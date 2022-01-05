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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешении 1920 x 1080 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super, Core i7-10700КF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 7 3800 ХТ & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3800 ХТ & Radeon RX 5700 ХТ.

Модель Intel Core i7-10700КF поддерживает 8/16 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3800-5100 МГц. Ее соперник Ryzen 7 3800 ХТ также поддерживает 8/16 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3900-4700 МГц. У обоих процессоров наблюдался мизерный частотный потенциал. После разгона «синяя» модель работала на частоте 5000 МГц, «зеленая» – 4500 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами верхнего ценового сегмента прошлого поколения: GeForce RTX 2070 Super 8Gb и Radeon RX 5700 ХТ 8Gb.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla лидировала система Core i7-10700КF & Radeon RX 5700 ХТ. В зависимости режима работы она опередила конфигурацию Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super на 6%-11%.

Biomutant

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1% low и average FPS

В фэнтезийной зарубе Biomutant первое место разделили Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 уверенно лидировала конфигурация Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super. Ее отрыв от ближайшего преследователя Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super составил 12%-13%.

Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone первую позицию разделили связки Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super.

F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 лидировали системы с процессорами компании Intel. В зависимости от режима работы они опережали связки с CPU AMF на 17%-18%.

Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В проекте Horizon Zero Dawn все участники тестирования показали равные результаты.

Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В боевике Mafia Remastered лидировала конфигурация Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super. В зависимости от режима работы она опередила связку Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super на 7%-10%.

Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion первую строчку разделили сразу три системы: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super, Core i7-10700КF & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировала конфигурация Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super. Второе место разделили два игровых ПК: Core i7-10700КF & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super. Аутсайдером оказалась связка Ryzen 7 3800ХТ & Radeon RX 5700 ХТ.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super опережала связку Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, F1 2020 и Mafia Remastered.
  • Конфигурация Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super была в паритете со связкой Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super в играх Biomutant, Days Gone, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.

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Система Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super опередила связку Ryzen 7 3800ХТ & GeForce RTX 2070 Super в четырех играх из восьми и показала равные результаты в четырех проектах.

Протагонисты обеспечили комфортную производительность во всех протестированных проектах.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место заняла конфигурация Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super.

Итак, в противостоянии связок Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super, Core i7-10700КF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 7 3800 ХТ & GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 7 3800 ХТ & Radeon RX 5700 ХТ победила конфигурация с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
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