить на другого супостата. Всё вместе это сократило бои и ускорило их темп, но вот сюжет так и остался для галочки.

Лучшая технология

Устройства и решения, привносящие нечто новое. Или игры с крутой графикой.

Ratchet & Clank: Rift Apart.

600x338 45 KB. Big one: 3840x2160 1301 KB

Есть доля иронии в том, что нарочито мультяшная картинка очаровала больше любых попыток сыграть на поле фотореализма. Да и впечатляться было чем: трассировка лучей при 60 fps, невиданная детализация, чуть ли не вездесущие отражения, правдоподобная шерсть, обилие мелких деталей вроде неисчезающих гильз. Всю игру можно считать тизером возможностей PlayStation 5, при этом игровой процесс на уровне, а где-то изобретательнее предшественницы, в том числе благодаря DualSense.

Лучший звук

Погружению способствуют не только декорации, но и умелая работа со звуком.

Resident Evil: Village.

600x338 110 KB. Big one: 3840x2160 4162 KB

Когда пробираетесь через безлюдную деревушку, важно не только наблюдать, но и слушать. Топот ног неведомого зверя, скрип ставней, рокот воронья — обилие нагнетающих аккордов обостряет чувство тревоги, настраивает на нужный лад. Игра позволяет привыкнуть к чужеродному фону, чтобы незаметно добавить в него настоящую угрозу и нанести удар. Новая «Обитель» редко берёт на испуг, но стремится обволочь вас липким тягучим страхом, и звук в этом ритуале — главная составляющая.

Лучшая музыка

Не всё можно оценить глазами. Но и не все игры пытаются завоевать ваши уши.

Guilty Gear Strive.

Один из тех случаев, когда к альбому прилагается игра, а не наоборот. Во время драк вы будете беспрестанно слышать развязный рок разной степени тяжести, причём у каждого персонажа здесь своя вокальная композиция. Простите, «Стражи», такую ставку вам не перебить. Что до самого проекта, то это пёстрый аниме-файтинг, и хватит беглого взгляда на бойцов и их приёмы, чтобы понять: фантазия у авторов что надо. В новой части (да, это серия!) чуть упростили механики, так что присмотритесь.

Лучший мультиплеер

PvE или PvP, вместе с другом или против друга. Страшный сон интроверта, в общем.

Halo Infinite.

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На сетевом фронте очередной стычки между Call of Duty и Battlefield не случилось. Обе были унижены и уничтожены флагманом Microsoft. Игра бесплатная: за деньги в ней только косметика. Высокое TTK (time-to-kill = время на убийство) за счёт регенерации щита снижает порог вхождения, а ветерана от новичка отличает скорее не реакция, а знание механик и хитростей вроде подтягивания брошенного флага крюком. В остальном это та же Halo, что и 20 лет назад, пусть её и мало кто помнит.

Лучшая локализация

Полезно знать иностранные языки, но лучше, когда их знают те, кто переводит игры.

Стражи галактики Marvel.

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Есть работы качественные, а есть выдающиеся. Локализация «Стражей» не просто образцова, но и претендует на культовый статус благодаря блестящей адаптации сленга и шуток, которые Питер Квилл сотоварищи отпускают ежеминутно. Иные крылатые выражения наверняка войдут в интернет-фольклор, почти как приснопамятное «потрачено». Да и дубляж едва ли уступает первоисточнику. Не могу не воздать и локализации Disco Elysium — как и «Стражей», её тоже выполнила студия Testronic.

Лучшая официальная музыкальная композиция

Стражи галактики Marvel — Zero to Hero.

Лучшая пользовательская музыкальная композиция

NieR: Automata — Weight of the World.

Цитата года

Ракета (Стражи галактики Marvel): «Вмятские подхвосты!» и прочие афоризмы отряда Спаржи галактики.

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***

Вот и всё. Пора с 2021 годом официально прощаться. Одно незавершённое дело осталось: нужно выявить пятёрку лучших и мельком взглянуть на самых интригующих года грядущего.

Виталий Красновид aka Dezintegration

Специальные номинации → Основные номинации

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Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
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Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
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Олександр Покотило
09:19
Это не MIUI 13 , это пре релиз MIUI 13 , в ней только цифра 13 и шрифт мисанс . Поэтому не несите чушь !
Десятки смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
bumbox
09:16
после выхода рембрандов (ну амд процессоров со встройкой сопоставимой с 1050ти) будет более менее уже ясна общая картина. если цена камня будет сопоставима с ценой 1050ти, то АМД возьмут джекпот. пр...
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
One More
09:15
Игрогей, спок
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Андрей Белый
09:13
Mx
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Лев Котов
09:04
Старые премы стали ещё более гумном. "Придушить" старые танки которые вывели из продаж - надёжный, как Швейцарские часы, план. Т34 ис6 фцм тайп 59 и тд просто идут нахер
Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
Михаил
08:58
В психушку тебе Эдик надо, я не Оптер. Пожизненно сесть хочешь? Один школьник уже сидит что в школе народ пострелял. Есть у меня Эдик молоток Эдик, часто с собой ношу на работу гвозди забивать. Ты дум...
Почему я больше никогда не куплю AMD
Sayros
08:57
после таких телевизоров, все старые телики уйдут на помойку
На выставке CES 2022 LG Display представит новейшие концепции прозрачных OLED-технологий
Михаил
08:54
Там щас праздники в Китае до апреля месяца будут. Из за Хуавея тянут все американские сделки
AMD рискует сильно переплатить за активы Xilinx
Лев Котов
08:50
Так рассуждать зачем тогда вообще играть в игры и иметь игровой ПК с дорогой видюхой
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
Лев Котов
08:47
Это ты про кв2 у которого пушка я не помню - 0.6 точность вроде. А когда на е50 не можешь попасть с уроном в борт т54(который смирно стоит как АФК, под прямым углом) за 4 выстрела подряд с 300м это уж...
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
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