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Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом

Тестирование видеокарты GeForce RTX 3060 и еще пяти графических ускорителей в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440 и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты GeForce RTX 3060, в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

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Ее соперниками выстурили графические ускорители:

  • GeForce RTX 2070 Super;
  • GeForce RTX 2060 Super;
  • GeForce RTX 2060;
  • Radeon RX 5700;
  • Radeon RX 5600 XT.

Посмотрим, как покажет себя новая видеокарта.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla видеокарта GeForce RTX 3060 проявила себя весьма посредственно. Она ничего не смогла противопоставить графическим ускорителям GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 5700. Однако при этом опережала карты GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT. Тем не, менее, новичок уверенно обеспечил комфортную производительность вплоть до разрешения 2560х1440, что нивелировало первое смазанное впечатление.

Biomutant

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1% low и average FPS

В слешере Biomutant ускоритель GeForce RTX 3060 показал равные результаты с сородичем прошлого поколения GeForce RTX 2060 Super. При этом в форватере остались обе модели из красного лагеря и GeForce RTX 2060.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 видеокарта GeForce RTX немного отстала от GeForce RTX 2060 Super, но при этом устроила настоящую трепку обоим радеонам. Также новичок показал довольно высокие результаты для карты его ценового сегмента в разрешении 2560х1440.

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Days Gone

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1% low и average FPS

В шутере Days Gone расклад сил был похож на ситуацию в игре Biomutant.

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Far Cry 5

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1% low и average FPS

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В боевике Far Cry 5 новичок ни в чем не уступил таким серьезным соперникам, как GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700, что можно зачесть ему в актив.

Hitman 3

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1% low и average FPS

В проекте Hitman 3 ситуация была похожа на расстановку сил в прошлом проекте. При этом новичок GeForce RTX 3060 смог обеспечить комфортную производительность только в разрешении 1920х1080.

The Witcher 3: Wild Hunt

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750x290 62 KB

1% low и average FPS

В оставшихся двух играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion видеокарта GeForce RTX 3060 все так же уверенно конкурировала с ускорителями GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700, и показывала высокие результаты вплоть до разрешения 2560х1440.

Watch Dogs Legion

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750x410 62 KB

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что новичок GeForce RTX 3060 опережал своего предшественника GeForce RTX 2060 на 12%-22%. При этом новичок уверенно соперничал с ускорителем GeForce RTX 2060 Super и немного опережал красного представителя Radeon RX 5700.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce RTX 3060 была быстрее ускорителя Radeon RX 5700 в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
  • Видеокарта GeForce RTX 3060 показала относительно равные результаты с ускорителем Radeon RX 5700 в играх Far Cry 5 и Hitman 3.
  • Видеокарта GeForce RTX 3060 была медленнее ускорителя Radeon RX 5700 в игре Assassin's Creed Valhalla.

Видеокарта GeForce RTX 3060 опередила Radeon RX 5700 в пяти играх из восьми. В двух проектах ускорители показали приблизительно равную производительность, и в одной игре новичок отстал от красного ветерана.

Ускоритель GeForce RTX 3060 обеспечил комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Исключением стал проект Hitman 3, в котором он показал высокие результаты лишь в разрешении 1920х1080.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 47 000 рублей;
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 38 000 рублей;
  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 31 000 рублей;

  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 42 000 рублей;
  • Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 32 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2060.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания NVIDIA выпустила на рынок видеокарт крепкого середнячка. Видеокарта GeForce RTX 3060 была заметно быстрее своего предшественника GeForce RTX 2060. Новичок показал равные результаты со своим сородичем GeForce RTX 2060 Super и в большинстве игр опередил красного представителя Radeon RX 5700. Большим плюсом для новичка стала его умеренная рекомендованная стоимость, благодаря которой он оказался весьма привлекательным для приобретения.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС.
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